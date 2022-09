Hiába a felháborodás, az UEFA pontosan tudta, mi készül Szentpéterváron

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tudomása mellett, a szokásos szervezési köröket megfutva egyezett meg egymással az orosz és a bosnyák fociszövetség a két válogatott november 19-ére tervezett felkészülési mérkőzéséről – írja a The Athletic. Az eset azért különös, mert az UEFA az ukrán–orosz háború kitörése után felfüggesztette az orosz szervezett tagságát, a válogatott hiába küzdhetett volna a pótselejtezőben a világbajnoki részvételért, kizárták a csapatot a sorozatból. A meccs a sportszankciók első komoly enyhülését jelezheti hosszú hónapok óta.

Amint arról beszámoltunk, a bosnyák labdarúgó-válogatott sztárjai is felháborodtak azon, hogy novemberben Szentpéterváron kellene pályára lépjenek az oroszok ellen. A csapatkapitány, Edin Dzeko kijelentette, számára vállalhatatlan a meccs, és mindent elkövet azért, hogy a bosnyák szövetség visszalépjen a megállapodástól.

Elmondtam már, a meccs ellen vagyok, nem akarom lejátszani ezt a találkozót, amíg nincs béke. Számomra ez a legfontosabb. Egyértelmű az álláspontom, s ebbe nem fér bele, hogy pályára lépjek a találkozón, miközben ártatlan emberek szenvednek. Együttérzek az ukránokkal, és nem értem, hogy kerülhetne sor egy ilyen találkozóra jelen helyzetben

– fogalmazott Džeko, akit a Klix nevű helyi lap idézett.

A csapat másik sztárja, a Barcelonától a napokban a Közel-Keletre szerződött Miralem Pjanić szintén ellenzi, hogy lejátsszák a meccset. „Ez egy rossz döntés. Nincsenek rá szavak, milyen rossz” – fogalmazott a 32 éves középpályás.

A The Athletic most arról számolt be, az UEFA már korábban értesült a mérkőzésről, a prominensek mégsem érezték úgy, hogy közbe kellene lépniük. A két nemzeti szövetség vezetői az összes ilyenkor szokásos kört megfutották a barátságos mérkőzések lekötésére vonatkozó szabályoknak megfelelően.

„Minden lépést betartottak, hogy lejátszhassák a katari világbajnokság nyitómeccse előtt ezt a nagy horderejű mérkőzést” – fogalmaz a sportportál.

S hogy miért is „nagy horderejű” a meccs?

Mert az orosz válogatott lassan egy éve, 2021. november 21-e óta nem lépett pályára egyetlen ellenféllel szemben sem. Sőt, korosztályos szinten sem szerepelt sehol orosz csapat a nemzetközi porondon.

A Bosznia elleni barátságos találkozó csapás mindazoknak, akik az oroszok nemzetközi sporteseményekről való kizárása mellett kampányoltak. Az pedig még nagyobb csapás, hogy az európai szövetség vezetői már előre tudomást szereztek a mérkőzésről, mégsem érezték úgy, hogy rosszallásukat ki kéne fejezzék

– írja a The Athletic szerzője, Ali Humayun.

Korábban az Ukrán Labdarúgó-szövetség is elítélte a meccs gondolatát, s arra szólította fel mind az UEFA-t, mind a nemzetközi szövetséget, a FIFA-t, hogy töröltessék a mérkőzést, elvégre az oroszok felfüggesztése továbbra is él.

(Borítókép: Victor Boyko – UEFA / Getty Images)