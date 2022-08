A Ferencváros fél lábbal már az Európa-liga-csoportkörben

A Bajnokok Ligájában a Tobolt (0–0, 5–0) és a Slovan Bratislavát (1–2, 4–1) is kiejtő magyar aranyérmes számára a Qarabag (1–1, 1–3) már túl nagy falatnak bizonyult, így az Európa-liga playoffkörébe jutott.

Ott az ír Shamrock várt rá, és bár egy meccsre való nagy helyzetet elpuskázott, így is nyert 4–0-ra, érvényesítve a két csapat között papíron meglévő óriási különbséget a pályán is. Videós összefoglaló itt.

A csütörtöki visszavágó formalitásnak látszik (bár természetesen egy meccset sem lehet félvállról venni, már csak a koefficienspontok miatt sem), de ha valami elképesztő bravúr folytán az írek fordítanának, akkor sem érne véget a Ferencváros nemzetközi szereplése, hiszen a párharc vesztese az Európa-konferencialigában folytatja.

A Vidi a harmadik csoportköréért küzd

Ez utóbbi a Mol Fehérvár számára viszont egyenesen bravúrt jelentene, és nem csak azért, mert ehhez három sikeres párharcot kellene teljesítenie egymás után a magyar együttesnek.

A Gabala (4–1, 1–2) és a Petrocub (5–0, 2–1) ellen már a hazai odavágón eldöntötték a mieink a továbbjutás kérdését, és igazából a Bundesligában szereplő Köln ellen is remekül sikerült az első fellépés, hiszen idegenben 2–1-re nyertek.

Ha összejön az előny megtartása, akkor pedig történelmi bravúrt érnének el az NB I-es csapatok.

Először lehet két magyar együttes az őszi csoportkörökben!

Ugyanis ilyenre eddig még sohasem volt példa.

A Bajnokok Ligájában a Ferencváros 1995-ben és 2020-ban került be a legjobbak közé, a Debrecen pedig 2009-ben.

Az UEFA-kupában és az Európa-ligában eddig hatszor szurkolhattunk a mieink minél jobb csoportkörös szereplésének, a Ferencváros (2004, 2019, 2021) háromszor volt főtáblás, a Videoton/Mol Vidi FC (2012, 2018) kétszer, a Debrecen (2010) pedig egy alkalommal.

Ez tehát azt jelenti, hogy ha a fehérváriak a fentebb már említett harmadik csoportkörös szereplésüket is összehoznák, akkor először fordulhatna elő, hogy egy idényben két magyar csapat számára is összejön ez a bravúr.

Ötödjére összejön?

Voltunk már közel ehhez, ráadásul nem is egyszer.

A BL-főtáblás alkalmaink során 1995-ben még nem volt csoportkör a többi kupasorozatban, 2009-ben a Honvéd volt ehhez legközelebb, de a 3. selejtezőkörből nem tudott a Fenerbahcén át a playoffba jutni.

A 2020–2021-es idényben ugyanakkor a Ferencváros mellett a Fehérvár sikereiért is sokáig izgulhattunk (déja vu?), ekkor az Európa-ligában a BL-hez hasonlóan egymeccses párharcokkal indult a sorozat a koronavírus-járvány miatt, az ír Bohamians ellen tizenegyesekkel jutottak tovább a piros-kékek, a máltai Hibernianst 1–0-ra verték idegenben, a Rennes ellen pedig megint a büntetők döntöttek a mieink javára. Itt a Fradi Molde elleni párharcával szemben a playoffkör is egymeccses volt, ezen pedig Belgiumban a Standard Liege az utolsó negyedórában értékesített két tizenegyessel 3–1-re megverte a Vidit.

A második számú európai kupasorozatban többször is volt lehetőség arra, hogy két magyar csapat is érdekelt legyen ősszel.

A 2004–2005-ös évadban a Ferencváros a BL utolsó selejtezőkörének elvesztésével, az Újpest a második selejtezőkör megnyerésével került az akkor még UEFA-kupának hívott sorozat csoportkörének kapujába, előbbi a Millwallt kiejtve főtáblás lett, utóbbi a Stuttgart ellen ezt nem tudta kiharcolni.

A következő alkalomra 2010-ig kellett várni, amikor a Debrecen ugyancsak a BL-ből átkerülve jutott ide, a Győr pedig a Nitra, az Atirau és a Montpellier kiejtésével – előbbi a Liteksz Lovecs ellen kettős sikerrel került a főtáblára, utóbbit viszont a Dinamo Zagreb búcsúztatta két sikerrel.

Legutóbb pedig épp tíz éve fordult elő hasonló helyzet, akkor a Debrecen a BL-ből ide kerülve nem bírt az FC Bruges-zsel, a Videoton viszont a Slovan Bratislava, a Gent és a Trabzonspor kiejtésével kiharcolta az őszi folytatást.

Eddig tehát négyszer is hiába voltunk közel a két magyar csapatos csoportkörhöz, egyik alkalommal sem jött össze a mieink számára – az is igaz ugyanakkor, hogy mind a négyszer az egyik honi gárda folytathatta a szereplését.

Ez már most is garantált, de remélhetőleg ötödjére összejön már a duplázás is.

A Vidi legendás menetelése óta nem volt ilyen szériában a nemzetközi porondon!

A fehérváriak több szép menetelést is bemutattak már a nemzetközi kupákban, ezek közül természetesen az első helyre kívánkozik az együttes 1984–1985-ös idénye.

A Videoton az Intertotó-kupában kezdte meg a szereplését, a Göteborg, a Vitkovice és a LASK Linz kétszeri legyőzésével hibátlanul zárta a hetes csoportot, így bejutott az UEFA-kupába, ahol aztán a Dukla Praha (1–0, 0–0), a Paris Saint-Germain (4–2, 1–0), a Partizan Beograd (5–0, 0–2), a Manchester United (0–1, 1–0 – tizenegyesekkel 5–4) és a Zeljeznicar (3–1, 1–2) kiejtésével döntőbe jutott.

Hazai pályán a Real Madrid már túl erősnek bizonyult (0–3), Madridban viszont Májer Lajos góljával nyertek a fehérváriak, akik így 3–1-es összesítéssel maradtak alul a királyi gárdával szemben.

Ahogyan a Vidi honlapja a napokban felhívta rá a figyelmet, ez nem csupán a magyar klubfutball legutóbbi igazán nagy menetelése volt:

szintén ez volt eddig az utolsó alkalom, hogy a piros-kékek egymást követő három nemzetközi tétmeccset nyerjenek meg – ez most az Ekl-ben a Petrocub elleni kettős siker (5–0, 2–1) és a Köln idegenbeli megverése (2–1) után ismét összejött.

A visszavágón viszont – ha lehet – még nagyobb bravúrra lenne szüksége a magyar csapatnak, hiszen a Bundesligában 7. helyen záró együttes a meccs nagy részében emberhátrányban is ellenfele fölé tudott kerekedni Németországban, így várhatóan Fehérváron sem a Videoton irányítja majd az összecsapás sorsát.

Persze, ha Budu Zivzivadze vagy a válogatottnál is felvetődő Dárdai Palkó ismét megvillanna…

EURÓPA-LIGA

PLAYOFFKÖR, VISSZAVÁGÓ

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ferencváros (Tv: M4 Sport)

Az első mérkőzésen: 0–4

EURÓPA-KONFERENCIALIGA

PLAYOFFKÖR, VISSZAVÁGÓ

19.00: Mol Fehérvár FC–1. FC Köln (német) (Tv: M4 Sport)

Az első mérkőzésen: 2–1

(Borítókép: MTI/Illyés Tibor)