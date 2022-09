A Bajnokok Ligája legjobb együtteseinek sorba állításához ezúttal is szerkesztőségünk tagjainak véleményét kértük ki, az összesített listák alapján létrejött erősorrendben két csoport is három-három csapatot delegál, két kvartettből viszont az első nyolcba sem került be senki!

15. Napoli (olasz) 18 pont

A keret összértéke: 446,05 millió euró

Rögvest egy holtversennyel kezdünk, ezeknél azt a csapatot mutatjuk be később (jobb helyen), amelyiknek a legjobb helyezése az erősebb (vagy több van belőle). Ekképpen az olasz idényt három győzelemmel és két döntetlennel kezdő nápolyiakkal rajtolunk.

Alapos ráncfelvarráson esett át a gárda a nyáron, hiszen a belső védő Kalidou Koulibaly nyolc év után intett búcsút a városnak a Chelsea (38 millió euró) kedvéért, az irányító Fabián Ruizért a PSG pengetett ki szemmel látható összeget (23), Arkadiusz Milik a kölcsön után végleg a Marseille játékosa lett, hogy aztán azon nyomban vissza is térjen a Serie A-ba (a Juventus kölcsönözte ki). Lorenzo Insigne 10 év után nem a Napoli szerelését viseli – ő Torontóba igazolt, az érkezők közé a két szűrtőt, André Zambo Anguissát és a Tottenhamtől „kibérelt” Tanguy Ndombélét kell mindenképpen megemlíteni.

Az előző idényben holtversenyben a legkevesebb gólt engedte a nápolyi védelem, ehhez képest ezúttal a támadójátékával emelkedik ki: öt forduló alatt már 12 alkalommal talált be az együttes, amiben nagy szerepet vállalt a Dinamo Batumitól 10 millióért vett Hvicsa Kvarachelia, a 21 éves grúz szélső öt fellépésen öt kanadai pontnál (4+1) jár.

15. RB Leipzig (német) 18 pont

A keret összértéke: 479,08 millió euró

A legmagyarosabb csapat is pont felfért még a listára, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik együttese két év után visszavette a Chelsea-től Timo Wernert, ráadásul a 2020-as 53 millió eurós eladási árához képest igencsak jutányos összegért (20).

A német válogatott támadó neki is látott vételára törlesztéséhez, öt tétmeccsen négy gól és két gólpassz a mérlege, más kérdés, hogy ő sem nagyon tud eddig segíteni a csapaton:

a Német Szuperkupa elvesztése után a bajnokságban öt meccs alatt csak egy győzelem a mérleg, Frankfurtban ráadásul 4–0-ra kikapott a gárda.

A sorsolásra azért nagy panasz nem lehet, hiszen a Sahtar Doneck és a Celtic is bőven verhető azért.

14. Ajax (holland) 35 pont

A keret összértéke: 254,1 millió euró

Ha nyári átigazolási piac, akkor amszterdami kivándorlás, ez pedig idén sem volt másként. Erik ten Hag vezetőedző manchesteri kinevezése után Lisandro Martínez (57,37) és nagy nehezen Antony (95) is követte őt a Unitedhez, Ryan Gravenberch (18,5) és Nusszer Mazraui (ingyen) már a Bayern Münchent erősíti, a hererákból lábadozó Sébastian Haller nem sokkal a diagnózis előtt a Dortmund futballistája lett 31 millió euróért, Nicolas Tagliafico Lyonba, André Onana az Interhez igazolt.

Mit keres még egyáltalán akkor az amszterdami együttes a listán?

Ahogyan lenni szokott, azért a rendkívül jó utánpótlással és megfigyelőhálózattal felvértezett klub sem tétlenkedett, jött például Steven Bergwijn holland vételi rekordot jelentő 31,25 millióért a Tottenhamtől, a 24 éves balszélső hat fellépés után már hét találatnál jár.

