Szenzációs esély előtt a magyar labdarúgó-válogatott

Halálcsoportban teher nélkül

Úgy indítottuk a nyarat, hogy a magyar csapat remek kilátásokkal és teher nélkül szállhat csatába a világ elitjével a korábbi bravúrjának – nevezetesen az orosz, a szerb és a török válogatottat megelőzve a B ligás csoport megnyerésének – köszönhetően.

Júniusi cikkünkben már jeleztük, hogy a barátságos mérkőzéseket felváltó sorozat kifejezetten jól jött az eredetileg a C divízióban helyet kapó magyar válogatottnak, hiszen egyrészt ennek köszönhetően sikerült kiharcolni a pótselejtezőt, és azon az Európa-bajnoki részvételt legutóbb, illetve most is jó esélyt nyújthat ez a mieink számára.

Az előző kontinensviadalt megelőzően a 12 A ligásból 11 került be végül az Eb-selejtezők első két csapata közé, így az egyedül erre nem képes izlandiak C ligás riválisokkal kerültek egy ágra a pótselejtezőben – más kérdés, hogy ennek ugyebár végül éppen mi örülhettünk.

A sorsolásnak ugyanakkor kevésbé, hiszen akkor a világ öt legértékesebb válogatott keretéből hármat, Angliát, Olaszországot és Németországot sodorta utunkba a sors.

Ahogyan akkor írtuk, csüggedésre semmi okunk nem volt, hiszen az Eb-n is jelezték Marco Rossi fiai, hogy kár temetni őket akkor is, ha történetesen a legutóbbi két világbajnok (Franciaország, Németország) és az Európa-bajnoki címvédő (Portugália) az ellenfél.

Marco Rossi együttese bebizonyította, bárkivel fel tudja venni a versenyt, sőt doppingolják is a nehéz ellenfelek, igaz, a bravúrhoz valószínűleg arra is szükség lenne, hogy ezúttal is az idénytől kissé megfáradt, nem teljes fordulaton pörgő riválisokkal találkozzunk

– írtuk akkor, és szerencsére nem is tévedtünk!

Óriási felülteljesítés!

Már rögvest az első meccsen összejött ugyanis a bravúr, és bár előzetesen az volt a papírforma, hogy minden rivális nyer ellenünk, és már egy pontszerzésnek is nagyon lehetne örülni, a nyári melegben az angolok tompán játszva kikaptak a gyerekekkel feltöltött Puskás Arénában Szoboszlai Dominik büntetőjének köszönhetően (1–0).

A második felvonás már inkább az előzetes várakozásokat idézte, az Európa-bajnok olaszok nagy fölényben játszva kétgólos előnyt szereztek Cesenában a szünetig, igaz, egy öngól visszahozta a mieinket a meccsbe, és a végén azért izgulniuk kellett a hazaiaknak – de reálisan azért volt legalább egy gól közte, ahogyan ezt az eredmény is tükrözte (1–2).

A harmadik felvonást már nézőtéri korlátozás nélkül játszhattuk, és már a 6. percben talpra ugorhatott a közel 56 ezres publikum, mivel Nagy Zsolt óriási gólt vágott Manuel Neuer kapujába. Bár szinte rögvest jött a válasz Jonas Hofmann góljával, a magyar csapat remek teljesítménye után továbbra is veretlen maradt Németországgal szemben tétmeccsen (1–1).

A fél távnál így óriási meglepetésre második helyen állt a magyar csapat, ez pedig csak javult a nyári szünet előtt! Jött ugyanis a wolverhamptoni csoda, ahol a mieink „felnégyelték” a végjátékra teljesen széteső angolokat (4–0), és a németek kiütéses sikere után az élre álltak!

Két körrel a vége előtt így állunk tehát most:

1. Magyarország 7 pont (7–3), 2. Németország 6 (8–5), 3. Olaszország 5 (5–7), 4. Anglia 2 (1–6)

Nézzük, mi várhat a mieinkre a folytatásban.

Már csak egy módon eshetünk ki – az opciók felében viszont miénk a csoportelsőség!

