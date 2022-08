Folytatódik a kavarás Barcelonában, francia válogatott szúr ki francia válogatottal

A Real Sociedad elleni bajnokin sem mutatkozhatott be az FC Barcelona színeiben a nyáron szerződtetett Jules Koundé. A francia válogatott védő nem maródi, sőt, Xavi Hernández vezetőedző egyenesen odáig van az edzésmunkájától: egyszerűen regisztrálni nem sikerül a játékjogát.

Mint a megváltást, úgy várják Barcelonában, hogy az egykor 70-80 millió eurót is megért francia válogatott bekk, Samuel Umtiti a hátsó ajtón távozva az olasz élvonal újoncánál, az US Leccénél kössön ki. A 28 éves védőt a hétvégi sajtóhírek szerint már csak néhány tollvonás választja el a klubváltástól, de esetében nem lehet biztosra menni, mivel már júliusban is közel állt a búcsúhoz, aztán máig nem taglalt részletek miatt megbukott az orvosi vizsgálaton a francia Stade Rennes-nél. Most meg arról írnak a spanyol lapok, plusz gondolkodási időt kért, jó lesz-e neki a Serie A-ban a kiesés ellen küzdeni…

Bár korábban Frenkie de Jong vagy épp Pierre-Emerick Aubameyang értékesítése tűnt a kulcslépésnek, mostanra Umtiti klubváltása a legsürgetőbb dolog a Barca klubvezetésének szempontjából, ha ez összejön, végre letudhatnak egy hetek óta húzódó, egyre kellemetlenebb adósságot. A nyáron több mint 50 millió euróért megvásárolt Jules Koundé játékjogának regisztrációját. Merthogy az öt új érkező közül a 23 éves bekk az egyetlen, aki még mindig nem léphet pályára a spanyol élvonalban adminisztrációs – és a mögötte húzódó anyagi – problémák miatt.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Barcelona másfél héttel ezelőtt az utolsó pillanatokban tudta elintézni azt is, hogy a Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen kvartett papírjai rendben legyenek.

Akkor az elnökség a klub újabb üzleti érdekeltségétől vált meg, a Barca Studios nevű vállalat 24,5 százalékos tulajdonrészét mintegy 100 millió euróért eladva az Orpheus Mediának.

Ez már a negyedik hasonló eladás volt a nyáron, ezt megelőzően Joan Laportáék az elnökség támogatása mellett értékesítették a…

következő 25 év televíziós jogdíjaiból származó bevételeik 10 százalékát a Sixth Street nevű vállalatnak 207,5 millióért,

a Barca Studios 25 százalékos üzletrészét a Socios.com nevű informatikai/kriptovállalatnak,

újabb 15 százalékot a jövőbeli televíziós jogdíjaik bevételéből a Sixth Streetnek 312 millióért.

Az értékesítések egy részéről még június elején szavaztak.

Els socis i sòcies compromissaris autoritzen l’activació dels mecanismes econòmics referents als drets de televisió pic.twitter.com/pdujezVpR2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 16, 2022

Arról, hogy ez az üzletpolitika miért veszélyes és miért fenyegeti a Barcelonát, hogy a következő évtizedekre teljesen kieshet az európai topklubok köréből, ha nem zár rendkívül eredményes évet, itt írtunk bővebben.

A fejleményekre – illetve azok hiányára – Xavi Hernández vezetőedző is reagált, aki ékes szavakkal igyekezett plusztürelmet kérni a nyári igazolástól.

Egyelőre semmi többet nem tudunk. De készen állunk. Várunk, mert tudjuk, hogy személyében egy igazi vezéregyéniséggel és egy kiváló védővel gazdagodunk. Az edzésmunkája kiváló, a helyzet ellenére motivált. Ő is megérti, hogy előbb el kell adjunk valakit, és csak utána tudjuk regisztrálni. A piac augusztus 31-én zár, meglátjuk, addig mi minden történik

– fogalmazott a katalánok szakvezetője a vasárnapi bajnoki előtt.

A Barcelona Koundé nélkül is magabiztos sikert aratott a spanyol bajnokság második fordulójában, a gránátvörös-kékek a többi között a születésnapos Robert Lewandowski duplájával 4–1-re nyertek a Real Sociedad otthonában.

(Borítókép: Jules Koundé. Fotó: Alex Caparros/Getty Images)