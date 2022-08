Klopp: Akkor is ki kell menni a házból, ha esik az eső

A harmadik forduló rangadóján – egyben zárómérkőzésén – két olyan rivális lépett pályára, amely nagyon visszafogottan kezdte az idényt: a házigazda MU két vereséggel, a Pool két döntetlennel állt. A Liverpool változatlanul két ponttal, a tabella 16. helyén tanyázik, ez nyugtalanítja a német edzőt, ugyanakkor Klopp esze már a következő két bajnokin jár, amelyet csapata a Bournemouth és a Newcastle United ellen vív.

Nem vagyunk könnyű helyzetben, de a futball olyan, mint az élet, akkor is ki kell menni a házból, amikor esik

– mondta Klopp.

A „vörösök” nem a legjobb előjelekkel várták a hétfői rangadót, a gyenge forma mellett sérülések is behatárolták Klopp mozgásterét.

Ezt a hetet a felnőttkeret 14-15 játékosával »éltük túl«, és most arra is figyelnünk kell, hogy többen ne sérüljenek meg. Tudom, hogy nevetségesen hangzik, de ezt a meccset még így is meg kellett volna nyernünk. Legalábbis én így láttam.