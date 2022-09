Az NB I-es klubok közül elsőként a Budapest Honvéd érte el azt a percszámot, amelyet U21-es játékos(ok)nak teljesítenie kell ahhoz, hogy az idény elején bevezetett, a köznyelvben csak új „fiatalszabályként” emlegetett bónuszrendszer maximális összegét lehívhassa egy együttes. Ez persze csak részsiker, hiszen egyéb kritériumoknak is meg kell felelni a sajtóhírek szerint 325 millió forintos bevételért cserébe… A felcsúti Puskás Akadémia sincs már messze ettől a határtól, és a jelek szerint az élvonalbeli csapatok kétharmada simán teljesítheti a fő kritériumokat. Nem úgy a Mol Fehérvár, az Újpest és a Ferencváros triója.

Miről is van szó?

Az NB I-es klubok körében is nagy „népszerűségnek” örvendett, amikor az élvonalbeli labdarúgóidény első fordulója után megvizsgáltuk, mennyire sikerült figyelembe venniük a Magyar Labdarúgó-szövetség és Csányi Sándor MLSZ-elnök fiatal magyar játékosok szerepeltetéséről szóló ajánlását. Tegyük hozzá, a szövetség nemcsak úgy ajánlotta a dolgot, hanem komoly ösztönző programot is kialakított hozzá, az előzetes információk szerint mintegy 325 millió forintos összeggel kecsegtető bónuszrendszer képében.

Ez jelent meg a sportsajtóban és a köznyelvben is visszatérő „fiatalszabályként”, noha a szó szoros értelmében nem szabályról van szó. Éppen emiatt az NB I-es versenykiírás sem tesz említést róla, s mint augusztusban megjegyeztük, nyilvánosan nem is lehet elérni a pontrendszer leírását: az MLSZ és a klubok üzleti titokként tekintenek rá, mivel a magyar közegben mai napig kényesnek számító gazdasági kérdéseket taglal.

Eddigi tudásunk jelentős részét háttérbeszélgetéseknek, no meg az M4 Sporton szakértőként dolgozó Simek Péternek köszönhettük, aki március végén a Góóól! 2 című műsorban kifejezetten részletesen beszélt a tervezetről. Ekkor hangzott el először nagynyilvánosság előtt a 29 700 pontos célszám, és az is, hogy a 2002 után született magyar fiatalok mellett a magyar állampolgársággal rendelkező többi játékos is gyűjthet pontokat – csak épp az U21-es játékosokért tízszeres szorzó jár. Fontos részletszabály, hogy a megszerzett pontok felét fiatal játékosok szerepeltetésével kell elérni. További fontos elem pedig, hogy legalább egy fiatalnak a meccsek 50 százalékán ott kell lennie a pályán.

A pontverseny állása

Most, hogy az idényből eltelt nyolc forduló, s a Magyar Kupa-, illetve a másfél hét múlva esedékes válogatott mérkőzések miatt közel háromhetes szünetre vonultak a csapatok, úgy éreztük, eljött az ideje az újabb számvetésnek, és a Socceway adatbázisa alapján összegeztük, melyik klub hogy állhat.

Fontos megjegyezni, hogy a táblázat nem feltétlenül egyezik az MLSZ és a klubok számításaival, kisebb-nagyobb eltérések az esetleges nem köztudott kettős állampolgárságból, illetve néhány, az idényrajt óta történt klubváltásból is fakadhatnak, így az adatok inkább érdekességként, mint kész tényként kezelendő, közelítő értékek.

Íme, a pontverseny állása az Index számítása szerint.

megszerzett pont teljesített arány 1. Honvéd (1.) 18508 62,3% 2. PAFC (2.) 16182 54,5% 3. DVSC (5.) 15013 50,5% 4. Vasas (4.) 14219 47,9% 5. Kecskemét (7.) 11687 39,4% 6. ZTE (3.) 11391 38,4% 7. Paks (6.) 10548 35,5% 8. Kisvárda (8.) 9473 32,1% 9. Mezőkövesd (9.) 7356 24,8% 10. Fehérvár (11.) 3494 11,7% 11. Újpest (10.) 2782 9,4% 12. FTC (12.) 1423 4,8%

A tabellán a csapatok neve mellett zárójelben az első fordulóban gyűjtött pontok alapján elfoglalt helyezést tüntettük fel. A sorban a teljes pontszám, végül pedig a teljesített pontarány látható még – utóbbi rubrika hivatott bemutatni, a célként megjelölt 29 700 pontból arányosan mennyit szerzett már meg egy-egy csapat. Jól látható, bár a 33 bajnokiból még csak nyolcat, azaz a teljes idény kevesebb mint negyedét játszotta le a legtöbb együttes, az éllovasok már most két-háromszor több pontnál járnak, mint amennyire időarányosan szükségük lenne ahhoz, hogy az évad végére összejöjjön a 325 milliós kifizetés.

