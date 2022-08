A gyatra idénykezdet újabb olaj volt a tűzre: a Manchester United drukkerei újabb tüntetésre készülnek a klubtulajdonos Glazer-család ellen. A The Athletic emlékeztet, hasonló esetre már volt példa az MU–Liverpool-párharc történetében, 2021 májusában, amikor a pandémiás helyzet miatt eleve zárt kapus meccseket rendeztek, több száz szurkoló tört be a játéktérre nem sokkal a kezdés előtt. A találkozót végül halasztani kellett, a Liverpool viszont így sem zökkent ki, végül 4–2-re nyert az Old Traffordon.

A vendégek menedzsere, Jürgen Klopp szerint, ha megismétlődik a bő egy évvel ezelőtti eset, ezúttal szó sem lehet halasztásról.

Bízom abban, hogy nem kerül sor hasonlóra, de ha mégis így lesz, szerintem miénk a három pont. Nekünk semmi közünk a helyzethez, ha a United-szurkolók úgy akarják, ne legyen meccs, annak az árát Manchesterben kell megfizetni. Mi nem tudjuk csak úgy átrendezni a naptárunkat, beilleszteni a mérkőzést egy másik időpontra az eleve sűrű versenyprogram mellett

– jelentette ki a német szakvezető.

„Fogalmam sincs, mi történhet hétfő este, de mi úgy készülünk, játszani fogunk. Odamegyünk, bízunk a lehető legjobb eredményben, játszunk és hazajövünk. Így néz ki a program a fejemben, másra nem is gondolok. De, ha mégis úgy alakul a helyzet, hogy nem lehet meccs, akkor minden esetben a vétlen félnek kell megszereznie a pontokat” – tette hozzá Klopp.

A két rivális egyike sem kezdte jól az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2022–2023-as idényét: a Manchester United a Brightontól 2–1-re, a Brentfordtól óriási meglepetésre 4–0-ra kapott ki, míg a Liverpool az újonc Fulham otthonában, majd hazai pályán a Crystal Palace ellen játszott döntetlent.

Faramuci helyzet: akár a United-drukkerek borítékolhatják a legjobban utált rivális első három pontját az évadban?

(Borítókép: Catherine Ivill/Getty Images)