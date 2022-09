Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) sem ment el szó nélkül a magyar válogatott lipcsei győzelme, no meg persze Szalai Ádám káprázatos gólja mellett.

Az uefa.com-on ugyanis a válogatott csapatkapitányának remek találata a vezető anyag szombat reggel.

„Nézze meg, ahogyan a magyar válogatott csapatkapitánya, Szalai Ádám győztes gólt szerez Németország ellen, briliáns sarkazással”

– ajánlják a honlapon.

És miért is ne tennénk meg még sokszor? Sőt, akár a mérkőzés egész összefoglalóját is unalomig tudnánk nézni, szerencsére az M4 Sportnak köszönhetően ezt itt meg is tudjuk tenni:

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ

Németország–Magyarország 0–1 (Szalai Á. 17.)

Olaszország–Anglia 1–0 (Raspadori 68.)

Hétfőn rendezik

6. FORDULÓ

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Magyarország 10 pont

2. Olaszország 8 pont

3. Németország 6 pont

4. Anglia 2 pont

(Borítókép: Martin Rose / Getty Images)