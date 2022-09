Ez az egy szó jutott Marco Rossi eszébe Szalai Ádám gólját látva

„Reméltem, hogy Ádám szép emlékeket szerez még búcsúzóul a válogatottnál. Amikor arról beszéltem, hogy ez esetében leginkább egy győztes gól lehetne, nem gondolkoztam azon, melyik ellenféllel szemben kéne megszereznie – mondta Marco Rossi a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Őszintén mondom, annak csak örülni tudok, hogy máris összejött neki, mert így megvan az esélye annak is, hogy Németország után, Olaszország ellen is megcsinálja ugyanezt. Tényleg ezzel a forgatókönyvvel lennék a legboldogabb. De tudjuk, hogy nagyon kemény dió lesz. A mai meccs is megmutatta, micsoda nívót képviselnek a riválisaink. Nem is fér bele nagy ünneplés, holnap már készülnünk kell tovább.”

„Természetesen gyakoroltuk ezt a szögletkombinációt is, mint ahogyan igyekszünk minden játékelemből a lehető legjobban felkészülni az edzéseken. Örülök, hogy bejött, de ehhez nemcsak Ádám kiváló érkezése kellett, hanem a szöglet minősége is. Szoboszlai Dominik remekül végezte el” – dicsérte a válogatott tízesét is a szövetségi kapitány

Hozzátette, nem csupán a németek elleni sikert kell most értékelni, hanem egy másik, korábban elképzelhetetlennek hitt bravúrt is.

„Sok-sok mindenről beszélhetnénk, de a legfontosabb az, hogy ma valami olyat tettünk, amit fél évvel ezelőtt még senki nem várt volna tőlünk Magyarországon: kiharcoltuk a bennmaradást a Nemzetek Ligája elitjében. Matematikailag sem lehetünk már másodiknál rosszabbak – ez pedig személy szerint nekem és a magyar futballnak is egy óriási eredmény. Sokat kellett szenvednünk érte, ma különösképpen a második félidőben volt nehéz dolgunk. A németek nagyon betoltak minket, mélyen kellett védekeznünk, de nem volt olyan kihívás, amit ne tudtunk volna megoldani.”

A sors iróniája, hogy olaszként épp Olaszország ellen viheti még nagyobb sikerig a magyar válogatottat. A két csapat hétfő este egymás között dönti el, kié lesz a csoport első helye.

„Pont Olaszország? Ó, hát ez nem jelent semmit – tréfálkozott a mester. – Az a helyzet, hogy az ellenük lejátszott idegenbeli meccsünkön nyújtottuk az eddigi Nemzetek Ligája-szereplésünk alatt a leggyengébb teljesítményünket. S mindezt nem csak azért mondom, mert kikaptunk azon a mérkőzésen. Valahogy a németek és az angolok ellen is sokkal jobban ment a csapatnak, de nem tudom, miért alakult ez így. Csak remélni tudom, hogy az ok nem itt ül ebben a szobában önökkel szemben... Örülni tudnék már egy döntetlennek is a hétfői meccsen, de tudjuk, kik ellen játszunk majd. Fantasztikus csapat, egészen más szint az övék, mint a miénk. De igaz volt ez a csoport másik két válogatottjára is, és ellenük csak-csak bebizonyítottuk, ha mindenki mindent belead, akkor nincs verhetetlen ellenfél a számunkra. Ha jobban tudunk futballozni, és lesz egy kis szerencsénk is, akkor benne lehet egy újabb jó eredmény” – fogalmazott diplomatikusan.

Mi a nagyobb fegyvertény? Hogy az angolokat és a németeket is hosszú-hosszú évtizedek után először sikerült idegenben legyőzni, vagy az, hogy még mindig megvan az esély a legjobb négy közé jutni az NL-ben?

„Erre a legjobb választ Hansi Flick adta meg, amikor arról beszélt, hogy ellenünk játszani óriási kihívás, mert nagyon kemény meló, hogy megtalálják a helyeket, hol tudnak rajtunk áttörni. Amikor a német kapitány is azzal dicsér, hogy nagyon szervezettek vagyunk, nagyon jól védekezünk, annak azért komoly presztízse van. Ez a legnagyobb siker: az, ahogyan ma már megtartjuk a védekező sorokat, és ahogyan megjáratjuk a labdát nyomás alatt is, nemegyszer szépen ki is hozva azt a hátsó harmadból” – volt megint csak diplomatikus Marco Rossi.

