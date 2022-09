A válogatott sztárjai kiakadtak, mert az oroszokkal kéne játszaniuk

A Bosnyák Labdarúgó-szövetség múlt héten jelentette be, hogy válogatottjuk edzőmérkőzést játszik Oroszországgal az őszi, világbajnokságot megelőző FIFA-napok egyikén. Ez a meccs lenne az első az ukrán–orosz konfliktus kitörése óta, amin az orosz válogatott szerepel: a bosnyákok viszont nagyon nem szeretnék, hogy így legyen – ennek a véleménynek adott hangot a csapatkapitány, az Interben futballozó Edin Džeko is.

„Elmondtam már, a meccs ellen vagyok, nem akarom lejátszani ezt a találkozót, amíg nincs béke. Számomra ez a legfontosabb. Egyértelmű az álláspontom, s ebbe nem fér bele, hogy pályára lépjek a találkozón, miközben ártatlan emberek szenvednek. Együttérzek az ukránokkal, és nem értem, hogy kerülhetne sor egy ilyen találkozóra jelen helyzetben” – fogalmazott Džeko, akit a Klix nevű bosnyák lap idézett.

Ám nem a korábbi Bundesliga-gólkirály az egyetlen a bosnyák válogatottban, akinek nem tetszik a lekötött edzőmérkőzés. A csapat másik sztárja, a Barcelonától a napokban a Közel-keletre szerződött Miralem Pjanić szintén ellenzi, hogy lejátsszák a meccset.

Ez egy rossz döntés. Nincsenek rá szavak, milyen rossz

– fogalmazott a 32 éves középpályás.

Ahogyan arra a The Athletic is emlékeztet, az orosz válogatott 2021. november 21-e óta nem lépett pályára. Korábban a lengyel, a svéd és a cseh szövetség is jelezte, nem hajlandó vb-selejtezőn sem játszani az oroszokkal – nem sokkal ezután a nemzetközi és az európai labdarúgó-szövetség is felfüggesztette az ország tagságát, ami miatt a világbajnokságon sem vehet részt a válogatott.

Az orosz–bosnyák meccs november 19-én Szentpéterváron lenne.

(Borítókép: Edin Džeko 2022. szeptember 10-én. Fotó: Giuseppe Bellini/Getty Images)