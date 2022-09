A Bayern München beállította a Real Madrid BL-rekordját

Csodacsere Leverkusenben

Jeremie Frimpong csupán a 69. percben állt be az Atlético Madrid ellen, de ez a 21 perc játék is elég volt a 21 éves holland jobbhátvédnek, hogy kiosszon két gólpasszt a 2–0-s sikerrel végződő meccsen. 2010 óta ez a legkevesebb idő, amit valaki a pályán töltött úgy, hogy két asszisztot is jegyez, akkor Alexandre Lacazette 19 percet játszva duplázott előkészítőként.

A lyoni támadó amúgy kifejezetten parádés első BL-csoportkört hozott össze, hiszen következő meccsén 22 percet játszva gólt szerzett, így 41 perc alatt három kanadai pontot termelt.

Ha van Matip-gól, rosszul nem jár a Liverpool

A Liverpool a nápolyi zakó után az Ajax ellen végig nagy fölényben játszott, az erőfeszítések pedig a 89. percben sikerrel jártak: Konsztantinosz Cimikasz szöglete után Joël Matip fejesét már csak a gólvonalon túlról tudták kivágni a hollandok.

Ez volt Matip 10. gólja a Liverpool színeiben, ha pedig ő betalál, akkor olyan nagy bajban már nem lehet a csapata: egy döntetlen mellett ez már a kilencedik siker volt.

10 - Joël Matip's 89th minute winner was his 10th goal for Liverpool in all competitions with the Reds avoiding defeat in all 10 of those matches he's scored in (W9 D1). Relief. pic.twitter.com/yqk4yyjPk8 — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2022

Tarolt a Bundesliga

Közel 25 év után, 1997. szeptember 17. óta először fordult elő, hogy a Bundesliga három csapata is nyert ugyanazon a napon, akkor a Bayern München, a Leverkusen és a Dortmund – most utóbbit a Frankfurt váltotta.

Akkor a Besiktas, a Lierse és Galatasaray, most a Barcelona, az Atlético Madrid és a Marseille volt a legyőzött trió – a mostani egy picit erősebbnek tűnik.

Egyik csapat sem teljesített még annyira alul, mint a Barcelona

Már ha a várható és valós gólok számát nézzük. A katalánok remekül játszottak a Bayern otthonában az első félidőben, de nem tudtak Manuel Neuer kapujába találni, a fordulást követően pedig a müncheniek bedarálták riválisukat.

A várható gólok (xG) száma a Bayernnél 1,6 volt, a Barcánál pedig 2,0, ehhez képest előbbi kétszer, utóbbi egyszer sem talált be. Ebben az idényben egy csapatnak sem volt rosszabb az xG és a valós gólok közötti differenciája a katalánokénál (–2).

-2 - Barcelona failed to score against Bayern Munich but had a xG of 2, becoming the team with the worst differential between their goals scored and expected goals in a Champions League game this season (-2). Shore. pic.twitter.com/Rgy354eHU6 — OptaJose (@OptaJose) September 13, 2022

A Liverpoolt másolta az FC Bruges

A belga csapat lett a második, amely legalább négy góllal győzött a Porto vendégeként (0–4). Korábban ez csak a Liverpoolnak sikerült – mondjuk, kétszer is, 2018-ban (0–5) és 2021-ben (1–5), és közte még volt a Mersey-partiaknak egy 4–1-es sikerük is az Estádio Do Dragaóban.

A 17 éves és 189 napos Antonio Nusa lett a BL történetének legfiatalabban góllal debütáló játékosa.

Megfojtották az Ajaxot

Az amszterdami gárda csupán három lövésig jutott a mérkőzés során, amely az Opta méréseinek kezdete (a 2003–2004-es idény) óta a legalacsonyabb szám az együttesnél. Viszonyításként, a Rangers elleni csoportnyitón 17 próbálkozásból négyszer volt eredményes az Ajax.

