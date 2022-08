Az angol foci csodagyereke csődöt mondott a Chelsea-nél, kukázták a szerződését

A 28 éves középpályás 2018-ban nevelőegyesületétől, az Evertontól igazolt a londoni csapathoz, melynek színeiben 100 tétmérkőzésen 12 gólt szerzett. Utolsó találkozóját májusban, az előző bajnoki szezon utolsó fordulójában játszotta a Chelsea-ben, amely győzelméhez góllal járult hozzá.



A 33-szoros válogatott futballista, aki a 2020–2021-es szezonban az Aston Villánál szerepelt kölcsönben, többek között Európa-ligát és klubvilágbajnokságot nyert a Chelsea-vel.



A szerződésbontás révén Barkley szabadon igazolhatóvá vált – tette hozzá az MTI.

Barkley négy év alatt mindössze 58 bajnokin kapott lehetőséget a londoniaknál, pedig a csapatnál anno a klubikon Frank Lampard legendás nyolcas mezével várták. S nemcsak ez, hanem az öt és fél éves kontraktus is óriási bizalomról tanúskodott irányába.

Mindez nem is tűnt alaptalannak, hiszen már 17 évesen bemutatkozott az Everton felnőttcsapatában, s tinédzserként végigjárta a korosztályos válogatottakat is, nem egynek volt a csapatkapitánya is. Villámkarrier volt az övé, hiszen 20 esztendős sem volt, amikor már bemutatkozott a felnőttválogatottban, mellyel aztán a 2014-es világbajnokságot és a 2016-os Európa-bajnokságot is megjárta.

Pályafutása aztán hasonlóan feneklett meg, mint a tőle három évvel idősebb, az Evertonba szintén fiatalon berobbant poszttársáé, Jack Rodwellé, aki a Manchester Citynél nem tudta anno beváltani a hozzá fűzött reményeket. Azt egyelőre nem tudni, Barkley hol folytathatja a karrierjét.

(MTI / Index)