Lewandowski és Haaland minden sorozatból bohócligát csinál

Mi volt Madridban?!

Az Atlético és a Porto ritkán van tekintettel a zárórákra, rendre 100 perc körüli, vagy azon túl is elnyúló meccseket játszanak egymással, ahol a végén jön a dráma. Az előző idény nyitányán „csak” egy piros lap jött össze a 95. percben (98-ig ment a meccs), a csoportkör zárásán pedig úgy nyert 3–1-re a madridi gárda, hogy a 90. percben még 1–0-ra vezetett… Akkor jött Ángel Correa, majd a 92. percben Rodrigo De Paul, mielőtt a 96. percben Sérgio Oliveira szépített. Ja, amúgy volt három piros lap is…

A felek úgy érezhették, hogy ez túl sima meccs volt, úgyhogy toltak egy még drámaibbat. Az, hogy a 82. percig a világon semmi nem történt, majd esett egy kiállítás, nem sokkoló, kiindulva a két csapat történetéből. A 92. percben aztán megtört a jég, Mario Hermoso bevette a Porto kapuját, csakhogy nem sokkal később tizenegyest hozott össze a riválisnak, Mateus Uribe pedig a 96. percben egyenlített.

Volt még egy csavar azért, a 101. percben Antoine Griezmann megszerezte a Bajnokok Ligája történetének legkésőbbi győztes gólját a rendes játékidőben.

100 - @AntoGriezmann has scored the latest winning goal by any team in a Champions League #UCL match since at least the 2003/04 season (100:21 minutes) @atletienglish. Uncertainty. pic.twitter.com/Rc3N2SkBVD — OptaJose (@OptaJose) September 7, 2022

A 800. francia találat

Griezmann gólja amúgy már a 800. volt, amelyet francia futballista szerzett a Bajnokok Ligájában, ennél jobban csak a brazilok állnak, 993-mal. A képzeletbeli dobogóra még a spanyolok állhatnának fel.

#OJOALDATO - El gol de @AntoGriezmann es el número 800 de un jugador francés en TODA la historia de la UEFA Champions League.



Francia es el SEGUNDO país que llega a esa cifra, tras Brasil.



993 Brasil

800 FRANCIA

759 España — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 7, 2022

Történelmi Liverpool-vereség

A Napoli az első félidőben kiütötte, és végül 4–1-re legyőzte az előző idényben BL-döntős „vörösöket”. A Mersey-parti csapat története holtversenyben legsúlyosabb BL-vereségét szenvedte el ezzel, az angol klubok pedig az Arsenal Inter elleni 0–3-as rajtja óta nem kezdtek ilyen rosszul egy csoportkört.

Apja fia

Giovanni Simeone csereként állt be a Napoliba, és percekkel később be is vette a Liverpool kapuját. 25 évvel és 361 nappal édesapja, Diego után debütált a BL-ben, és ő is gólt szerzett. Igaz, az Atlético Madrid trénere anno kétszer is eredményes volt a Steaua ellen.

Nem marseille-inek való vidék

A patinás francia együttes a Tottenham otthonában 2–0-ra alulmaradt. Ez már a 40. veresége volt az OM-nek a BL-ben 74 fellépésen, de ennél is durvább adat, hogy a legutóbb 16 BL-meccséből a 15.-et veszítette el.

Senki sem rajtol olyan jól, mint a Bayern München

Nézzünk egy pozitívabb példát, itt is van a hatszoros BEK/BL-győztes német rekordbajnok, amely sorozatban a 19. nyitómeccsét nyerte meg az elitszériában, amivel tovább javította saját csúcsát.

19 - FC Bayern have won their opening match in the #UCL for the 19th time in a row, extending the record run in the @ChampionsLeague. Gigantic. #InterFCB pic.twitter.com/6jckctw3mG — OptaFranz (@OptaFranz) September 7, 2022

Csak ketten rajtoltak jobban Leroy Sanénál

A szélsőnek ez volt a 19. BL-meccse a Bayern színeiben, és a 10. gólját jegyezte. Nála gyorsabban a klubnál csak Roy Makaay (10 meccs) és Robert Lewandowski (16) jutott el eddig.

Lewandowski és Haaland minden sorozatból bohócligát varázsolt

De ha már a lengyel csatár szóba került. Divatos a német bajnokságot bohócligának tartani a többi topligához képest, hiszen leginkább csak az a kérdés, hogy a Bayern melyik hónapban szerzi meg a salátástálat.

Fenntartásokkal szokták kezelni a Bundesligában szórt gólmennyiséget, mondván valódi riválisok híján ezek a számok megtévesztők tudnak lenni.

Robert Lewandowski 384 német bajnokin 387 kanadai pontot termelt (312 gól, 75 gólpassz), Erling Haaland pedig 67 Bundesliga-találkozón 81-et (62+19).

Idén nyáron mindketten váltottak, a rutinos lengyel a Barcelona, a fiatal norvég a Manchester City játékosa lett.

