Egy kis fradista elutazhat a csapattal a törökországi El-csoportzárásra

A sport szeretetéről, a szurkolóvá válásról, valamint a Fradi értékeiről szóló mesekönyvet a klub kommunikációs igazgatója, Volly György, valamint Czégány Pál jegyzi közösen.



A történet főhőse a kis Gergő, aki első alkalommal családja kíséretében látogat el a híres Ferencvárosi Torna Club stadionjába. Az Örökrangadó élményei nemcsak Gergő, hanem nagyszülei, szülei és testvére sorsára is nem várt változást gyakorol... Ismerd meg kalandjukat! – olvasható a könyv bemutatójában.

A pénteki eseményen a Provident a könyv fő támogatójaként meglepetés-pályázatot hirdetett meg.

– ismertette a játékot Szirmák Botond, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

Itt részletezik, hogyan lehet jelentkezni a pályázatra.

A sajtótájékoztatón Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke elmondta: a pénzintézet már akkor is a csapat mellett állt, amikor még kevesen hittek a projektben, és kiemelte, hogy egy klub életében nem csak a profi sportolók kinevelése a cél.

A Ferencváros több, mint egy profi játékosokat alkalmazó profi csapat. Nem csak az élvonalra készítjük fel a gyerekeket, mivel 3500 emberből lesz 1 profi játékos. A sportnak az is dolga, hogy jó embereket neveljünk. A mostani tapasztalatunk szerint akikből nem is lesznek profi sportolók, azokból is ki lehet hozni, hogy tanuljanak küzdeni egymásért, segítsék a gyengébbet. Ahogyan a pályán, úgy az életben is. Higgyenek az elvégzett munkában. Ha nem is lesz profi valaki, de ezeket az értékeket megtanítjuk, akkor hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Kiváló könyv született, úgy hirdetjük, hogy »ami velem is történt«. Nálunk is ez volt, az én édesapám hozott először ide edzésre, amit én tanultam, azt adtam át én is. A szülők nagy áldozatokat hoznak a gyerekekért. Heti négy edzés, az napi négy óra az utazásokkal együtt, az már 16 óra, ha van meccs, akkor mondjuk 20 óra, egy hónapban már 80 óra. Nem mindegy, ezt az időt milyen környezetben töltik el. Még egy dologra várunk, hogy a gyerekek megtanuljanak álmodni, ezért készült a könyv. Ha az álmokat akarat követi, az magával hozza a sikert. Vagy a pályán, vagy az élet más területein