A középmezőnyhöz tartozó Kecskemét, ZTE, Paks, Kisvárda, Mezőkövesd ötös is jól áll még, az Újpest, a Fehérvár és az FTC viszont látszatra teljesen elengedte a kérdést. Háttérbeszélgetésekből kiderült, a Ferencvárost és a Kisvárdát nem is lehetne megszólni azért, ha nem tudná összegyűjteni az ajánlott pontszámot: a tizenkét élvonalbeli klub képviselői közül az Index információi szerint ez a kettő szavazott nyíltan a bónuszrendszer bevezetése ellen, a többiek vagy támogatták azt, vagy tartózkodással legitimálták az elképzelés bevezetését.

Klubonkénti bontás

Az alábbi táblázatban a jelenlegi NB I-es rangsor alapján vettük sorra a klubokat, felsorolva mindazokat a magyar (papírral is rendelkező) játékosokat, akik elvileg pontokat gyűjtöttek a nyolc forduló alatt. A teljes igazsághoz tartozik az is, hogy a különböző halasztások miatt az FTC-nek „csak” hat, a Paksnak, a Zetének, a Fehérvárnak és az Újpestnek hét meccs állt rendelkezésére eddig a pontgyűjtéshez

Játékpercek és pontok Ferencváros Dibusz Dénes 360 360 Botka Endre 213 213 Pászka Lóránd 226 226 Sigér Dávid 79 79 Vécsei Bálint 365 365 Bogdán Ádám 180 180 ÖSSZESEN 1423 Kisvárda Hindrich Ottó 720 7200 Hej Viktor 601 601 Széles Imre 15 15 Ötvös Bence 344 344 Vida Kristopher 98 98 Lucas 235 235 Bíró Roland 23 230 Czérna Erik 29 290 Heles Jaroszlav 23 230 ÖSSZESEN 9473 Kecskemét Varga Ádám 90 90 Varga Bence 630 630 Sági Milán 92 92 Grünwald Attila 243 243 Szalai Gábor 674 674 Szabó Alex 639 639 Belényesi Csaba 630 630 Zeke Márió 466 466 Bánó-Szabó Bence 379 379 Vágó Levente 656 656 Katona Bálint 499 4990 Katona Máté 281 281 Szabó Levente 273 273 Tóth Barna 528 528 Nagy Krisztián 592 592 Szuhodovszki Soma 493 493 Gréczi Márton 31 31 ÖSSZESEN 11687 Puskás Akadémia Tóth Balázs 720 720 Batik Bence 630 630 Spandler Csaba 180 180 Marius Corbu 630 6300 Bakti Balázs 42 420 Posztorbányi Patrik 90 900 Major Marcell 16 160 Kiss Tamás 573 573 Skribek Alen 249 249 Komáromi György 605 6050 ÖSSZESEN 16182 Paks Nagy Gergely 136 136 Rácz Gergő 494 494 Kínyik Ákos 90 90 Szélpál Norbert 21 21 Osváth Attila 299 299 Kádár Tamás 609 609 Lenzsér Bence 630 630 Szabó János 540 540 Balogh Balázs 398 398 Vas Gábor 331 3310 Gyurkits Gergő 71 710 Papp Kristóf 429 429 Windecker József 545 545 Szabó Bálint 409 409 Nagy Richárd 159 159 Sajbán Máté 288 288 Bőle Luklács 231 231 Haraszti Zsolt 463 463 Böde Dániel 29 29 Varga Barnabás 611 611 Hahn János 147 147 ÖSSZESEN 10548 Zalaegerszeg Demjén Patrik 630 630 Kálnoki Kis Dávid 630 630 Huszti András 197 197 Mocsi Attila 514 514 Gergényi Bence 495 495 Tajti Mátyás 630 630 Kovács Barnabás 101 1010 Bedi Bence 630 630 Mim Gergely 51 51 Májer Milán 244 244 Szalay Szabolcs 206 2060 Klausz Milán 12 120 Németh Dániel 418 4180 ÖSSZESEN 11391 Fehérvár Emil Rockov 90 90 Kovács Dániel 540 540 Fiola Attila 540 540 Nego Loic 630 630 Hangya Szilveszter 338 338 Dárdai Palkó 479 479 Schön Szabolcs 48 48 Babos Bence 4 40 Stopira 540 540 Funsho Bamgboye 249 249 ÖSSZESEN 3494 Honvéd Szappanos Péter 720 720 Kádár Tamás 720 720 Ivan Lovric 210 210 Szabó Alex 410 4100 Zsótér Donát 478 478 Bocskay Bertalan 660 6600 Kerezsi Zalán 135 1350 Kocsis Dominik 433 4330 ÖSSZESEN 18508 DVSC Megyeri Balázs 270 270 Hrabina Alex 360 360 Gróf Dávid 90 90 Ferenczi János 441 441 Baranyai Nimród 171 1710 Kusnyír Erik 145 145 Bévárdi Zsombor 476 476 Dzsudzsák Balázs 674 674 Horváth Krisztofer 306 3060 Sós Bence 243 243 Bódi Ádám 76 76 Varga József 237 237 Farkas Tamás 31 310 Baráth Péter 585 5850 Bárány Donát 371 371 Szécsi Márk 700 700 ÖSSZESEN 15013 Újpest Banai Dávid 450 450 Szabó Bálint 60 600 Branko Pauljevics 467 467 Simon Krisztián 128 128 Csongvai Áron 630 630 Katona Mátyás 429 429 Csoboth Kevin 78 78 ÖSSZESEN 2782 Mezőkövesd Tordai Árpád 180 180 Vajda Sándor 713 713 Bobál Dávid 574 574 Horváth Milán 29 290 Nagy Gergő 605 605 Cseri Tamás 519 519 Madarász Márk 226 226 Bobál Gergely 81 81 Molnár Gábor 258 258 Kállai Kevin 384 3840 Kállai Zalán 107 1070 ÖSSZESEN 7356 Vasas Jova Levente 540 540 Dombó Dávid 180 180 Szivacski Donát 528 528 Litauszki Róbert 21 21 Ódor Máté 102 102 Otigba Kenneth 720 720 Baráth Botond 290 290 Iyinbor Patrick 450 4500 Silye Erik 647 647 Deutsch László 117 117 Hidi Patrik 557 557 Berecz Zsombor 720 720 Márkvárt Dávid 238 238 Hidi Sándor 63 63 Hinor Kristóf 586 586 Pátkai Máté 288 288 Szilágyi Szabolcs 237 2370 Géresi Krisztián 122 122 Ihrig-Farkas Sebestyén 55 55 Feczesin Róbert 54 54 Holender Filip 547 547 Cipf Dominik 154 154 Radó András 334 334 Novothny Soma 204 204 Zimonyi Dávid 22 22 Szalai József 26 260 ÖSSZESEN 14219

