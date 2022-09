Az angol foci egykori csodagyereke Franciaországban folytatja karrierjét

A 28 éves középpályás 2018-ban nevelőegyesületétől, az Evertontól igazolt a londoni csapathoz, melynek színeiben 100 tétmérkőzésen 12 gólt szerzett. Utolsó találkozóját májusban, az előző bajnoki szezon utolsó fordulójában játszotta a Chelsea-ben, amely győzelméhez góllal járult hozzá.



A 33-szoros válogatott futballista, aki a 2020–2021-es szezonban az Aston Villánál szerepelt kölcsönben, többek között Európa-ligát és klubvilágbajnokságot nyert a Chelsea-vel.

Barkley négy év alatt mindössze 58 bajnokin kapott lehetőséget a londoniaknál, pedig a csapatnál anno a klubikon Frank Lampard legendás nyolcas mezével várták. S nemcsak ez, hanem az öt és fél éves kontraktus is óriási bizalomról tanúskodott irányába.

Mindez nem is tűnt alaptalannak, hiszen már 17 évesen bemutatkozott az Everton felnőttcsapatában, s tinédzserként végigjárta a korosztályos válogatottakat is, nem egynek volt a csapatkapitánya is. Villámkarrier volt az övé, hiszen 20 esztendős sem volt, amikor már bemutatkozott a felnőttválogatottban, mellyel aztán a 2014-es világbajnokságot és a 2016-os Európa-bajnokságot is megjárta.

A 28 éves játékos a 11-es mezt kapta a Nice-nél, ahol többek között olyan korábbi Premier League-sztárok lesznek a csapattársai, mint Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel és az Arsenal korábbi rekordigazolása, Nicolas Pépé.

A felek azt nem közölték, hogy a Southampton által is csábított Barkley megállapodása mennyi időre szól.

(Borítókép: Ross Barkley 2021. december 22-én. Fotó: Alex Pantling/Getty Images)