Akkora verést kapott az Újpest az FTC-től a Megyeri úton, mint még soha

Dicső csaták helyén macska-egér párharc

Az európai klubfutball egyik legnagyobb klasszikusa! – így vezette fel a Megyeri úti műsorközlő a 236. (egyes számítások szerint a 233.) derbit, az Újpest és a Ferencváros összecsapását. Az állítást alátámasztandó a brit Daily Mail korábbi összeállítását hivatkozta, amely a kontinens 21. legjelentősebb párharcaként jellemezte a küzdelmet.

Tény, a csata az elmúlt évtizedben jelentősen egyoldalú volt, a zöld-fehérek sorozatban tíz megnyert bajnokinál jártak kezdés előtt, összességében pedig egészen elképesztőnek tűnő, 19 meccses veretlenségi sorozatot építettek fel a lilákkal szemben. Az Újpest legutóbb 2015 decemberében tudott derbit nyerni, hazai körülmények között pedig még régebben, 2014 szeptemberében jött össze egy 2–1-es siker.

Hogy milyen régen?

Az akkori kezdőkből a IV. kerületi keretben egyedül a győztes gólt szerző Simon Krisztián maradt meg, míg az FTC mostani és akkori tizenegyéből a kapusposzt – azaz Dibusz Dénes személye – mutatott egyezést. Az akkori keretértéket lila-fehér oldalon 10,2, a zöld-fehéreknél kereken 10 millió euróra becsülte a sokak által mértékadónak tartott Transfermarkt, a mostaniakat 7,53, illetve 41,4 millióra. Azaz anyagi lehetőségeiket illetően alaposan kinyílt az olló a két klub között, hogy csak a klubelnökökkel jellemezzük az időszakot – a Ferencvárost működtető cég mögött ugyanis nehéz egyetlen többségi tulajdonost visszafejteni, szemben a belga kézben összpontosuló Újpestet versenyeztető kft.-vel a Roderick Duchatelet-, illetve Kubatov Gábor-érában.

24 Galéria: Az Újpest története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el az FTC-től Fotó: Index

A fel nem ismert Himnusz rejtélye

Bár a keretérték nem minden – ahogyan arra az újpesti műsorközlő fel is hívta a figyelmet, kissé pikírt módon felemlegetve a kezdés előtt az FTC és a Quarabag Bajnokok Ligája-selejtezős párharcát –, az előzetes erőviszonyokról csak-csak festett valamit a két számadat. Ahogyan az is, hogy az Újpest öt meccs után nyeretlenül a tabella utolsó helyéről, az erre a meccsre fekete-zöld mezt húzó rivális négy találkozón négy sikerrel a második pozícióból várhatta a kezdő sípszót.

Ha már a magyar labdarúgás klasszikusáról van szó, érdemes megjegyezni – s itt most a kettős állampolgárságok miatt szándékosan fogalmazunk óvatosan –, a két csapatban összesen három, Magyarországon született futballista kapott lehetőséget kezdőként. Így talán a pályára futó játékosok részéről még bocsánatos bűn is lett volna, hogyha egyikük-másikuk nem ismeri fel a Megyeri úton hagyománynak számító, meccs előtt felcsendült Himnuszt, csakhogy azt valami banális félreértés folytán, netán az egyébként igencsak recsegős-ropogós újpesti stadionhangosítás hibájának köszönhetően az FTC-tábor énekelte, szurkolta végig. Nem, nem épp Kölcsey Ferenc sorait ordítva a világba.

Az Újpest kispadján ülő Milos Krusics az első számú kapus, Banai Dávid hiányában a...

Pajovics – Kastrati, Kuusk, A. Diaby, Antonov – Pauljevics, Csongvai, Boumal, Onovo – Ljuljics, Tallo,

míg az FTC vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov a...





Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Kovacevic, Civic – Laidouni, Vécsei – Zachariassen, Xavier, A. Traoré – Boli

tizenegynek szavazott bizalmat.

