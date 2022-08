Egy utolsó utáni esély? C. Ronaldo Maradona nyomdokába szegődhet

Olasz sajtóhírek szerint mindenki számára megnyugtató lezárás közeleg Cristiano Ronaldo nyári transzfersagájában: a portugál klasszis vágyainak megfelelően sorozatban 20. idényében is Bajnokok Ligája-résztvevő lehet, klubja, a Manchester United egy gyors léptű szélsővel gazdagodhat, az ötszörös aranylabdás támadó új csapata pedig egy sportszakmailag és marketingszempontokból is busásan kifizetődő bejelentést tehet…

A La Gazzetta dello Sport szerint a Napoli a nemzetközi átigazolási időszak augusztus 31-ei zárulta előtt kölcsönveheti Cristiano Ronaldót a Manchester Unitedtől. A lap azt írja, a United a jövőben is jelentős részben állná a portugál csatár fizetését, sőt akár az egész díjat is, amennyiben a nigériai válogatott támadó, Victor Osimhen az ellenkező irányt bejárva Nápolyból Manchesterbe teszi át a székhelyét. Az ESPN viszont úgy tudja, az Osimhen-kártyát csak akkor játszanák ki a felek, ha az MU elhasal az Ajaxnál, és az újabb, akár a 100 millió eurós vételárat is meghaladó ajánlatra is nemet mond Antony játékjogát illetően a holland csapat.

Már korábban is beszámoltunk a sajtóhírekről, melyek szerint Ronaldo azt kérte a manchesteri vezetőktől, hogy engedjék más klubhoz igazolni, miután a csapat csak a hatodik helyen zárta az előző Premier League-idényt, így nem indulhat a Bajnokok Ligájában. A kérés egyik fő mozgatórúgója az, hogy az ötszörös aranylabdás a 20. BL-idényét szeretné egyhuzamban megkezdeni, amire még senki nem volt képes.

Ennek érdekében ügynöke, Jorge Mendes a hírek szerint nagy erőkkel ajánlgatta őt Európa topklubjainak, de eddig rendre kosarak érkeztek. Pletykaszinten szóba jött a Bayern München, a Chelsea, sőt még a Barcelona és az Atlético Madrid is. Néhány napja már a török Fenerbahcét is emlegették, ezt amúgy Cristiano Ronaldo jóbarátja, a török csapatot edző Jorge Jesus maga zárta rövidre, mondván, a korábban a Real Madridot és a Juventust is erősítő támadó a top 5 ligában kívánja folytatni pályafutását.

Ez egyben kizárta nevelőklubja, a Sporting CP lehetőségét is, Ben Jacobs, a CBS Sport újságírója pedig arról számolt be, hogy Rúben Amorim vezetőedző sem érdeklődött túlzottan az esetleges visszatérés iránt, így ilyen opció valójában sosem volt. Jacobs korábbi cikke szerint a Borussia Dortmund jelenthetett volna még opciót CR-nek, de a németek végül más megoldást kerestek a rákkal diagnosztizált Sebastien Haller pótlására.

Ezzel úgy tűnt, az utolsó BL-kalanddal kecsegtető hajó is elment Ronaldo számára, pedig a Sky Sports már azt pedzegette, akár így, akár úgy, de rövidesen véget ér a portugál karrierjének második manchesteri etapja: a lap a Brentford elleni négygólos vereség után úgy fogalmazott, megszámláltattak napjai az Old Traffordon, miután tiszteletlenül viselkedett a csapattársaival, valamint a másodedző Steve McClaren és a vezetőedző Erik ten Hag kéréseire is fittyet hányt azzal, hogy a súlyos vereséget követően azonnal az öltözőbe vonult, ahelyett, hogy legalább néhány apró gesztussal megköszönte volna az idegenbe elutazott drukkerek támogatását.

Vajon Diego Maradona városa, Nápoly egy utolsó utáni nagy esélyt kínál CR-nek?

Annyi tuti: a múlt heti sorsolás alapján a Napoli a Bajnokok Ligája csoportkörében a Liverpoollal, az Ajaxszal és a Glagow Rangersszel meccsel majd.

(Borítókép: Michael Regan / Getty Images)