Visszajött Lipcséből végleg Brian Brobbey (2 gól, 2 gólpassz) a csatársorba, a középpályán pedig a 20 éves Kenneth Taylor készül betörni a legjobbak közé, az egyaránt sikerrel zárt első öt meccsen két gólja és egy gólpassza volt – és akkor ne feledkezzünk meg az elmúlt négy évben rendre legalább 16 gólt és 21 gólpasszt jegyző (38+23, 16+21, 22+25, 16+22) Dusan Tadicsról sem.

12 . Dortmund (német) 42 pont

A keret összértéke: 482,7 millió euró

Nem mondhatjuk, hogy a nyár nyertese lett volna a fekete-sárga alakulat… Távozott ugyebár Erling Haaland a Cityhez alig 60 millió euróért (róla majd még később), és jött ugyan Haller, de már említettük, hogy ő jó időre ki is dőlt.

Az újabb salzburgi nagy ígéret Karim Adeyemi berobbanására még várni kell, de még mindig jobban teljesít, mint a Bayerntől ingyen elhozott Niklas Süle, akinek négy meccsen alig 84 játékperc jött össze.

Nico Schlotterbeck ellenben tartja jó formáját, a whoscored.com-nál jelenleg a negyedik legjobb belső védő a ligában – épp Willi Orbán mögött.

A játék finoman szólva is döcögős eddig, de legalább az eredmények jönnek, öt fordulóból négyszer is győzött a Dortmund – más kérdés, hogy a 33 éves Marco Reus (2+3) meddig tudja egymaga hátán vinni a csapatot.

12. Inter (olasz) 42 pont

A keret összértéke: 604,05 millió euró

Az újabb holtversenyt a több kilencedik helye döntötte el az olasz gárda számára. Kisebb fiatalításon esett át a gárda, távozott a 33 éves Ivan Perisic és Alexis Sánchez, a 34 éves Andrea Ranocchia és a 35 éves Arturo Vidal is, a 36 éves Alekszandar Kolarov pedig visszavonult.

Érkezett Onana mellett a Laziótól Joaquín Correa (23,6), és sikerült kölcsönbe visszacsábítani a tavaly a Chelsea-nek eladott Romelu Lukakut is.

Nem indult fényesen a fekete-kékek idénye, bár a Lecce, a Spezia és a Cremonese ellen is meglett a három pont, mindkét rangadóját (Lazio 1–3, Milan 2–3) elbukta a tavalyi bajnok, ennél pedig csak egy fokkal nagyobb gond, hogy két csoportriválisa is jóval előrébb szerepel nála listánkon…

11. Atlético Madrid (spanyol) 55 pont

A keret összértéke: 651,5 millió euró

Diego Simeone együttesénél túl sok változás nem volt, balhátvédeknél Sergio Reguilón jött kölcsönbe a Tottenhamtől, Renan Lodi pedig ment egy évre a Nottinghamhez. Érkezett 20 millióért az Udinese jobb hátvédje, Nahuel Molina, ingyen váltott a Dortmund mezéről Axel Witsel, a kölcsönből pedig Saúl és Álvaro Morata is visszatért, úgyhogy Luis Suárez távozása ellenére tapasztalatnak ezúttal sem lesz híján a madridi klub.

Azt nem lehet állítani, hogy a gárda szórja a gólokat (nem mintha a Simeone-érában bármikor ez lett volna persze a fő profil), de az, hogy csupán két játékos tudott betalálni, az mégiscsak meglepő. Ha azt nézzük, hogy a háromszor eredményes Morata mellett pedig a másik az az Antoine Griezmann, aki a Barcával kötött egyezség miatt csak az utolsó fél órákra érkezik a pályára (hogy ne kelljen érte többet fizetni), akkor meg pláne. A francia így is eljutott már két gólig, ami mindenképpen dicséretes teljesítmény.

A remek védelemmel bíró együttes csoportja egyértelmű favoritja, de ez inkább az ellenfelek (Porto, Bayer Leverkusen, FC Bruges) kritikája, semmint a „matracosok” ereje.