24 Galéria: Az Újpest története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el az FTC-től Fotó: Index

A kezdés előtt beléptetésre váró Újpest-szurkolók többsége igyekezett az elmúlt évtized pocsék élményei ellenére is – volt, hogy a Fradi négyet rúgott a Szusza Ferenc Stadionban – optimista lenni (tudjuk: Dávid és Góliát bibliai esete), ám az Index érdeklődésére nem tagadták, a döntetlennel sem lennének elégedetlenek. Főleg a csapathoz képest az idényben még kifejezetten jó teljesítményt nyújtó Banai hiányában...

Amikor Dávidnak szerencséje sincs Góliát ellen

A meccs tizedik percében alighanem még többen szerették volna aláírni azt a döntetlent közülük, ugyanis a vendégcsapat nem sokkal korábban megszerezte a vezetést, Henry Wingo átadása után a hétközi fordulóban a Vasas kapuját is bevett – akkor három pontot érő találatot szerző – Kristoffer Zachariassen hat méterről talált Filip Pajovics mellett a hálóba (0–1).

A vezetés tudatában az FTC azonnal visszább állt, amit az Újpest néhány helyzettel tudott kihasználni, gólra váltani azonban sem Nemanja Antonov megindulását, sem Junior Tallo tizenhatoson belülre való betörését nem sikerült. A házigazda pechszériája pedig folytatódott, bő negyedóra alatt már másodszor került földre egy párharc után Lirim Kastrati, a koszovói válogatott bekk pedig ezúttal már jelezte is, nem tudja folytatni. A 19. percben Miroszlav Bejlos váltotta.

Ha Kastrati még a pályán van, talán kevésbé könnyelmű, mint a Csongvai Áron, Marten Kuusk páros a bal szélről rájuk rontó Adama Traoréval szemben, de nem volt, a társak pedig csúnyán eladva a labdát közvetlen közelről asszisztálták végig a második Fradi-gólt: Traoré centerezése után a teljesen üresen hagyott Franck Bolinak elegáns mozdulattal csak a kapuba kellett belsőznie hét méterről (0–2).

24 Galéria: Az Újpest története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el az FTC-től Fotó: Papajcsik Péter / Index

A kapu mögötti szektorokat teljesen megtöltő újpestiek türelme ezen a ponton jelentősen megcsappant, perceken át zúgott a „Durva gyenge, durva gyenge!” (vagy legalábbis rendkívül hasonlóan hangzó...) skandálás Pajovics háta mögül. Aztán amikor először alábbhagyott az önszapulás, akkor a ferencvárosiak élcelődése vette át a helyét, előbb azelőző évtizedi egyetemi gólyatáborok hangulatát idéző „Nincsen hangotok!” szlogen, majd a kevésbé barátságos „Mocskos Újpest, olé-ollé!” taktus formájában.

A vendégjátékosok pedig nem tették meg azt a szívességet, hogy visszavettek volna a pályán, ahol kicsivel kevesebb mint 12 éve elődeik még 6–0-ra kaptak ki. Abdoulaye Diaby ügyetlennek ható mentése után az öngólt még elkerülte a házigazda, a 32. percben Traoré pompásan eltalált, 17 méterről eleresztett lövésénél már nem úszta meg a háromgólos különbséget (0–3).

S akkor feldereng Lipcsei bemutatkozása

Az újpestiek becsületére váljon, igyekeztek nem atomjaikra hullani két ennyire demoralizáló találat után sem, és néhány pillanatra még át is vették a kezdeményezést, Tallónak akadt négy perc alatt két ziccere és egy ígéretes lövése is, de az elsőnél Dibuszba lőtt, a másodiknál öt méterről nem találta el a kaput, a harmadiknál meg kicsit távolabbról tévesztette el a bal alsót, úgy 30-40 centi híján. Ám mielőtt bármelyik lila-fehér mezes szurkoló elkezdhetett volna a feltámadásról ábrándozni, szinte a semmiből jött egy lehetséges büntető visszanézéséről szóló üzenet a stadion óriáskivetítőjén, majd némi videózás után Bognár Tamás a tizenegyespontra mutatott...

Boli meg letette a labdát, néhány lépésről nekifutott, és jobbal középmagasan a kapu bal oldalába tekert, úgy, hogy az irányt eltaláló Pajovicsnak esélye se legyen beleérni, esetleg oldalra paskolni (0–4).

