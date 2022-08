Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino. Csak néhányan a PSG közelmúltjából, akik neve edzőként egészen biztosan jobban cseng Galtierénél. És bár messzemenő következtetéseket három forduló után botorság lenne levonni, ennek ellenére azoknak, akik féltették a párizsi alakulatot amiatt, mert nem a „kirakatból” ültetett le valakit a kispadra, csattanós választ adott az 56 éves szakember.

Aki aktív pályafutása során kőkemény védő hírében állt, megfordult többek között az Olympique Marseille, a Lille vagy éppen a Toulose együttesénél is, a jelek szerint azonban edzőként a támadófutballal is jó viszonyt ápol. Irányította a St. Étienne-t, a Lille-t, valamint az OGC Nice-t is, ahol remek munkát végzett az előző szezonban, a Konferencialiga indulást jelentő ötödik helyen zárt a csapattal – alighanem itt figyeltek fel rá a Parc des Princes környékén is.

Július 5-én kétéves szerződést kötött a PSG-vel, amely azok után, hogy Pochettino utódjaként többek között Zinédine Zidane-t, Antonio Contét vagy José Mourinhót emlegették, mindenképpen meglepetésnek számított. Galtier viszont csattanós választ adott a kétkedőknek, hiszen csapata repülőrajtot vett a Ligue 1-ben:

3 mérkőzés, 3 győzelem, 17 szerzett és 3 kapott gól.

Azzal az anyagi háttérrel persze, amely a párizsiak mögött áll, mondhatnánk, hogy ez a minimum, de számtalan példát tudnánk sorolni arra, hogy a pénz nem minden, és hányszor lepte meg Dávid Góliátot.

Neymarék azonban láthatóan élvezik is azt a játékrendszert, amelyet új edzőjük megálmodott, a brazil fenegyerekre ráadásul különösen jó hatással volt Galtier: öt góljával vezeti a góllövőlistát, emellett kiosztott hat gólpasszt is.

A képzeletbeli kanadai táblázaton tehát három kör alatt 11 pontig jutott, ami jégkorongban is megsüvegelendő teljesítmény, hiszen mérkőzésenként kis híján négy (!) találatban vállalt szerepet.

Mellette a szupertrió másik két tagja sem tétlenkedik, Mbappé négyszer volt eredményes, Messi pedig három gólja mellett két assziszttal jelentkezett.

Neymar remeklése annak fényében különösen érdekes, hogy nyár elején már a távozásával kapcsolatosan cikkezett a sportsajtó, többek között a Chelsea és a mélyszegénységben lévő, mégis a mindenkit (is) leigazoló Barcelona háza táján is felvetődött a neve. Állítólag Mbappéval is összerúgta a port, legalábbis a fiatal támadóra nemzeti kincsként tekintő franciák ott rúgták a brazilt, ahol érték. Ehhez képest ő a labdát rúgta, a jelenleg a világ legértékesebbnek tartott futballistája felé például több ízben is:

a Lille elleni, 7–1-es kiütés során mindkétszer ő volt az előkészítő Mbappé góljánál…

A két szárnyvédőt is érdemes kiemelni, Nuno Mendest, valamint Asraf Hakimit, akik elsődleges feladatuk mellett az amúgy is bombaerős támadóvonalat sem restek segíteni: a portugál két gólpassznál jár, míg marokkói társa egy asszisztja mellett kétszer már az ellenfelek kapuját is bevette. Az előző szezont sérülései miatt szinte teljesen kihagyó Sergio Ramos is kezdi visszanyerni a Real Madridban mutatott formáját, ebben pedig nagy segítségére van a védelem közepén Presnel Kimpembe, valamint Marquinhos – ezt a hármast alighanem bármely csapat szurkolói önként és dalolva elfogadnák.

Párizsban egyébként még sosem volt arra példa, hogy az immár legnépszerűbb fővárosi együttes a legutóbbi négy bajnokiján legalább öt gólt szerezzen. Most ez is megtörtént, az előző idény utolsó fordulójában ugyanis 5–0-ra nyert a PSG a Metz ellen. Csupán egy csapat van, amelynek sikerült ez a bravúr korábban, az 1952–1953-as idényben a Reimsnek.

Egyébként legutóbbi mesterhármasának köszönhetően Mbappé már 139 gólnál jár a ligában, ezzel a 21. század legeredményesebb gólszerzője. Edinson Cavanit előzte meg, az uruguayi 138 találattal büszkélkedhet.

A Paris Saint-Germain drukkereinek tehát azon aligha kell idén izgulniuk, hogy a bajnokságban bármelyik rivális veszélyt jelenthet a kedvencekre, hosszú távon elképzelhetetlen, hogy bárki tartsa a lépést a tízszeres bajnokkal, és megakadályozza abban, hogy a rekordot jelentő, 11. arany is a Parc des Prince múzeumába kerüljön jövő májusban.

A formát és a szupersztárok jelenlegi teljesítményét elnézve pedig azt sem tartjuk kizártnak, hogy a hőn áhított Bajnokok Ligája-trófeáért is végig harcban legyen az együttes – abban az esetben mehetne csak igazán mennybe Galtier, ez azonban még a jövő zenéje.

(Borítókép: Jean Catuffe / Getty Images Hungary)