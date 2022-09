Szalai Ádám bejelentette: visszavonul a válogatottól

A Basel 34 éves csatára 2009-ben Izrael ellen debütált a címeres mezben, Wolverhamptonban pedig már 84. alkalommal léphetett pályára a válogatottban.

EDDIG 25 GÓLT SZERZETT A NEMZETI EGYÜTTESBEN, AMELLYEL RÉSZT VETT A 2016-OS, VALAMINT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT 2021-RE HALASZTOTT EURÓPA-BAJNOKSÁGON IS – ELŐBBIN Ő SZEREZTE A MIEINK ELSŐ GÓLJÁT, UTÓBBIN MÁR CSAPATKAPITÁNYKÉNT VOLT EREDMÉNYES A NÉMETEK OTTHONÁBAN.

A sajtótájékoztatóján elsőként csalódottságát fejezte ki, hogy korábban megjelent már a visszavonulásával kapcsolatos hír, elmondása szerint ennyi év után úgy érezte, érdemelt volna annyi tiszteletet, hogy saját maga jelenthesse be a visszavonulását.

Ezt követően megerősítette a korábbi értesüléseket:

Az Olaszország elleni hazai mérkőzés lesz az utolsó fellépésem a magyar válogatottban. Nem pár nap vagy hét alatt, hanem több hónap alatt jutottam erre az elhatározásra, kerestem azt az időpontot, ami megfelelő lehetőséget jelenthet. Lassan 35 éves vagyok, jelenleg nagyon jó szituációban van a válogatott, a kapitány úr jó úton viszi a csapatot. A következő tétmérkőzés márciusban lesz, szerettem volna olyan időpontot választani, hogy – ha számít a hiányom –, akkor a csapat tudjon készülni az utódlásomra

– mondta Szalai Ádám a sajtótájékoztatóján.

A kezdeti indulatosabb hangulatot nem sokkal később érzelmesebb váltotta, amikor a címeres mezben töltött időszakára emlékezett vissza.

Óriási álmom volt, hogy a magyar válogatottban szerepeljek – csuklott el a csapatkapitány hangja. – A legnagyobb álmom volt, hogy ez létrejöjjön. Az, hogy két Eb-n szerepelhettem, és az, hogy csapatkapitányként lehettem részese, mindenképpen óriási élmény a számomra. Az elmúlt évek sikerei és rosszabb időszakokban érkező kritikák, támogatások mind segítettek a felnőtté válásomban.

A hétfői mérkőzés után távozó csapatkapitány ezt követően mindenkinek köszönetet mondott:

„Köszönet mindenkinek, aki támogatott minket, a kapitányoknak, akikkel dolgozhattam, a játékostársaknak, akikkel játszhattam, és a szurkolóinknak, akik nélkül a csapat nem szerepelne úgy, ahogy. Az elmúlt években olyan mérkőzéseket élhettünk át, ahol szenzációs hangulatot teremtettek, a világon egyedülálló légkört biztosítottak a válogatott számára. Szeretném, ha a sajtótájékoztató után a következő két nagyon fontos mérkőzésünkre koncentrálnánk” – tette hozzá, majd megismételte, hogy nem egy hirtelen, hanem átgondolt döntés eredményeként jutott erre az elhatározásra, és örömét fejezte ki, hogy saját maga dönthetett, nem pedig rá lett kényszerítve.

A szót Marco Rossi szövetségi kapitány vette át, aki érhetően rendkívül szomorúan konstatálta egyik legfontosabb emberének döntését.

Nagyon sok minden jutott eszembe, amikor Ádám bejelentette a hírt. A válogatott szempontjából nézve nem egy vidám pillanat, egyáltalán nem olyan a hangulatom, mint három hónappal ezelőtt, az angolok elleni meccs után

– kezdte a szövetségi kapitány.

Az olasz szakember Szalai Ádám vezérszerepét emelte ki.

„Ádám a legjobb élményeit kapitányként élte meg, a legrosszabb pillanatokban pedig nem volt velünk, az albánok elleni vereségekre gondolok. Emberileg maximális tisztelettel állok a döntéséhez. A labdarúgásban nagyon fontos a technikai és a taktikai oldal, de a lélektani aspektus is nagyon fontos.

