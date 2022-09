Schäfer András tréfája új megvilágításba helyezte Neuer távolmaradását

Minden, csak nem normális dolog. – Így fogalmazott Marco Rossi, amikor Lipcsében szóba került, hogy az általa vezetett magyar labdarúgó-válogatott egy újabb bravúros eredménnyel akár a kontinens négy legjobb válogatottja közé is kerülhet. A szövetségi kapitány ezúttal is igyekezett két lábbal állni a földön, és erre kényszeríteni az újságírókat, szurkolókat is: szerinte csak a jó mentalitást lehet megígérni, a jó eredményt sosem. Koncentrációra szükség is lesz, mert Rossi meglátása szerint a kvartett jelenlegi legjobb formát mutató csapata lesz péntek este a mieink ellenfele.

Túl van a lipcsei pályabejáráson a magyar labdarúgó-válogatott. A rövid terepszemlét követően pedig Marco Rossi szövetségi kapitány a héten már másodszor foglalt helyet az asztal mögött, szemben az újságírókkal. Az előző alkalom emlékezetesen alakult, hiszen szerdán, még Telkiben az adta a találkozó apropóját, hogy a csapatkapitány, Szalai Ádám bejelentette: az előttünk álló két Nemzetek Ligája-találkozó után (Németország pénteken, majd Olaszország idehaza hétfőn) befejezi válogatott karrierjét, és a jövőben már csak klubszínekben fog futballozni.

Ezúttal viszont már valóban a kulcsfontosságúnak ígérkező és eddig példátlan bravúrral kecsegtető pénteki meccs játszotta a főszerepet. A magyar csapat négy fordulót követően hét ponttal ugyanis vezeti az A ligás csoportját a hatpontos németek, az ötpontos olaszok és a kétpontos angolok előtt, így reális esélye van a bennmaradás kiharcolása mellett akár a négyes döntőt érő első hely megszerzésére is.

Adta magát a kérdés, a bennmaradás-e a cél a magyar csapat számára, vagy ennél merészebb ambícióval lépnek majd pályára a mieink a lipcsei arénában.

A célunk, hogy jó teljesítményt nyújtsunk, de ilyen riválisokkal szemben a jó teljesítmény nem mindig jelent automatikusan jó eredményt is. Ahogy azt már sokszor mondtam, számomra az a legfontosabb, hogy mindvégig megőrizzük a tartásunkat. Nem szabad azon gondolkodnunk, hogy a sorozat végén miket érhetünk el, ahogy az sem számít, mit csináltunk eddig. Meccsről meccsre kell haladnunk, most pedig két olyan kemény mérkőzés vár ránk, amely közül, ha bármelyiken nyerni tudunk, azt sok-sok mindennek nevezhetjük, csak normális dolognak nem. Ha a játékosok kihozzák magukból a maximumot, bármilyen végeredményt is hoz a holnapi meccs, számomra rendben lesz

– mondta a csapat attitűdjéről, valamint az esélyekről Rossi kapitány.

„Az lenne a normális dolog, ha holnap kikapnánk, de persze mindent elkövetünk majd azért, hogy borítsunk a realitáson, hogy a szurkolóink ismét büszkék és boldogok legyenek. Mindenesetre, ha benn tudunk maradni ebben a négyesben, nekem már elég. Olasz vagyok, így talán belefér, hogy olaszok segítségében bízzak is kicsit” – utalt arra, hogyha az angolok pontot vesztenek Olaszország ellen, úgy Gareth Southgate együttese már biztosan nem tudja megelőzni a magyar válogatottat.

Szalai Ádám tervezett visszavonulása kapcsán elárulta, nincs olyan játékos a keretben, akit ne érintett volna érzékenyen a bejelentés. Mint mondta, a csapatkapitány mindenkivel szoros kapcsolatot ápol, a döntése pedig sokkoló emlékeztető arról, hogy az idő bizony múlik. Rossi szerint a helyzet azonban nem köt majd béklyót a lábakra, sőt: „Biztos, hogy szeretnék szép ajándékkal búcsúztatni” a csatárt.

Hozzátette: meccs közben egyáltalán nem foglalkoznak majd azzal, hogyan áll a párhuzamosan rendezett olasz–angol találkozó.

Magunkra kell koncentrálnunk, mert a csoport legjobb formában lévő ellenfelével játszunk majd, fantasztikus, világszerte ismert futballisták ellen, akik csapatként nagyon egységesek, és emiatt szintén nagyon erősek. Komplikált kis mérkőzés lesz, az biztos. Ha összehasonlítjuk a másik két csapattal: az olaszoknál Roberto Mancini lényegesen többet rotált, kísérletezgetett, az angolok pedig nagyon nem kezdtek jól júniusban, emiatt bajban is vannak, innen nehéz lenne a négy közé jutniuk, de biztosan benn akarnak maradni, és egyértelmű, ehhez az a céljuk, hogy megnyerjék a maradék két meccsüket. Minket viszont mindez nem izgathat, ha jó teljesítményt akarunk nyújtani, csakis magunkra kell fókuszálnunk.

Rossi elárulta: nagyjából kész terve van arra, hogy kik kezdenek majd, tréfásan el is kezdett sorolni egy elsőre is kissé fals összeállítást. Hozzátette, ez a felkészülés most merőben más volt a csapat számára, mint az előző Nemzetek Ligája-meccseknél.

