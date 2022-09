Gulácsi bravúrja is kevés volt a Lipcsének a Real Madrid ellen

A labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójának szerdai összecsapásain a Real Madrid hazai pályán 2–0-ra legyőzte a három magyart is foglalkoztató RB Leipziget, a Manchester City és a PSG hátrányból nyert, a Juventus viszont előnyről bukott.

Real Madrid–RB Leipzig

Finoman szólva ellentétes előjelekkel várta a meccset a két csapat, hiszen a topligák egyetlen hibátlanjaként álló királyi gárda 3–0-ra nyert a Celtic vendégeként, az RB Leipzignél pedig edzőváltást eredményezett a Sahtar elleni 1–4.

Ezt mondjuk a Dortmund 3–0-s legyőzése követte (közte Szoboszlai Dominik bombagóljával), és Madridban is bátran támadtak a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlait is bevető lipcseiek, Christopher Nkunku az első fél órában háromszor is helyzetbe került, kétszer Thibaut Courtois akadályozta meg a vezetést, közte pedig hiába szeretett volna büntetőt.

Nem sokkal később újra a francia támadó került főszerepbe, kevéssel maradt le Timo Werner beadásáról, így maradt a gól nélküli állás.

Éledezett a címvédő, de Luka Modricék sehogy sem akarták eltalálni Gulácsi kapuját, majd a horvát is reklamált egy tizenegyest, a síp ezúttal is néma maradt.

Azt nehéz lenne állítani, hogy szétpörögték volna magukat a felek, vagy hogy a színvonal verdeste volna az eget, ezt a játékot pedig füttyszóval „honorálta” a madridi publikum.

A fordulást követően próbált magasabb sebességi fokozatra kapcsolni a 14-szeres győztes, de Werner lövésénél kaphattuk fel először a fejünket – más kérdés, ha bemegy sem ér, mert lesről indult a német.

Bő egy óra játék után Rodrygo végezhetett el veszélyes helyről szabadrúgást, Gulácsinak ezúttal sem kellett játékba avatkoznia, mivel a brazil jócskán fölé tekert.

A 72. PERCBEN VISZONT MÁR A MAGYAR VÁLOGATOTT KAPUSÁNAK VÉDÉSÉRE VOLT SZÜKSÉG A GÓL NÉLKÜLI ÁLLÁS TARTÁSÁHOZ, VINÍCIUS JÚNIOR KÖZELI LÖVÉSÉNÉL HÁRÍTOTT GULÁCSI NAGYOT.

A hajrában még Szoboszlai beadása után Nkunku kerülhetett volna helyzetbe, de a 79. percben a Real törte meg a jeget, Fede Valverde szép csel után lőtt a jobb alsóba (1–0).

A végjátékban még Szoboszlai lövése jelentett kisebb veszélyt, újabb gólt viszont megint a hazaiak szerezte, Marco Asensio a kapufa segítségével tekert a kapuba (2–0).

A többi pályán

A korai idősávban a Sahtar nem tudta folytatni jó szereplését, csak 1–1-re végzett a Celtickel, a Milan viszont javítani tudott, mivel 3–1-re legyőzte a Chelsea-t megverő Dinamo Zagrebet.

A 21 órás találkozókon a londoni „kékek” is kozmetikázhattak volna, de Raheem Sterling vezető gólja ellenére sem tudta végül megverni a Salzburgot (1–1).

A szerdára csúsztatott Rangers–Napoli sem tűnt izgalmasnak, mivel a skótok sima négyest kaptak Amszterdamban, a nápolyiak pedig négyet vágtak az Ajaxot legyőző Liverpoolnak, ehhez képest az olaszok a szünetig nem tudtak betalálni.

Az 56. percben emberelőnybe kerültek a vendégek, de a büntetőt két kísérletből sem tudták belőni, Allan McGregor mindkétszer védett!

A 68. percben harmadjára viszont már nem tudott, Matteo Politano tizenegyeséről centikkel lemaradt a bal alsónál, a végén pedig Giacomo Raspadori és Tanguy Ndombélé is betalált (0–3).

A Juventus már a 4. percben előnybe került, de a Benfica a szünet előtt egyenlíteni tudott, ahogyan a csoportrivális PSG is a Maccabi Haifa vendégeként – Lionel Messi találatával.

A portugálok a második félidő elején David Neres góljával fordítottak Torinóban, ahogyan a játékrész derekán Messi átadása után Kylian Mbappé révén a párizsiak is (sőt, itt még Neymar is betalált), így mindkét vendégcsapat hátrányból nyert, és hatalmas lépést tett a továbbjutás felé.

A BL egyik favoritjának számító Manchester City a csoportrangadón a nagy mezőnyfölénye ellenére nem tudott előnnyel fordulni a Dortmund ellen, a második félidőben pedig vezetést szereztek a németek, egy angol találattal: Jude Bellingham fejelte kapuba Marco Reus beadását (0–1).

Az angol bajnok viszont bemutatta, miért az egyik legjobb csapat a világon, öt perc alatt úgy fordított, hogy addig a pályán sem volt. Előbb John Stones átlövése kötött ki a bal felsőben, majd Erling Haaland döbbenetes módon talált be volt csapatának, a City így 2–1-re nyert.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2022–2023-as szezonját? AC Milan

Barcelona

Bayern München

Chelsea

Liverpool

Manchester City

PSG

Real Madrid

más

BAJNOKOK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Rangers (skót)–Napoli (olasz) 0–3 (Politano 68., Raspadori 85., Ndombélé 91.)

A csoport állása: 1. Napoli 6 pont (7–1), 2. Liverpool 3 (3–5), 3. Ajax 3 (5–2), 4. Rangers 0 (0–7)

E-CSOPORT

Milan (olasz)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–1 (Giroud 45. – 11-esből, Saelemaekers 47., Pobega 77., ill. Orsic 56.)

Chelsea (angol)–Salzburg (osztrák) 1–1 (Sterling 48., ill. Okafor 75.)

A csoport állása: 1. Milan 4 (4–2), 2. Dinamo Zagreb 3 (2–3), 3. Salzburg 2 (2–2), 4. Chelsea 1 (1–2)

F-CSOPORT

Sahtar Doneck (ukrán)–Celtic (skót) 1–1 (Mudrik 29., ill. Bondarenko 10. – öngól)

Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 2–0 (Valverde 79., Asensio 91.)

A csoport állása: 1. Real Madrid 6 (5–0), 2. Sahtar Doneck 4 (5–2), 3. Celtic 1 (1–4), 3. RB Leipzig 0 (1–6)

G-CSOPORT

Manchester City (angol)–Dortmund (német) 2–1 (Stones 80., Haaland 84., ill. Bellingham 56.)

Köbenhavn (dán)–Sevilla (spanyol) 0–0

A csoport állása: 1. Manchester City 6 (6–1), 2. Dortmund 3 (4–2), 3. Köbenhavn 1 (0–3), 4. Sevilla 1 (0–4)

H-CSOPORT

Juventus (olasz)–Benfica (portugál) 1–2 (Milik 4., ill. Joao Mário 43. – 11-esből, Neres 55.)

Maccabi Haifa (izraeli)–Paris Saint-Germain (francia) 1–3 (Chery 24., ill. Messi 37., Mbappé 69., Neymar 87.)

A csoport állása: 1. PSG 6 (5–2), 2. Benfica 6 (4–1), 3. Juventus 0 (2–4), 4. Maccabi Haifa 0 (1–5)

(Borítókép: Angel Martinez/Getty Images)