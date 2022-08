A büntetőölő is kevés volt a kétszázados Harry Kane ellen

A vendégek remekül kezdték a meccset, Harry Kane már az ötödik percben eredményes volt Dejan Kulusevski beadását követően (0–1).

A második félidő elején a „háromoroszlánosok” csapatkapitánya újabb gólt szerezhetett volna, de büntetőjét kivédte a baseballsapkában játszó Dean Henderson.

A 25 éves kapus továbbra is szenzációs a büntetők ellen, eddig ötöt lőttek neki a Premier League-ben, ebből ez volt a harmadik védése, egyszer kapufát lőttek, és csak egyből kapott gólt.

20% - Dean Henderson has only conceded one of the five penalties he has faced in the Premier League (20% - 3 saved, 1 hit post), the lowest percentage of any goalkeeper to face at least five spot-kicks in the competition. Expert. pic.twitter.com/ID0aCrb12E