„Valóban nem volt annyi időnk közösen készülni, mint akár az Európa-bajnokság, akár a júniusi meccsek előtt. Vannak hiányzóink is, de nem akarunk ezzel foglalkozni, az számít, kik vannak itt, hiszem, hogy csapatként áthidalhatunk minden problémát. Nem könnyű dolog három nap alatt felkészülni két ilyen meccsre, ez nem sok idő, de nem panaszkodhatunk, válogatott szövetségi kapitányként ez az ember dolga. Meg kell tudnunk oldani az ilyen kihívásokat, mert ez a munkánk része. A klubok mindig morognak, hogy ennyi meg annyi válogatott napra kell elengedni a játékosokat, legalább mi ne tegyük” – zárta gondolatait a válogatott szövetségi kapitánya, aki búcsúzóul magyarul köszönt el az újságíróktól.

A sajtótájékoztatón Rossi mellett az a Schäfer András kapott még szót, aki lassan, de biztosan egyre meghatározóbb taggá kezd válni a bundesligás Union Berlinnél: ebben az idényben már kilenc tétmeccs, azokon pedig több mint ötszáz játékperc került a lábába klubcsapatában.

Mindenképpen előny, hogy egy magasan jegyzett bajnokságban tudunk játszani hétről hétre, de mivel ez nem egy klubmeccs lesz, szerintem az nem sokat számít, hogy ez most a Bundesliga vagy a Premier League. Ez egészen más, mint egy bajnoki forduló

– mondta arról, hogy az ellenfélnek vagy nekik hasznosabb-e, hogy jól ismerik egymást, jól ismerik azt a közeget, amelyben pályára kell lépniük pénteken.

Schäfer hozzátette: nem csak a kellemes bajnoki élmények miatt jár szívesen Németországba a válogatottal.

„Még szép, hogy nagy örömmel jövök Németországba, az a tavalyi fejes gól, mondhatni, megváltoztatta az életem” – idézte fel a Münchenben lejátszott Európa-bajnoki mérkőzést, amelyen bevette Manuel Neuer kapuját a magyar válogatott második, akkor még vezetést jelentő találatát fejelve, egyúttal kihasználva az ikonikus német kapus rossz ütemű kifutását. A meccs végül 2–2 lett, Leon Goretzka hajrában megpattanó lövése pedig azt jelentette, hogy hiába a bravúros teljesítmény, válogatottunk a csoportkörrel együtt elbúcsúzott a kontinensviadaltól is.

Az ifjú középpályás elmondta, milyen érzéseket váltott ki belőle Szalai Ádám szerdai bejelentése:

Nagyon értékes, jó hozzáállású játékost veszítünk a személyében, de nem akarom nagyon negatívan megélni ezt az egészet, szeretnénk inkább kiélvezni ezt a hátralévő két mérkőzést vele, és a lehető legjobban teljesíteni

– tekintett előre búslakodás helyett.

Nagyon sokan nekünk szurkolnak, itt nem feltétlenül a játékostársakra gondolok, hanem sokan a szurkolók közül mondták, hogy a magyaroknak szorítanak. A játékostársaim egyébként azt mondták, félnek, hogy kifejezetten nehéz meccs várhat a német válogatottra. Meglepően pozitív véleménnyel álltak hozzánk

– mesélte arról, mit tapasztalt klubcsapatánál, és milyen gondolatokkal engedték el a magyar válogatotthoz Berlinből.

Újságírói kérdésre arról is beszélt, milyen furcsa játék a sorstól, hogy ismét elmarad a Neuer elleni visszavágó: júniusban ő hiányzott a pályáról, most pedig a Bayern kapusa fog, miután pozitív lett a koronavírustesztje.

„Az előző meccset megúszta, és most sem fogunk Neuerrel találkozni – mondta, megnevettetve a hallgatóságot. – Számolgatni nagyon nem érdemes, tudjuk, hogy egy győzelemmel jó esélyünk nyílhat megnyerni a csoportunkat, de az elsődleges célunk továbbra is a bennmaradás. Ha megszületik egy jó eredmény, ráérünk majd akkor megcélozni a nagyobb dolgokat.”

A német szövetségi kapitány, Hans-Dieter Flick, valamint a szintén Németországban légióskodó Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter és Willi Orbán alkotta trió lipcsei csapattársa, Timo Werner sajtótájékoztatójáról itt írtunk korábban. Flick többek között Szalai Ádámot is hosszasan méltatta...

A találkozó péntek este 20 óra 45 perckor veszi kezdetét. A mérkőzéssel párhuzamosan Olaszország Angliát fogadja. Az utolsó csoportkörben pedig magyar–olasz és angol–német meccset rendeznek majd még.

A Nemzetek Ligája 2022–2023-as kiírásának négyes döntőjét márciusban rendezik meg a négy csapat valamelyikének otthonában.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár), Kecskés Ákos (LASK – Ausztria), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Mocsi Attila (ZTE), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahçe – Törökország)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), Nagy Ádám (AC Pisa – Olaszország), Loic Nego (MOL Fehérvár), Schäfer András (FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (Millwall FC – Anglia), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Szalai Ádám (FC Basel – Svájc), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Varga Kevin (Hatayspor – Törökország)

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ (SZEPTEMBER 23.)

20.45: Németország–Magyarország

20.45: Olaszország–Anglia

6. FORDULÓ (SZEPTEMBER 26.)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A csoport állása: 1. Magyarország 7 pont (7–3), 2. Németország 6 (8–5), 3. Olaszország 5 (5–7), 4. Anglia 2 (1–6).

(Borítókép: Marco Rossi. Fotó: Alex Livesey – UEFA / UEFA / Getty Images)