10. Juventus (olasz) 59 pont

A keret összértéke: 493,4 millió euró

Az olasz rekordbajnok egymás után második évben volt kénytelen gratulálni egy milánói riválisnak, az Inter után legutóbb az AC Milan végzett az első helyen – ráadásul a torinóiak mindkétszer csak a negyedik helyre futottak be.

Itt már alaposan változásokra is volt szükség, a Bayernhez igazolt 67 millió euróért Matthijs de Ligt és Merih Demiralért is leakasztottak egy 20-ast az Atalantától, de jött Bremer a védelem közepére 41 millióért, 40-ért lett végleg a klub játékosa az októberben talán már hosszú sérülése után visszatérő Federico Chiesa, addig is Filip Kosztics (12), Milik (kölcsön), Paul Pogba (ingyen), Ángel Di María (ingyen) és Leandro Paredes (kölcsön) fillérekért megszerzése mindenképpen pozitív fejlemény a klubnál.

Nem mehetünk el szó nélkül persze a már említett Morata madridi visszatérése mellett Paulo Dybala Rómába szerződése, és Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Aaron Ramsey és Giorgio Chiellini távozása mellett sem – mindnyájan ellenérték nélkül igazoltak el.

Dusan Vlahovics nagy erőkkel törleszti masszív vételárát, már négy gólja van a mostani idényben, de a torinói együttes hiába veretlen öt forduló után, három döntetlenje miatt így is csak a hatodik helyen áll.

9. Tottenham (angol) 80 pont

A keret összértéke: 657,3 millió euró

Itt már egy masszívabb szünet következett a csapatok között, a leggyengébb angol csapatként a Tottenham épp nem fért be a top 8-ba.

A nyolc csoportgyőztes közé azért igencsak jó esélyei vannak ennek ellenére a londoniaknak, de ez itt is inkább annak köszönhető, hogy nemigen akad komolyan vehető rivális (Eintracht Frankfurt, Sporting CP, Marseille).

Antonio Conte együttesének pénztárcája igencsak kinyílt a nyáron, Richarlison 58 millióért érkezett az Everton támadósorából, Cristian Romero 50-ért az Atlanta védelméből, de Yves Bissouma (29,2), Destiny Udogie (18) és Djed Spence (14,7) is súlyos eurómilliókba került, miközben csak az Ajaxnál már említett Bergwijnért (31,25) érkezett masszívabb bevétel.

Harry Kane továbbra sem lassít, már ötször volt eredményes a bajnokságban, a nyári erősítések közül Ivan Perisic és Richarlison is két gólpassznál jár már, ez nem is árt, mert a PL-társgólkirály Szon Hung Min eddig jóindulattal csendesnek (0+1) mondható.

8. Milan (olasz) 92 pont

A keret összértéke: 555,55 millió euró

A leggyengébb angolt egy picivel előzte meg a legjobb olasz, ez elég sokat elmond a két liga jelenlegi erőviszonyairól.

A piros-feketék a nyáron megszerezték az „új Kakának” tartott belga játékmestert, Charles De Ketelaerét, de a legfontosabb dolog az volt így is, hogy Franck Kessién kívül érdemben nem vesztettek érdemben játékost – Rafael Leaót több mint 100 millióért sem engedték el a PSG-hez.

Ez utóbbi húzás igencsak beválni látszik, hiszen a villámgyors portugál bombaformában (3 gól, 2 gólpassz) kezdte a szezont, az Inter elleni rangadót gyakorlatilag egymaga döntötte el két találatával és egy előkészítésével.

7. Chelsea (angol) 121 pont

A keret összértéke: 798,5 millió euró

Újabb nagy szakadék következik a listánkon, a tavalyi BL-győztes és a csoportjában első kalapos Milan elé került.

A londoni „kékek” a világ minden pénzét (290 millió eurót) elköltötték a nyáron, Wesley Fofana 80 millió euróért érkezett a Leicester védelméből, Marc Cucurella 65 millióért a Brightontól és ebbe a sorba jött a Napolinál már említett Koulibaly is, ennek ellenére a védelem egyelőre nem remekel, az Everton elleni nyitómeccs óta mindig kap gólt a Chelsea.

