Halálcsoport? Sima bennmaradás és első kalap az Eb-selejtezőkön!

Az első csoda már összejött, a magyar labdarúgó-válogatott öt fordulót követően már bebiztosította, hogy továbbra is a Nemzetek Ligája A divíziójában szerepelhet, ráadásul karnyújtásnyira van az újabb elképesztő bravúr lehetősége, nevezetesen, hogy a négyes döntőbe jussunk.

Nem lehet eléggé elismerően beszélni Marco Rossi együttesének teljesítményével kapcsolatban, hiszen bár az Európa-bajnokságon is jócskán felülmúlta az elvárásokat, a B ligából feljutva olyan futballnagyhatalmakkal sodorta össze a sors, mint Anglia, Németország és Olaszország.

A papírforma hat vereséget és csoportutolsó helyet ígért a mieink számára, más kérdés, hogy Szalai Ádámékat ez aztán egy picit sem érdekelte: már az első meccsen legyőzték az angolokat (1–0), és bár az olaszoktól idegenben kikaptunk (1–2), ezt követően a németekkel ikszeltünk (1–1), az Eb-döntőst idegenben is megvertük (4–0), majd a nationalelf ellen is megcselekedtük ezt (1–0), mindez pedig azt jelenti, hogy öt kört követően nemcsak hogy biztosan bent maradtunk az A ligában, 10 ponttal vezetjük is a csoportot.

Az újabb csoda pedig már csak egy lépés: ha nem kapunk ki hétfőn az olaszoktól, akkor elmondhatjuk, a Nemzetek Ligája halálcsoportját megnyerve Magyarország készülhet a négyes döntőre.

Első kalap!

Lehet persze azzal jönni, hogy oké, a Nemzetek Ligája legfeljebb azokat érdekli, akik nem jutottak ki a világbajnokságra, lásd a mieink mellett az olaszokat.

Persze van, akinek ez inkább nyűg, rangját tekintve nem közelíti meg az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság szintjét, ez világos.

Ugyanakkor azzal, hogy már biztosan az első két hely valamelyikén végzünk, eldőlt, hogy biztosan a legjobb nyolc között zárunk, s mivel a Nemzetek Ligája rangsorának top 10 együttese lesz az első kalapban, így ezzel kijelenthetjük: Magyarország 1. kalapos lesz az Eb-selejtezők sorsolásánál!

Csak egy kis viszonyítás, a transfermarkt.de oldalon az Eb-döntős angol válogatott keretének jelenlegi piaci értéke 1,34 milliárd euró, ami a világelső, a németeké 818 millió, ami jelenleg az ötödik helyre jó, az Európa-bajnok olaszoké pedig 655,5 millió, amivel a nyolcadikak. A magyar válogatott összértéke 93,45 millió euró, aminél nem egy futballista egymaga értékesebb!

Mit nyerünk, ha nem kapunk ki?

Csütörtökön még arról számolhattunk be, hogy 81 lehetséges kimenetel közül csupán egynél esnénk ki, negyvennél viszont csoportelsők lehetünk, ha pedig nyerünk Németországban, akkor 27-ből 24 kimenetel nekünk kedvez a négyes döntőt illetően.

Az angolok nem tették meg nekünk azt a szívességet, hogy ne kapjanak ki, így megmaradt az egyetlen opció a mieink lipcsei sikere mellett, amivel még nem garantált a mieink első helye.

Az elsőségről szóló harcba a németek és az angolok sem szólhatnak már bele, jelenleg két ponttal vezetünk, vagyis ha nyerünk vagy ikszelünk, akkor elsők leszünk, ha az olaszok Budapesten is nyernek, akkor az Eb-címvédő örülhet.

A négy csoportgyőztes a final fourba jutás mellett fixen ötös csoportba kerül majd az Eb-selejtezőkön, a négy ellenfélből pedig egyik sem az NL top 10 gárdája közül kerül ki.

Mivel az első két helyezett kijut az Európa-bajnokságra, így minden bizonnyal elég a 2-3. kalaposak közül az egyiket megelőzni ahhoz, hogy automatikusan jusson ki egy csapat a németországi kontinensviadalra.

Ide a házigazda mellett 23 együttes jut amúgy ki, a 10-10 csoportelső és második mellett hárman a pótselejtezőről, az NL-csoportgyőztesek pedig már fixen legalább ez utóbbin elindulhatnak, így ha nem kapunk ki a záráson, bármi történik, akkor is legalább pótselejtezős a magyar válogatott. Onnan pedig a legutóbbi két Eb-re egyaránt kijutottunk...

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ

Németország–Magyarország 0–1 (Szalai Á. 17.)

Olaszország–Anglia 1–0 (Raspadori 68.)

Hétfőn rendezik

6. FORDULÓ

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Magyarország 10 pont

2. Olaszország 8 pont

3. Németország 6 pont

4. Anglia 2 pont

