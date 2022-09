Újabb fordulót halaszthatnak Angliában, a nemzetközi kupameccseket is érintheti az ügy

II. Erzsébet búcsúztatása miatt újabb forduló programja módosulhat az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), ráadásul az Arsenal–PSV Eindhoven Európa-liga-meccsnek is új időpontot kereshetnek…

A The Telegraph beszámolója szerint a londoni rendőrség komoly kapacitáshiánnyal küzd: a múlt héten elhunyt királynő, II. Erzsébet búcsúztatása miatt nincs elég emberük, hogy megfelelően biztosítani tudják a csütörtök esti Arsenal–PSV Eindhoven Európa-liga-mérkőzést, valamint garantálhassák a szurkolók biztonságát a hétvégi Premier League-fordulóban. A felek állítólag már egyeztettek is arról, hogy az angol bajnokságban újabb halasztás jöhet, s ha nem is minden mérkőzésnek, de legalább a londoni találkozóknak új időpontot keresnek az idény egy későbbi szakaszában.

Emlékezetes, az angol szövetség (FA) és a liga vezetői, az előző fordulót már elhalasztották: a királynő halála után kezdett tíznapos nemzeti gyászhoz csatlakozva egyetlen futballmeccset sem tartottak meg az Egyesült Királyság területén múlt hétvégén.

A halasztások annyiból nem szerencsések, hogy a rendhagyó időpontban, november 20-án kezdődő labdarúgó-világbajnokság miatt eleve sűrű a nemzeti ligák és a nemzetközi kupasorozatok programja is, így nagyon nehéz olyan dátumot találni, amikor pótolni lehet a most le nem játszott meccseket.