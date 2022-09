A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia tehetséges szélsője, Marius Corbu elfogadta a román labdarúgó-válogatott meghívóját – erről a felcsúti futballista maga beszélt az M1 állami televíziónak. A játékosnak hiába van magyar állampolgársága is, Marco Rossi szövetségi kapitány még három évig nem hívhatta volna meg a magyar válogatottba a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályai miatt.

A 20 éves középpályás a csángóföldi Magyarcsürgésen született, és 2020-ban került a felcsúti együtteshez, fiatal kora ellenére már 70 tétmérkőzésen lépett pályára. Teljesítményével Marco Rossi szövetségi kapitány és stábja érdeklődését is felkeltette.

Az M1-nek adott nyilatkozatában elárulta, szeretett volna magyar válogatott lenni, de a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabálya szerint ez három évig még nem lehetett volna lehetséges: mivel azonban nagyapja, apja és ő maga is Magyarországon kívül született, így a FIFA jelenleg is érvényes szabályai alapján legalább 5 évet kellett volna egyhuzamban hazánkban töltenie ahhoz, hogy a magyar nemzeti csapatban szerepelhessen, ebből pedig eddig csak kettő telt le.

A román válogatott szövetségi kapitánya ezzel szemben már most számíthat rá, és a szeptember elején kihirdetett bő keretébe behívót is küldött a felcsúti tehetségnek. „Ez egy nagyon nehéz helyzet, de örülök is, mert ez azt jelenti, valamit jól csinálok. Nagyon fiatal vagyok, a fociban egyik napról a másikra megváltozhat minden, ha nem használom ki a lehetőségeket, akkor lehet, hogy rosszul járok” – indokolta az m4sport.hu által idézett futballista a döntését, mely szerint elfogadja a behívót, és román válogatott lesz.

Corbu az egyik legtöbbet játszó U21-es korosztályú fiatal a teljes magyar élvonalban. Játékperceivel az MLSZ által indított támogatási programban is súlyos pontokat szerzett a Puskás Akadémiának. Kérdés, hogyha román felnőttválogatott lesz, akkor is megéri-e támogatni a magyar fiatalok beépítését célzó programból. Az „új fiatalszabályról”, a játékpercek alakulásáról és a lehetséges támogatási összegekről itt írtunk részletesen.