A kapitány újságírói kérdésre beszélt a válogatottban ezen az estén debütált Kerkez Milosról is. „Több paraméter alapján döntöttünk úgy, hogy kezdő legyen. Látszott rajta, hogy fantasztikus fizikális állapotban van. Robbanékony, remek bal lábbal – és úgy néz ki, a nyomást is remekül tűri, vagy még inkább, nem is érzi. A teljesítményével is alátámasztotta, megérdemelten kapott bizalmat: nagyon jó meccse volt” – dicsérte a holland AZ Alkmaarban légióskodó bal oldali védőt.

A sajtótájékoztató végére maradt talán a legizgalmasabb kérdés, ez pedig úgy hangzott: mire gondolt a szövetségi kapitány, amikor a 17. percben meglátta, hogy a hálóban kötött ki Szalai sarkazása?

„Korai! – ez volt az első gondolatom. Persze, nagyon örültem a góljának, de attól féltem, így túl sok idejük lesz a németeknek arra, hogy felálljanak. Szalai Ádám egy olyan játékos, aki nagyon megérdemelte ezt a gólt, s nem mellékesen egy olyan játékos, akit sokszor külföldön sokkal jobban megbecsülnek, mint odahaza tették vele. A magyar emberek hálával tartoznak neki. Óriási nagy kár, hogy hamarosan elhagy minket” – tette hozzá búcsúzóul, majd szokása szerint magyarul kívánt kellemes estét a hallgatóságnak.

Német kollégája, Hans-Dieter Flick igyekezett kapaszkodót találni abban, hogy legalább nem a világbajnokságon jött ki ennyire rosszul csapata számára a lépés.

„Természetesen máshogy képzeltük ezt az estét. A magyarok remekül végezték a dolgukat, egyszerű eszközökkel is nagyon nehézzé tették az életünket ­– mondta a német kapitány. – Az első félidő a legrosszabb volt az eddigi 14 meccsből, amin irányíthattam a válogatottat. Kevés önbizalom, kevés bátorság, sok hiba jellemezte a játékunkat. Ki akartuk próbálni Hofmannt jobb védőben, viszont ami eddig működött, az most nem volt meg, nem voltunk jók két agresszív, támadó szellemű szélsővel. A második félidő jobb volt, de kevés helyzetet alakítottunk ki még ekkor is. A világbajnokság szempontjából jó ütemben kaptuk ezt a pofont, még ha a Nemzetek Ligája-csoportunk megnyeréséről le is kell mondanunk miatta. A folytatásban még többet kell majd javulnunk” – fogalmazott Hansi Flick.

Az egységes Németország ellen az 1912-es olimpia óta nyertünk tétmeccsen először (igaz, összesen ez volt a harmadik lehetőségünk 110 év alatt. A Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) ellen pedig az 1954-es világbajnokságon elért 8:3-as siker óta (68 éve) először jött össze ez a bravúr. Ha – a statisztikai szempontból sem jogutódnak, sem jogelődként nem kezelt – NDK-t is idevesszük, akkor az 1972-es olimpia (50 éve) óta nem látott eredmény a lipcsei diadal.

Hétfőn az olaszok elleni ki-ki meccsen dől majd el, hogy melyik válogatott lesz ott a jövő tavaszi négyes döntőben. Annyi biztos, a piros, a fehér és a zöld színek alkotják majd az egyik finalista trikolórját.

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ

Németország–Magyarország 0–1 (Szalai Á. 17.)

Olaszország–Anglia 1–0 (Raspadori 68.)

Hétfőn rendezik

6. FORDULÓ

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Magyarország 10 pont

2. Olaszország 8 pont

3. Németország 6 pont

4. Anglia 2 pont

(Borítókép: Marco Rossi (b), a magyar és Hansi Flick, a német válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában, a Németország–Magyarország-mérkőzés előtt a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor)