A klubikon Fehérvár-veréssel mutatkozott be a DVSC élén

DVSC–Mol Fehérvár



Jó iramú, lendületes első félidőt játszottak a csapatok, mindkét oldalon kialakultak veszélyes helyzetek, de a kapusok jól végezték a dolgukat. A Debrecen többet birtokolta a labdát, és több lehetősége is akadt, s az egyiket – közvetlenül a szünet előtt – sikerült gólra váltania. Az első félidő krónikájához tartozik, hogy egy szögletet követően Bamgboye és Horváth Krisztofer összeütközött, utóbbi a földre került, ápolni kellett, majd miután lecserélték, kórházba szállították agyrázkódás gyanújával.



A fordulás után a hazaiak ott folytatták, ahol abbahagyták, Kovács kapusnak többször is nagyot kellett védenie. A Fehérvár pontatlanul, átütő erő nélkül játszott, ezért a játékrész derekán négy cserével próbálta frissíteni csapatát Michael Boris vezetőedző. Ez sem segített azonban, továbbra is a hazaiak irányítottak, a vendégek többször is beszorultak saját kapujuk elé. A hajrában fáradni látszott a Debrecen, de végül sikerült megőriznie minimális előnyét.

A szerdán közös megegyezéssel távozott João Janeirót megbízott vezetőedzőként követő Dombi Tibor irányításával idénybeli első sikerét aratta a hajdúsági csapat, míg a Fehérvár negyedik idegenbeli meccsén a negyedik vereségét szenvedte el.

Vasas–Puskás Akadémia

Közepes iramú mezőnyjátékkal kezdődött a mérkőzés, a kapuk sokáig nem forogtak veszélyben. Az első félidő közepén aztán két lehetőség adódott a hazaiak előtt, a harmadikból pedig már megszerezték a vezetést is: Géresi küzdött meg egy beadásért, centerezését pedig a hosszú oldalon Holender váltotta gólra. Nagyobb fokozatra kapcsolt, de csak meddő fölényhez jutott a felcsúti együttes, játékában nem volt benne a gól.



A második félidő elején bátor támadójátékot vállaltak fel a csapatok, a középpályát gyorsan és többnyire akadálymentesen játszották át. Ennek eredményeként mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, Zahedi aztán az 56. percben formás felcsúti akció végén egyenlített.

Az újonc Vasas továbbra is nyeretlen a pontvadászatban, két vereség mellett ötödször játszott döntetlent. A felcsútiak negyedszer jutottak egy ponthoz az idényben, két győzelem és egy vereség mellett.

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Debreceni VSC–Mol Fehérvár FC 1–0 (Do. Babunszki 45+2.)

Vasas–Puskás Akadémia 1–1 ( Holender 28., ill. Zahedi 56.)