Ezért is rossz hír II. Erzsébet halála a londoniaknak

Egyszer sem alakult úgy, hogy uralkodóváltás évében londoni klubcsapat nyerte volna az angol futballbajnokságot, ellenben a két manchesteri gigász négy aranyérmet is fel tud mutatni. Focitörténeti érdekességek III. Károly trónra lépésének apropóján.

II. Erzsébet halála a sportvilágot is fenekestől felforgatta. Megannyi klasszis búcsúzott a több mint 70 éven át uralkodó brit királynőtől, akinek az angol focival kapcsolatos közös történelmére az Indexen is külön cikkben tértünk ki.

Most az új uralkodó, a sajtóhírek szerint egyébként óriási Burnley-szurkoló III. Károly trónra lépése apropóján felidézzük azokat az idényeket, amelyek győztesét egy-egy uralkodóváltás után hirdették ki. Egyvalami világos: a londoni klubok egyszer sem voltak igazán sikeresek, mikor a brit korona új főre szállt.

Hagyományos értelemben vett angol bajnokságról 1888 óta beszélhetünk, így az első olyan uralkodóváltás, amely a focit is érintette, VII. Eduárd 1901 januári trónra lépése. Az idény végén a története első bajnoki címét szerző Liverpool ünnepelhetett, amely a címvédő Sunderlandet – a kor igazi sztárcsapatát – két ponttal előzte meg a tabellán.

A következő király, V. György 1910 májusában, másfél héttel az Aston Villa sikerét hozó bajnoki idény zárulta után kezdte meg uralkodását. A következő, azaz az 1910–1911-es évad a Manchester United diadalát hozta. A néhány éve még Newton Heath néven indult csapat egy ponttal gyűjtött többet, mint a Villa, annak ellenére is, hogy az idény utolsó előtti fordulójában 4:2-re kikapott a birminghami címvédőtől.

V. Györgyöt 1936 januárjában elsőszülött fia, VIII. Eduárd követte. Ezúttal a Sunderland nyerte a bajnokságot, mind a mai napig az utolsó aranyérmét szerezve a ligában. A „fekete macskák” diadalához nem sok kétség fért, nyolc pontot vertek a Derby Countyra, miközben 109 gólig jutottak. A Manchester United is emlékezetes idényt zárt, hiszen szintén arannyal gazdagodott, csak épp a másodosztályban.

VIII. Eduárd egy évig sem maradt uralkodó, a már kétszer elvált Wallis Simpsonnal való kapcsolata miatt inkább lemondott a trónról öccse, VI. György javára, csak frigyre léphessen az amerikai nővel.

VI. György uralkodása varázslatos hatással volt az 1936–1937-es kiírás végén története első aranyérmét szerző Manchester Cityre. Az „égszínkékek” '36 decemberében mindössze a 7. helyen álltak, amikor hivatalossá vált az uralkodócsere. Míg az első 18 fordulóban hatszor döntetlent játszottak és ötször is kikaptak, az azt követő 24 mérkőzésen csupán kétszer kaptak ki, és végül hárompontos fórral végeztek az élen az ezüstérmes Charlton Athletic előtt. A decemberben még listavezető Sunderland egészen más utat járt be, csupán a 8. helyen zárt – talán, de közel sem valószínű módon VIII. Eduárd döntésétől kisebb sokkot kapva.

Nagy-Britannia történetének 65. uralkodója 56 évesen, 1952. február 6-án halt meg, a trónon pedig idősebb lánya, a 2022. szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet követte. Az angol labdarúgó-bajnokság élvonalának 1951–1952-es idényét a már emlegetett cikkünkben részletesebben is felidéztük. A dobogó legtetejére a Manchester United kapaszkodott fel, ezúttal a Tottenham előtt.

Ha van csapat, amelynek története a jelek szerint szorosan összefonódik a brit trón sorsával, az a manchesterié: történelmük során most hatodszor koronáznak meg új uralkodót az Egyesült Királyságban, az eddigi öt alkalomból kétszer az élvonalban, egyszer a másodosztályban nyertek bajnoki címet. Igaz, egyszer ki is estek az első osztályból – akkor ráadásul a városi rivális Manchester City ért a csúcsra, avagy ült képletesen az angol foci trónjára.

A vizsgált idények egyikében sem termett babér londoni klubnak, habár a Charlton vagy épp a Tottenham ezüstérme a maga idejében nem is számított kudarcnak.

Egyáltalán nem esélytelen, hogy a történelem II. Erzsébet halála után is ismétli majd önmagát, legalábbis arra komoly a sansz a 2022–2023-as idény első hat fordulója után, hogy a bajnoki serleg ismét Manchesterben kössön ki: a kétszeres címvédő Manchester City a kiírás toronymagas favoritja, de kisebb csodával a United is odaérhet még az aranycsatában. Erik ten Hag együttese ugyan pocsékul kezdte az idényt, ám azóta két nagy riválisát, a Liverpoolt és az Arsenalt is legyűrte, s a listavezetőhöz képest mindössze hárompontos lemaradásban a tabella 5. helyén tanyázik jelenleg. Innen kiesni nagyobb bravúr lenne – a szó igencsak kicsavart értelmében.

A londoni klubok „átka” miatt viszont az Arsenal-szurkolók feje főhet: a szezont öt győzelemmel kezdő „ágyúsok” épp a királynő halála előtti hétvégén, a Man. United otthonában vesztették el veretlenségüket.

(Borítókép: II. Erzsébet királynő 2021. október 16-án. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)