A támadósorba jött 56 millióért Raheem Sterling, ő három góljával azért nekiállt már a törlesztésnek, már csak az a kérdés, hogy a Barcelonától megszerzett Pierre-Emerick Aubameyang megtöri-e a Chelsea-csatárok átkát.

6. Barcelona (spanyol) 126 pont

A keret összértéke: 781,2 millió euró

Éppen a katalánok előzték be „centikkel” a londoniakat, bár itt akadt két voks, amely a top 10-be is alig tudta becsempészni az együttest.

Nem véletlen a szélsőséges megítélés, hiszen a Lionel Messi-éra után hirtelen óriásit zuhant a nem éppen példás egyezségeket kötő vezetés miatt anyagi gondokba kerülő együttes, de az is látszik, hogy megindult felfelé a csapat – még ha kicsit a jövőbe is menekül a lassan minden létező joguk előre eladásával…

Ennek következtében viszont sikerült is masszívan erősíteni, hiszen érkezett Kessié mellett Robert Lewandowski (45), Raphinha (58) vagy épp Jules Koundé (50) is, a csapat pedig a kifejezetten gyenge nyitány (Rayo Vallecano 0–0) után a Real Sociedadot (4–1), a Valladolidot (4–0) és a Sevillát (3–0) is kiütötte.

A 19-re lapot húzás eddig tehát eredményesnek tűnik (a lengyel gólvágó négy meccsen ötször volt eredményes például), de szükség is lesz Pedriék remek játékára, hiszen hiába 6. a Barca, csoportjában így sem favorit, és még az Inter is ott van riválisnak…

5. Liverpool (angol) 162 pont

A keret összértéke: 883 millió euró

Ismét egy masszívabb ugrás, de azért a Liverpoolnál könnyen lehet, hogy inkább az elmúlt öt év mondatja a többségünkkel, hogy itt a helye.

Sadio Mané Münchenbe távozása után ugyanis az előző idény döntőse nem tudja korábbi formáját hozni, bár Darwin Núnez (75 millió euró) ígéretesen kezdett (4 meccsen 3 kanadai pont), egy piros lappal azóta ki is húzta magát a meccsekről.

A nagy huzavona után végül hosszabbító Mohamed Szalah messze a csúcsformájától, bár önmagában a hét meccsen felmutatott három-három gól és gólpassz annyira nem néz ki rosszul. Ugyanez elmondható a kétszer eredményes Trent Alexander-Arnold és a két gólpasszt jegyző Andrew Robertson párosáról: hiába akadnak néha jó villanások, valahogy nem akar összeállni a „vörösök” játéka (három döntetlen és egy vereség is becsúszott már hat forduló alatt).

Mondjuk amikor igen, akkor jön egy Manchester City elleni 3–1 vagy a Bournemouth elleni 9–0(!), szóval továbbra is él az örök igazság: sose becsüld alá a Liverpoolt (pláne BL-ben…).

4. PSG (francia) 180 pont

A keret összértéke: 912,45 millió euró

A párizsiak tavaly az elképesztő erősítések ellenére már a nyolcaddöntőben búcsúztak, igaz, a Real Madridot tavasszal akkor sem lehetett kiejteni, ha valaki egyértelműen jobb volt a párharcban (mint ahogyan a francia bajnoki is).

A világ második legdrágább keretének birtokosa Vitinha (41,5), Nuno Mendes (38), Fabián Ruiz (23), Carlos Soler (18), Renato Sanches (15) vagy Nordi Mukiele (12) megszerzése ellenére egyértelműen legnagyobb erősítésének azt könyvelheti el, hogy sikeresen megakadályozta a királyi gárdát Kylian Mbappé elcsábításában.

Az új kiírásban pedig egyszerűen szárnyal a gárda, a Szuperkupában 4–0-ra verte a Nantesot, a bajnokságban becsúszott ugyan egy Monaco elleni 1–1, a másik öt meccset viszont 23–3-as gólkülönbséggel hozta.