Kezdjük a legrosszabb eshetőséggel, mert itt csak egy opcióval kell számolni. A szenzációs júniusi menetelésnek hála a magyar válogatott már csupán akkor nem maradhat bent a Nemzetek Ligája A divíziójában, ha

mindkét meccsét elveszíti, az angolok pedig mindkétszer nyernek

Önmagában ez ugyanakkor nem egy lehetetlen forgatókönyv, hiszen a magyar csapat még Lipcsében szerepel Németország ellen, majd itthon fogadja Olaszországot, miközben Anglia Milánóban próbálhat meg revansot venni az Eb-döntőért, majd a Wembley-ben fogadja a kontinensviadalon itt már legyőzött németeket.

Ebben az esetben Németország lenne a csoportgyőztes 9 ponttal, Anglia az egymás elleni eredmények miatt megelőzné az ugyancsak nyolcig jutó olaszokat, míg a mieinknek a hét pont sem érne bennmaradást.

Ez azért sajnos messze nem elképzelhetetlen, de nézzük pozitívan a dolgokat: minden más esetben az elitben maradunk!

Végigzongoráztuk, hogy önöknek már ne kelljen: 81 lehetséges kimenetelből 40 alkalommal lennénk csoportelsők, 40 alkalommal zárnánk a második vagy harmadik helyen, és csak ez az egy alkalom, amikor nem maradnánk bent.

Mivel nyilván felkeltettük az olvasóink érdeklődését, a németek 27, az olaszok 14 kimenetelnél lehetnének elsők – az angolok már matematikailag sem nyerhetik meg a kvartettet, viszont akár 60 alkalommal is utolsók lehetnek (itt is egy második döntetlen miatt van levegőben két kimenetel).

Egy németországi sikerrel hatalmasat léphetünk, de még egy lipcsei zakó is beleférhet

Mind a 40 opción most nyilván nem megyünk át (kicsit lejjebb a linkre kattintva azért összeszedtük), de azért keresünk egy kis rendszert a káosz egyszerűsítésére.

Ha Németországban nyerünk, akkor óriási lépést teszünk az első helyért, hiszen a 27 lehetséges változatból csak háromnál nem mi nyernénk a csoportot (27/24) – mindháromnál a Budapesten és az angolok ellen is nyerő olaszok, függetlenül az angol–német meccs három lehetséges kimenetelétől.

Amennyiben ikszelünk a pénteki összecsapáson, akkor a 27 eset mintegy felében (13) lennénk csoportelsők, viszont ötnél is csak harmadikként zárnánk.

Még akkor sincs minden veszve, ha kikapunk Lipcsében, hiszen három olyan forgatókönyv is játszik, amikor ezzel együtt is továbbmegyünk, ehhez természetesen az kell, hogy megverjük hazai pályán az olaszokat, az angolok pedig legyőzzék a németeket (ez esetben számunkra mindegy, hogy mi lenne az olasz–angol meccs végeredménye).

A körbeverésekből nem jönnénk ki jól – az olaszoknál négyes döntő vagy kiesés lenne!

Háromféleképpen lehet hármas holtverseny a csoporton belül (sorrendben az ezeken a meccseken megszerzett pontok száma, az ezeken a meccseken hozott jobb gólkülönbség, az ezeken a meccseken szerzett több rangsorol, illetve lehet tovább menni a tie-breakereken, de mint látjuk, nekünk ez is bőven elég lesz most), ebből kétszer is az első helyért lenne hatalmas harc.

Ha a német–magyar meccs iksz, az angolok nyernek Olaszországban, az olaszok nyernek Magyarországon és az angolok a németeket is megverik, akkor három nyolcpontos gárda lenne, és a hétpontos németek esnének ki.

Itt a hármas minitabellán mindenkinek kiesne a németek elleni két meccse, az olaszoknak 7 pontjuk lenne (a magyarok ellen hat, az angolok ellen egy), a magyaroknak 6 (az angolok ellen hat, az olaszok ellen nulla), az angoloknak pedig 4 (az olaszok ellen négy, ellenünk nulla), így az Európa-bajnokok készülhetnének a négyes döntőre.

A másik eset, hogy a német–magyar meccs iksz, az angolok nyernek Olaszországban, az olaszok nyernek Magyarországon, de a németek ikszelnek a Wembley-ben, így az Eb-döntős helyett ők zárnának nyolc ponttal.