Az eredmény?

Lewandowski négy La Liga-fellépésen ötször volt eredményes, Haaland hat PL-találkozón tízszer. Bajnokok Ligája? A barcás szerdán triplázott, a norvég kedden duplázott, egy előbbi öt találkozón nyolcszor, utóbbi nyolc tétmeccsen 12-szer volt eredményes.

Ennyit a farmerligákról… (Megjegyzés a képhez, még az első félidő után készítették, amikor Lewa még „csak” két találatnál járt a Plzen ellen.)

"Playing in Farmers League"



Haaland 12 goals



Lewandowski 7 goals



They have been dominating Premier League, La Liga and the Champions League this season.



Always appreciate quality... pic.twitter.com/9EWplKuYeu — FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 7, 2022

Lewandowski lett az első futballista, aki három különböző csapattal (Dortmund, Bayern München, Barcelona) is triplázni tudott a BEK/BL történetében, az összes európai kupasorozatot is figyelembe véve is csak Ruud Geels (Feyenoord, Ajax, PSV) és Samuel Eto’o (Mallorca, Barca, Inter) tudott három együttesben is mesterhármasig jutni.

Haaland ezzel amúgy 20 BL-meccsen 25 gólnál jár, ami éppen 25-tel több, mint a BL-rekorder (183 meccs, 140 gól) Cristiano Ronaldo kezdése volt (20/0).

Az örökranglistán amúgy harmadik a lengyel, de a norvégnak sem kell valószínűleg sok idő, hogy magasra kapaszkodjon.

A BEK/BL történetének legjobb góllövői

Cristiano Ronaldo 140 gól/183 meccs Lionel Messi 125/157 Robert Lewandowski 89/107 Karim Benzema 86/143 Raúl 71/142 Ruud van Nistelrooy 56/73 Thomas Müller 52/135 Thierry Henry 50/112 Alfredo Di Stéfano 49/58 Andrij Sevcsenko 48/100, Zlatan Ibrahimovic 48/124

pic.twitter.com/nTJ95hCyTO — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) September 6, 2022

Haaland góllal debütált a Salzburgnál a BL-ben, a Dortmundnál a bajnokságban, a kupában és a BL-ben, a Cityben a bajnokságban és a PL-ben.

Úgy látszik, ennek a két klasszikus kilencesnek teljesen mindegy, hol és ki ellen játszik…

Haaland BL-debütálásai klubonként

️ - @ErlingHaaland** netted on his @ChampionsLeague debut for Red Bull Salzburg**, Borussia Dortmund** and @ManCity



- Salzburg v Genk

- Dortmund v PSG

- Man City v Sevilla#CL #Haaland pic.twitter.com/hI7EYPsUtt — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 6, 2022

Kevin De Bruyne újra megvillant

Az első Haaland-találatot előkészítő belga varázsló a 122. gólpasszát osztotta ki a Cityben, ezzel beállította David Silva termését.

Nehéz jobb duót mondani jelenleg a világ egyik legjobb előkészítőjének számító De Bruyne, valamint az egyik legjobb befejezőnek tartott Erling Haaland kettősénél.

Nem véletlenül a Manchester City a BL-favorit lapunknál.

Rekordkezdés és jégtörés az Ajaxnál

A holland átigazolási rekordért szerződtetett Steven Bergwijn az első ajaxos BL-meccsén megtörte a jeget, ez volt a 29. európai kupameccse, és az első találata a nemzetközi porondon.

Az amszterdami csapat másodpercre pontosan 33 perc után szerzett háromgólos előnyt a Rangers ellen, ezzel megdöntötte a klubcsúcsot, ami 33 perc és 7 másodperc volt, még 2004-ben a Maccabi Tel-Aviv ellen.

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A CSOPORT

Ajax (holland)–Rangers (skót) 4–0 (E. Álvarez 17., Berghuis 32., Kudus 33., Bergwijn 80.)

Napoli (olasz)–Liverpool (angol) 4–1 (Zielinski 5., 47. – az elsőt 11-esből, Anguissa 31., G. Simeone 44., ill. L. Díaz 49.)

B CSOPORT

Atlético Madrid (spanyol)–Porto (portugál) 2–1 (Mario Hermoso 92., Griezmann 101., ill. Mateus Uribe 96. – 11-esből)

FC Bruges (belga)–Leverkusen (német) 1–0 (Sylla 42.)

C CSOPORT

Barcelona (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh) 5–1 (Kessié 13., Lewandowski 34., 45+3., 67., Ferran Torres 71., ill. Sykora 44.)

Inter (olasz)–Bayern München (német) 0–2 (Sané 25., D’Ambrosio 66. – öngól)

D CSOPORT

Frankfurt (német)–Sporting (portugál) 0–3 (M. Edwards 65., Trincao 67., N. Santos 82.)

Tottenham (angol)–Marseille (francia) 2–0 (Richarlison 76., 81.)

(Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)