Neymar olyan szinten termeli a kanadai pontokat, ami nem e világi: hét meccsen 15-nél (9 gól, 6 gólpassz) jár, de az öt meccsen hétszer eredményes Mbappé vagy a hét fellépésen négyszer eredményes, hét találatot előkészítő Lionel Messi is bomba formában rajtolt.

Valami ilyesmi játékot reméltek az együttes szurkolói az argentin tavalyi érkezésével, az egyértelmű, hogy a francia ligát kinőtte a gárda, és azt is nehéz elképzelni, hogy ne legyen harcban a végső győzelemért a nemzetközi porondon…

3. Bayern München (német) 201 pont

A keret összértéke: 846,53 millió euró

Az, hogy ennek ellenére még a dobogóra sem került, mindenképpen jelzi, milyen szenzációs együttesek vannak még hátra listánkon.

Rögvest ott van a PSG német megfelelője, de míg a párizsiak 10 évadból „csak” nyolcat tudtak odahaza megnyerni, a müncheniek mind a tízszer aranyérmesek lettek.

Nagyjából egyformán „érdekes” mindkét liga, ugyanakkor a müncheniek tettek már le annyit a nemzetközi porondon is, hogy egy fokkal erősebbnek tartsuk Messiéknél.

Robert Lewandowsi távozása nyilván nagy érvágás bármelyik klubnak, ugyanakkor a fentebb már említett De Ligt, Mané, Gravenberch, Mazraui négyesnek köszönhetően így sem volt olyan rossz az átigazolási időszak mérlege, hát ha még a 17 éves csodagyerek Mathys Tel is beváltaná az ígéreteket csatárposzton…

A kezdés mindenesetre Lewa nélkül is impozáns lett, a Lipcsének vágott ötöst (5–3) frankfurti hatos (6–1) és bochumi hetes (7–0) is követte, a Viktoria Köln a kupában 5–0-ra kapott ki a bajoroktól, de a Mönchengladbach és az Union Berlin elleni 1–1 azért óvatosságra intő lehet.

Mané eddig azért öt találattal jelezte, van élet a lengyel után, Jamal Musiala ugyancsak ötször volt eredményes, Serge Gnabry és Leroy Sané pedig három-három góllal kapaszkodik, szóval tűzerő az maradt bőven.

Kell is, mert a csoportban a Barcelona és az Inter is óriásit fog küzdeni azért, hogy elkerüljék az El-folytatást érő harmadik helyet – a kvartett favoritja még ilyen riválisokkal is a bajor sztárgárda.

2. Real Madrid (spanyol) 216 pont

A keret összértéke: 786,5 millió euró

És itt jön a címvédő. A Real Madridtól egy dolgot nem lehet elvenni, lelkileg nem lehet megtörni a gárdát a BL-ben. Hiába volt jobb a PSG, a Chelsea, a Manchester City és a Liverpool is, a királyi gárda mindig megtalálta a módját, hogy végül ellenfele fölé kerekedjen, és 14. alkalommal is a csúcsra érjen. Viszonyításképpen a második Milan héttel áll…

A spanyol együttes ráadásul hazájában is a csúcsra ért (bár itt inkább a riválisok hiánya jelentette a sima elsőséget), Karim Benzema az Aranylabda egyetlen valódi esélyese, Vinícius Júnior pedig az előző idényre felnőtt a francia mellé, így egyik csapat sem készülhet arra, hogy nullázni tud a blancók ellen.

Távozott ugyan Manchesterbe Casemiro 70 millió euróért, a 30 éves brazil helyére viszont jött a 22 éves francia Aurélien Tchouaméni 80-ért Monacóból, hosszú távon aligha hátrafelé lép ezzel a csapat.

A 30 éves Isco, a 34 esztendős Marcelo és a 32 éves Gareth Bale is ingyen ment el Madridból, viszont Antonio Rüdiger átigazolási díj nélkül érkezett a védelembe a Chelsea-től, összességében így nem gyengült a Real.