Ádám olyan játékos volt, akire vezetőként is mindig lehetett számítani. A vezetői képesség nem magától jön, az ő képességeit mindenki elismerte a csapatból, mindenki őt tartotta a csapat vezérének, úgyhogy ez egy rendkívüli veszteség.

Persze, mindenki pótolható, a srácokban mind megbízok, azokban is, akiket a jövőben meghívok. Remélem, megtalálom azt, aki pótolhatja a hiányát, de még egyszer mondom, rendkívüli értékkel bíró srácot veszítünk el. Nyilván lesz olyan, aki ezt kritizálni fogja, ahogyan az első kapitányi napom óta mindig. Remélem, azok most lelki békét nyernek és örülni fognak. De mindig is mondtam, hogy aki ennyire negatív, az saját magának áll.”

A kapitányt már faggathatták az újságírók is, elsőként arról, hogy ki veheti át a bázeli csatár szerepét a gárdánál. Rossi elmondta, ezt a következő kerethirdetésnél kell tisztázni, most erre a két meccsre próbálnak koncentrálni, hogy teljesítsék azt a minimális célkitűzést, hogy bennmaradjunk az A ligában.

„Én meghallgatom a srácok véleményét, a végső szó az enyém lesz. A srácoknak kell támogatniuk a vezért, de a döntést én hozom meg.”

Arról is kérdezték Rossit, hogyan tudta meg a stáb és a csapat, hogy Szalai visszavonul a válogatottól.

„A srácoknak már a hétfői első találkozónkon elmondta, nekem a pályaedzőm mondta egy ideje, hogy ezen gondolkodik Ádám, de ez most vált hivatalossá. Egy szűk hónapja tudjuk, hogy komolyak a szándékai. Nekünk meg akarta adni az időt, hogy megtaláljuk a helyettesét, de nem lesz ez egyszerű és automatikus.”

A következő két összecsapással kapcsolatban kiemelte, ha a játékosok tisztelik a válogatott mezét, akkor mindig van esély, illetve Szalai szerepét is tisztázta.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, ahogyan a múltban is, hogy Németország és Olaszország ellen is olyan teljesítményt nyújtsunk, mint az NL korábbi meccsein, vagy éppen az Eb-n. Mindig mondom, a mez tisztelete a legfontosabb, ha ez megvan, akkor van sanszunk. Ismerjük ezen csapatok értékét. Ádám ezen a két meccsen ugyanazt a szerepet tölti be, mint a közelmúltban. Ádám a csapatkapitányi szerepet a legnagyobb tisztelettel és odaadással kezelte. A saját és a szakmai stáb, valamint a játékosok nevében is mondhatom, azt kívánjuk, hogy jó élménnyel tudjon búcsúzni, egy csatár számára a legjobb nyilván az lenne, hogy győzelem, az ő góljával.

Felvetődött az is, hogy a támadó szerepet kap válogatott szakmai stábjában a jövőben.

„Ez nagyon korai, már csak azért is, mert Ádám még a Baselben játszik. Amikor úgy dönt, hogy befejezi a labdarúgást, akkor mérlegeli, mit szeretne. Ami engem illet, megvan a nyitottság, hogy minden lehetséges forgatókönyvet mérlegeljünk” – zárta gondolatait a kapitány.

A magyar csapat négy fordulót követően hét pontot szerezve vezeti az A ligás csoportját a hatpontos németek, az ötpontos olaszok és a kétpontos angolok előtt, így reális esélye van a bennmaradás kiharcolása mellett akár a négyes döntőt érő első hely megszerzésére is.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár), Kecskés Ákos (LASK – Ausztria), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Mocsi Attila (ZTE), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahçe – Törökország)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), Nagy Ádám (AC Pisa – Olaszország), Loic Nego (MOL Fehérvár), Schäfer András (FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (Millwall FC – Anglia), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Szalai Ádám (FC Basel – Svájc), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Varga Kevin (Hatayspor – Törökország)

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ (SZEPTEMBER 23.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Olaszország–Anglia

6. FORDULÓ (SZEPTEMBER 26.)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A csoport állása:1. Magyarország 7 pont (7–3), 2. Németország 6 (8–5), 3. Olaszország 5 (5–7), 4. Anglia 2 (1–6)