Hol játszanak valóban fiatalok?

Mint említettük, a pontok felét fiatalok pályára küldésével kell elérni. Megnéztük hát azt is, hogy a csapatok hogy állnak konkrétan a fiatalpercekkel. A táblázatban ezúttal a klubok neve mögött az NB I-es tabellán elfoglalt helyezés, a már többször említett összpontszám, majd a 2002-es vagy később született játékosok által gyűjtött pontok száma, ezek egymáshoz viszonyított aránya, végezetül a küszöbértékhez képest csak fiatalokkal megszerzett pontok százalékos aránya látható.

összpontszám fiatalpontok arány 14850 Honvéd (8.) 18508 16380 88,5% 110,3% PAFC (4.) 16182 13730 84,8% 92,5% DVSC (9.) 15013 10620 70,7% 71,5% Vasas (12.) 14219 6870 48,3% 46,3% Kecskemét (3.) 11687 4990 42,7% 33,6% ZTE (6.) 11391 7370 64,7% 49,6% Paks (5.) 10548 4020 38,1% 27,1% Kisvárda (2.) 9473 7950 84,2% 53,5% Mezőkövesd (11.) 7356 5200 70,7% 35,0% Fehérvár (7.) 3494 40 0,12% 0,3% Újpest (10.) 2782 600 21,6% 4,0% FTC (1.) 1423 0 0,0% 0,0%

A Budapest Honvédnál már most annyi a fiatalperc, hogy ha nem lenne az 50 százalékos kikötés a meccsszámokról is, és úgy akarnák, a hátralévő 25 mérkőzésükön egyetlen 20 éves vagy annál is ifjabb játékost sem kellene bevetniük. S a korábbi sztereotípiára rácáfolva a Puskás Akadémia sem jár messze ettől a határtól… A Paks és a Kecskemét kettőse az, amely hiába gyűjtött eddig viszonylag sok pontot, többnyire rutinos magyar játékosainak köszönheti azokat, így a fiatalpercek arányában kevésbé áll jól. Konkrétan 8. és 9. a teljes NB I-es mezőnyben.