A friss európai Szuperkupa-győztes idénybeli mind az öt meccsét megnyerte, Benzema (4+1) és Vinícius Júnior (3+2) is öt kanadai pontnál jár, és még az is belefér, hogy a Frankfurt elleni összecsapás óta mindig kapott gólt az amúgy remek védelemmel (Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy) bíró együttes.

1. Manchester City (angol) 235 pont

A keret összértéke: 1,04 milliárd euró

Aligha jelent meglepetést, hogy a világ legértékesebb kerete jó helyen zár, ahogy az sem, hogy a világ legerősebb bajnokságában az elmúlt öt évben négyszer első együttes a favoritunk.

Az, hogy az elődöntőben hogyan kapott a ráadásban két gólt, és bukott el egy agyonnyert párharcot a City, megérne egy tanulmányt, Pep Guardiola együttese pedig leginkább azért nem tudott eddig még a csúcsra érni, mert hiába volt elképesztően mély a kerete, ami egy bajnoki rendszerben ilyen minőség mellett garantálta neki a jó eredményt, ha csak egy meccsre néztük a kereteket, akkor azért akadtak olyanok, akik erősebb tizenegyet tudtak pályára küldeni, egy döntőn pedig ugye ez elég sokat tud jelenteni.

Ha csak a játékot nézzük, nehéz látványosabbat elképzelni a maximálisra futtatott manchesterinél, és bár azért akadnak időnként bealvások és gyengébb meccsek is, van, hogy még ennek ellenére is jönnek vissza akár kétgólos hátrányból – lásd Aston Villa (3–2), Newcastle (3–3) vagy Crystal Palace (4–2).

Kevin De Bruynénél játéktudást nézve nehéz jobb futballistát találni, Joao Cancelo talán a világ legjobb szélső hátvédje, Erling Haaland személyében pedig megérkezett az az utolsó láncszem is a gépezetbe, aki a kismillió kidolgozott helyzetnek nem csak az elrontásában tud jeleskedni.

Ezt a párosítást (nevezetesen talán a legjobb helyzetteremtő gárda és a világszinten is top 3-as befejező futballista) gyakorlatilag az ég is egymásnak teremtette, nem véletlen, hogy hat PL-meccsen már 10-szer volt eredményes a 22 éves norvég csatár.

Ezzel tehát a listánk végére is értünk, ami a többieket illeti, a Porto és az El-győztes Frankfurt 10 pontot gyűjtve maradt le kevéssel a listáról, kapott még szavazatokat a Sevilla (8), a Benfica (7), a Sahtar Doneck (4), a Marseille és a Leverkusen (1-1) is.

Most önön a sor, szavazzon!

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2022–2023-as szezonját? AC Milan

Barcelona

Bayern München

Chelsea

Liverpool

Manchester City

PSG

Real Madrid

más

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Salzburg (osztrák)–Milan (olasz) (Tv: AMC)

F-CSOPORT

21.00: Celtic (skót)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)

21.00: RB Leipzig (német)–Sahtar Doneck (ukrán)

G-CSOPORT

18.45: Dortmund (német)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Sevilla (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)

H-CSOPORT

21.00: Benfica (portugál)–Maccabi Haifa (izraeli)

21.00: PSG (francia)–Juventus (olasz) (Tv: M4 Sport)

SZERDA

A-CSOPORT

18.45: Ajax (holland)–Rangers (skót) (Tv: Sport1)

21.00: Napoli (olasz)–Liverpool (angol) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Porto (portugál)

21.00: FC Bruges (belga)–Leverkusen (német)

C-CSOPORT

21.00: Barcelona (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: Sport2)

21.00: Inter (olasz)–Bayern München (német) (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT

18.45: Frankfurt (német)–Sporting (portugál) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham (angol)–Marseille (francia) (Tv: AMC)

(Borítókép: Karim Benzema a Bajnokok Ligája-trófeával – Denis Doyle/Getty Images)