24 Galéria: Az Újpest története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el az FTC-től Fotó: Papajcsik Péter / Index

Esetleg még egy kiállítás tehette volna kerekebbé az Újpest vesszőfutását az első játékrészben, erre pedig Bjelos és Vécsei Bálint kakaskodása után mutatkozott is némi esély, Bognár viszont igyekezett ezt a feszültséget még lap nélkül elsimítani. Ezzel együtt a játékosok testbeszéde nem arról árulkodott, hogy rossz lóra tesz az a semleges néző, aki esetleg a második félidőre megfogad egy-két kiállítást. A magabiztos előny tudatában egyre merészebb, időnként már-már szemtelen, sarkazgatós megoldásokat meghúzó fradisták játéka láthatóan provokatív hatással volt a lilák még épen maradt idegszálaira.

A Ferencváros több mint harminc éve nem látott fórral vonulhatott az öltözőbe – legutóbb a csapatot aztán kisebb-nagyobb megszakításokkal két évtizeden át szolgáló Lipcsei Péter 1990-es debütálómeccsén tett szert négygólos előnyre egy félidő alatt. Akkor 5–0-ra nyertek a zöld-fehérek, ami a mai napig az FTC legsimább győzelme – holtversenyben – a Megyeri úton (az 1900-as évek elején volt, hogy ennél is nagyobb különbséggel nyertek – 1–7, 0–6 – vendégként a IX. kerületiek, de azokat a mérkőzéseket még nem az Újpest jelenlegi stadionjának helyszínén rendezték).

Bármit is mondott Milos Krusics a hazai öltözőben, a cseréi arról árulkodtak, nem akarja feladni a mérkőzést: a középpályás Ljuljics és a szárnyvédő Pauljevics helyére is csatárt küldött Giuseppe Borello és Fernand Gouré személyében.

A meccs azonban ott folytatódott, ahol abbamaradt, azaz nem akadt olyan nagy helyzet, amit Tallo ne tudott volna elpuskázni, cserébe viszont a Ferencváros kényelmes tempóban is őrizhette az előnyét, hogy aztán az újpesti védelem hathatós közreműködése mellett még növelni is tudja azt. A 67. percre fordult az óra, amikor a Csongvai, Kuusk kettős újabb, Monty Python-aláfestésért kiáltó megoldása után a lassan reagáló Pajovics hasa alatt a kapuba csorgott az ötödik vendéggól, ezúttal a csereként beállt Auzqui találata (0–5).

Ezen a ponton már csak amiatt is megérte volna a Ferencvárosnak tovább nyomni a képzeletbeli gázpedált, hogy 1: tökéletes revánsot vegyen a 12 évvel korábbi zakóért, 2: az 1907-ben felállított 6–0-s idegenbeli rekordsikert is beállítsák a szebb napokat is látott Újpest otthonában.

24 Galéria: Az Újpest története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el az FTC-től Fotó: Papajcsik Péter / Index

115 éve nem látott kiütés a végére

A 89. percben ez is összejött, egy mágnestáblára illő kontrajáték végén Ryan Mmaee váltotta gólra Auzqui ziccerpasszát (0–6). A hazai tábor tagjai a gúnyos „Szép volt, fiúk!” és a „Vedd le a mezt!” felszólítást váltogatva szép lassan megindultak kifelé a stadionból, míg a zöld-fehérek szurkolói a „Másodosztály! Másodosztály?!” kérdéssel (dehogy volt ez kérdés, felkiáltással) búcsúztak a kivonulóktól.

Bár az Újpest történelmileg az egyik legnagyobb magyar labdarúgóklub, a régi idők dicsőségéből mára talán csak annyi maradt, hogy a lila-fehér az egyetlen csapat, amely sosem esett ki (vagy zárták ki anyagi okok miatt) az élvonalból. A vasárnap esti produkciót látva jó kérdés, meddig lesz ez így, mert az osztálykülönbség egyértelműen kirajzolódott a bajnoki címre, sorozatban az ötödik aranyérmére törő riválishoz képest.

Bár abban még reménykedhetnek a Szusza Stadionban, hogy nem ők nem érik el a magyar élvonal szintjét, hanem az FTC nőtte ki azt – már rég.

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–6 (Zachariassen 9., Boli 24., 45. – 11-es, Traoré 32., Auzqui 67., R. Mmaee 89.)





(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)