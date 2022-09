105 percig osztott autogramokat, s a végén még viccelni is volt ereje

A Bild azt írja, az Union Berlin elleni 1–1-es döntetlen sem szegte a müncheni rajongók kedvét, a hétfő délelőtti edzésen kígyóztak a sorok, hogy a szurkolók személyesen tekinthessék meg a Bayern nyilvános edzését. A tréning után a sztárok egy része kinn is maradt, Dayot Upamecano és Matthijs de Ligt mintegy félórán át állta a szurkolók rohamát, a saját nevelésű világbajnok, Thomas Müller, valamint a csapat vezetőedzője, Julian Nagelsmann pedig háromnegyed órát is eltöltött a kerítés mentén.

Mindez jól is hangzana, ám mindegyikük türelmén túltett Sadio Mané. A 30 esztendős szenegáli futballista több mint 105 percen át osztotta az aláírásokat, szó szerint nem hagyott ki senkit, aki akár csak egy közös képet is szeretett volna vele. A drukkerek szerint pedig még arra is volt kapacitása, hogy néhány poént is elsüssön dedikálás közben. A Bild cikke arra ugyan nem tér ki, melyek voltak ezek a viccek, a közösségi oldalakra feltöltött fotók alapján Mané humorával nem lehet gond.

A Robert Lewandowski helyére szerződtetett támadó hét tétmérkőzésen öt gólnál jár a Bayern színeiben. A jelek szerint a pályán és a pályán kívül nyújtott teljesítményével is hamar kivívta a szurkolók szeretetét.

A Liverpool szenegáli sztárjával kapcsolatban közismert, hogy igyekszik segíteni a pályán kívül is, hazájában iskolát és kórházat is építtetett, de nem csak otthon jótékonykodik. Februárban a Kamerunban rendezett Afrikai Nemzetek-kupája alatt például egy súlyos beteg helyi fiatal gyógykezelését finanszírozta meg.