Ebben a körbeverésben az angolok elleni meccsek esnének ki, ez pedig egyből el is döntené itt az utolsó helyünket, hiszen így csak 2 pontunk lenne (mindkettő a németek ellen), az olaszoknak ezúttal is 7 (hat a magyarok, egy a németek ellen), a németeknek pedig 6 (négy az olaszok, kettő a mieink ellen), vagyis megint csak Roberto Mancini együttese ünnepelhetne.

Érdekesség, hogy van még egy lehetőség, amikor hármas holtverseny alakulhat ki, és ebben az esetben az olaszok ki is esnének a csoportból!

Ehhez az kell, hogy a mieink Németországban és az olaszok ellen is nyerjenek, az angolok pedig ikszeljenek Olaszországban, majd megverjék a németeket. Itt a 13 pontos Magyarország mögött három hatpontos lenne, és a mieink elleni meccsek esnének ki. Ez jó hír lenne az ellenünk nullázó angoloknak, hiszen mind a hat pontjuk megmaradna, így másodikként végeznének, a németek sem bánkódnának, hiszen csak egy pontjuk veszne kárba, az olaszok elleni négy és az angolok elleni egy bőven elég lenne, hogy a csak három döntetlent és egy vereséget felmutató Eb-győztest kiejtsék.

Mit jelenthet a négyes döntőbe jutás?

Adja magát a kérdés, hogy jó-jó, tegyük fel, hogy megnyerjük a csoportot – ami még mindig inkább a csoda kategória lenne –, de ez mit jelent nekünk.

A négy csoportgyőztes bejut a final fourba, ahol a gárdákat párokba sorsolják, a két győztes játssza a döntőt, a két vesztes pedig a bronzmeccset. A finálé győztese lesz a Nemzetek Ligája történetének harmadik bajnoka Portugália és Franciaország után, de nem csak ezért éri meg küzdeni az első helyért!

Az Európa-bajnoki selejtezőcsoportok kisorsolásánál a Nemzetek Ligája összesített végeredménye alapján készítik el a kalapokat, és a négy döntős fixen ötös csoportba kerül, így csak nyolc meccset kell játszania a selejtezőben.

A 2024-es Eb-re a rendező Németország már fixen kijutott, a maradék 23 helyért 53 (ha az oroszok után a fehéroroszokat is kizárják, akkor 52) gárda viaskodik, ezeket hét darab ötös és három darab hatos csoportba sorolják.

A csoportelsők és másodikak (10-10 csapat) automatikusan kijutnak, három helyet pedig a pótselejtezőkön lehet kiharcolni. Az a csapat, amelyik megnyeri Nemzetek Ligája-csoportját, fixen már legalább a ligák pótselejtezőjére készülhet, így akkor is biztosan marad esélye kiharcolni az Eb-részvételt, ha ez önerőből (első két hely) nem jönne össze.

Ráadásul mivel az A ligások többsége valószínűleg ezt a lécet átugorja, jó eséllyel nem a legerősebb csapatok ellen kellene viaskodni.

Az első kalapba kerüléshez egyébként az első 10-ben kell végezni, vagyis a csoport második helyén végezve is fixen meglenne ez – a harmadik helyezettek közül pedig még kettő jön ide a több pontszám alapján.

A helyzet tehát ahhoz képest, mekkora hátrányból indult a magyar csapat, több mint reményt keltő a befejezés előtt!

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár), Kecskés Ákos (LASK – Ausztria), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Mocsi Attila (ZTE), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahçe – Törökország)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), Nagy Ádám (AC Pisa – Olaszország), Loic Nego (MOL Fehérvár), Schäfer András (FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (Millwall FC – Anglia), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Szalai Ádám (FC Basel – Svájc), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Varga Kevin (Hatayspor – Törökország)

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ (SZEPTEMBER 23.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Olaszország–Anglia

6. FORDULÓ (SZEPTEMBER 26.)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A csoport állása: 1. Magyarország 7 pont (7–3), 2. Németország 6 (8–5), 3. Olaszország 5 (5–7), 4. Anglia 2 (1–6)

(Borítókép: James Baylis - AMA/Getty Images)