Tavasszal a rendszerrel szembeni legfőbb kritika az volt, hogy túlzottan nagy versenyelőnyt biztosít azon klubok számára, amelyekhez kiemelt akadémia is tartozik. Hiszen az MLSZ, és közvetve-közvetlenül az állam egyszer már pluszforrást fizetett azért a csapatoknak, hogy a lehető legnívósabb körülmények között a lehető legszínvonalasabb képzésben részesítsék a magyar fiatalokat. Ezután a bónuszrendszeren keresztül ismét csak azon klubok jár(hat)nak jól, amelyek az egyszer már „kifizetett” játékosokat bedobják a mély vízbe.

A kritika egy része nyolc forduló után is jogosnak tűnik: a pontszámok alapján az első négy helyen csupa-csupa kiemelt akadémiával rendelkező klub felnőttcsapatát találjuk, a Honvédot, a PAFC-ot, a DVSC-t és a Vasast.

Kissé leszakadva, a középmezőny végén találjuk az ötödik ilyen egyesületet, a Kisvárdát, ám az ottani akadémiának kimondva-kimondatlanul fontos feladata volt az elmúlt években, hogy a határon túli, kárpátaljai, erdélyi fiatalokat a magyar futball világába csatornázza át: róka fogta csuka, hogy ezen fiatalok hiába kötődnek is akár Magyarországhoz, egyszerűen nem tölthettek még el elég időt a határon innen ahhoz, hogy az UEFA honosítási szabályainak is megfelelően „futballmagyarok" legyenek.

A hatodik pedig a Ferencváros, amelynél idén nyáron is egyértelmű volt az irányvonal: az európai kupaporondon is ütőképes keretet kialakítása mellett tette le a voksát a szakmai stáb, egy ilyen keretbe pedig a jelek szerint nem férnek bele a saját nevelések (még akkor sem, ha Ifj. Lisztes Krisztián az Európa-liga-selejtezőben legalább már debütálhatott). Más kérdés, hogyha más magasságot célozna a csapat, az aktuálisan a Kecskemétben csillogó Katona Bálint, vagy a Vasasnak kölcsönadott Iyinbor Patrick éppenséggel hordhatná a zöld-fehérek szerelését is az NB I-ben…

Hogyan értékelik a helyzetet az MLSZ-ben?

Azt látom, jól reagáltak a klubok, hiszen harmincnégy fiatal lépett pályára ez alatt a nyolc forduló alatt, és ebből tizenegyen a mérkőzéseknek több mint ötven százalékán szerepeltek is. Ami azt jelenti, hogy ezek a srácok már beépülőben vannak. Tehát, ha minden jól alakul, s ezt a tendenciát folytatjuk, lehet, hogy tizenegy fiatal labdarúgót sikerül beépítenünk ebben a bajnokságban. S jöhet a következő tizenegy utána. Ez lenne a fontos, ez lenne a lényeg, hogy folyamatokat tudjunk elindítani

– fogalmazott Barczi Róbert, a szövetség sportigazgatója az M4 Sporton hétfő este.

A sportvezető hozzátette, valóban lehetnek különbségek a kiemelt akadémiát működtető klubok és a tehetségközpontokkal rendelkező NB I-es riválisaik lehetőségei között, ám ez szerinte közel sem áthidalhatatlan különbség. Az MLSZ a következő évben újabb szakmai vizsgálatoknak veti alá a TK-kat is, az audit alapján pedig változhat a besorolásuk. A sportvezető szerint szintén fontos részlet, hogy a nyáron bevezetett szabályról már másfél éve, azaz három átigazolási időszakkal ezelőtt egyeztettek a klubvezetőkkel, így azoknak – elméletben – meg volt a lehetőségük arra, hogy lépésről lépésre igazítsák az ösztönző rendszer szempontjaihoz a keretüket – már ha élni akarnak a plusz bevételi lehetőséggel.

Érdekes volt hallgatni a Góóól! 2-ben, hogy Barczi annak ellenére sem akarta kimondani a konkrét összeget, azaz a 325 millió forintot, hogy az korábban több hírben is megjelent, sőt ugyanennek a műsornak egy korábbi epizódjában is elhangzott. Inkább körülírta, úgy, hogy az összeg az elérhető finanszírozás egy átlag NB I-es klub költségvetésének negyedét-ötödét teheti ki.

A motiváció tehát a legtöbb csapat számára adott.

Kérdés, hosszabb távon is fenntarthatóak lesznek-e ezek a számok, és valóban beindulnak-e az MLSZ által remélt folyamatok.