A Bayern München beállította a Real Madrid rekordját

A rangadó 2–0-s megnyerésével a bajor sztárcsapat egymás után a 30. BL-csoportmeccsén maradt veretlen (27 győzelem, 3 döntetlen), amivel beállította a rekordgyőztes Real Madrid vonatkozó csúcsát.

A Bayern továbbá az első csapat lett, amely a nemzetközi porondon egymás után ötször is felül tudta múlni a Barcelonát. A legutóbbi katalán gól óta 12-t szerzett a párharcban a müncheni együttes.

@FCBayern are the 1st team to beat Barcelona 5 times in a row in Europe.

They have scored 12 goals against Barcelona without reply: 5,6,7,8-2, 3-0, 3-0, 2-0. #FCBFCB Live #FCBayern — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 13, 2022

Leroy Sané szárnyal

Az előző BL-idény kezdete óta már nyolc gólnál és hat gólpassznál jár, ennél a 14 kanadai pontnál pedig csak Robert Lewandowski (19) és Karim Benzema (17) jegyzett többet azóta.

A Marseille-nek továbbra sem megy

Az OM a legutóbbi 17 BL-meccséből a 16.-at bukta el, összességében pedig 75 találkozóból a 41.-et. Ez az 55 százalékos vereségmutató a harmadik legrosszabb a legalább 50 BL-meccset játszó gárdák közül, csak a Celtic és az Anderlecht (58-58%) számít még nagyobb pofozógépnek az elitsorozatban.

A Tottenham ellen tört meg a lisszaboni átok

A Sporting CP korábban nem tudott egy angol csapatot sem legyőzni a Bajnokok Ligájában, a Tottenham elleni végjátékban kétszer betalálva viszont megszakadt ez a széria.

Sporting Lisbon had never beaten an English team in the Champions League



This is where Spurs come in. pic.twitter.com/BaUMzyvzeL — FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 13, 2022

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2022–2023-as szezonját? AC Milan

Barcelona

Bayern München

Chelsea

Liverpool

Manchester City

PSG

Real Madrid

más

BAJNOKOK LIGÁJA

2. FORDULÓ, KEDDI MECCSEK

A CSOPORT

Liverpool (angol)–Ajax (holland) 2–1 (Szalah 17., Matip 89., ill. Kudus 27.)

A csoport állása: 1. Napoli 3 pont (4–1, 1 meccs), 2. Liverpool 3 (3–5), 3. Ajax 3 (5–2), 4. Rangers 0 (0–4, 1)

B CSOPORT

Leverkusen (német)–Atlético Madrid (spanyol) 2–0 (Andrich 84., M. Diaby 87.)

Porto (portugál)–FC Bruges (belga) 0–4 (Jutgla 15. – 11-esből, Sowah 47., Skov Olsen 52., Nusa 89.)

A csoport állása: 1. FC Bruges 6 (5–0), 2. Leverkusen 3 (2–1), 3. Atlético Madrid 3 (2–3), 4. Porto 0 (1–6)

C CSOPORT

Viktoria Plzen (cseh)–Inter (olasz) 0–2 (Dzeko 20., Dumfries 70.)

Bayern München (német)–Barcelona (spanyol) 2–0 (L. Hernández 51., Sané 54.)

A csoport állása: 1. Bayern München 6 (4–0), 2. Barcelona 3 (5–3), 3. Inter 3 (2–2), 4. Plzen 0 (1–7)

D CSOPORT

Sporting (portugál)–Tottenham (angol) 2–0 (Paulinho 90., Arthur Gomes 93.)

Marseille (francia)–Frankfurt (német) 0–1 (J. Lindström 43.)

A csoport állása: 1. Sporting 6 (5–0), 2. Tottenham 3 (2–2), 3. Frankfurt 3 (1–3), 4. Marseille 0 (0–3)

(Borítókép: Jose Hernandez/Anadolu Agency via Getty Images)