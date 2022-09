Csepergő eső fogadta az újságírókat Telkiben, ahol vasárnap Marco Rossi és Szoboszlai Dominik beszélt az olaszok elleni meccs jelentőségéről, a találkozóval kapcsolatos megérzéseikről. Szűk egy órával később, amikor az összecsapás előtti utolsó edzés elkezdődött, már nem csak csepergett, olyan sűrűn szitált az eső, hogy az edzőpálya egyik végéről alig-alig lehetett látni néha a másikat. A szürkeséget mégis feldobta a játékosokból sugárzó elszántság. Több mint egy évtizede követve a válogatottat, nem is nagyon sikerült felidéznem a megannyi emlék közt azt, mikor volt utoljára ilyen élményben részem egy edzés sajtónyilvános első negyedóráját látva…

Szoboszlai nem tréfált, amikor azt mondta picit korábban: „Az olaszok ellen is győzni akarunk, aztán maximum, ha döntetlen lesz, hát amiatt sem leszünk csalódottak.”

Mintha kifordult volna négy sarkából a világ: a magyar válogatott egy élesre hangolt, higgadtan, precízen működő gépezet benyomását keltette. 30 kilométerrel odébb, az olaszok 18 óra 30 perckor kezdődő tréningjének valahogy egészen más hangulata volt. A szakadó eső csak úgy kopogott a Puskás Aréna tetőszerkezetén, az ide-oda dekázgató, passzolgató olaszok arcára pedig óhatatlanul az unalom és a nyűg jeleit képzelte az ember, még akkor is, ha a lelátótól kellő távolságban voltak ahhoz, hogy a valódi arckifejezéseiket ne lehessen egyértelműen leolvasni.

11 Galéria: A magyar és az olasz válogatott edzése – 2022. 09. 25. Galéria: A magyar és az olasz válogatott edzése - 2022.09.25. (Fotó: Szabó Réka / Index)

Roberto Mancini, az Európa-bajnok együttes szövetségi kapitánya persze kijelentette, hogy megakarják nyerni a csoportot és aztán a teljes Nemzetek Ligája-sorozatot is, mert a közegnek, no meg az idén kipróbált megannyi fiatal tehetségnek biztos jót tenne egy ilyen siker a világbajnoki selejtezők fiaskója után. De valahogy az önbizalom hiányzott belőlük. Az ember ilyenkor azon kattog: vajon ilyen jó színészek, a pszichés hadviselés egyik fegyverével áll szemben az újságíró, vagy netán tényleg az a helyzet, az olasz válogatott közel sincs topformában, a magyar meg igen.

A frissítés jegyében néhány helyen változtatnia kell majd a kezdőn, de az alapvető cél, hogy támadó felfogású, jó futballt játszó csapatot tudjunk a pályán. A legfontosabb viszont az lesz, hogy végig higgadtak és koncentráltak tudjunk lenni, stabilan védekezzünk, mert a magyarok hazai pályán 70 ezer néző által hajtva, buzdítva nagyon veszélyesek lehetnek

– mondta Mancini. A Chelsea-vel néhány éve mindent megnyert Jorginho pedig hasonló gondolatokkal ment tovább:

A magyar válogatott rengeteget fejlődött az elmúlt években, így számomra nem is tűnik meglepetésnek, hogy Angliát és Németországot is legyőzte. Nekünk is nehéz dolgunk lesz, főleg ebben a stadionban, a saját szurkolóik előtt

– tekintett előre a 30 éves kulcsember.

A találkozó tétje tehát nem más, mint a sorozat jövő júniusi négyes döntőjébe jutás, ehhez Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványainak elég döntetlent elérniük a tavalyi kontinensviadal után alaposan megfiatalított Squadra Azzurra ellen. A helyzet nem ismeretlen az olasz szakvezető számára, mert 2017-ben az esélytelenebbnek tartott Budapest Honvéd vezetőedzőjeként éppen ilyen körülmények között vívta ki a bajnoki címet az akkor még Videoton néven szereplő Fehérvárral szemben. A bajnoki döntőn a csapata ráadásul nem elégedett meg a döntetlennel, ugyanis 1–0-ra legyőzte a riválisát.



A hétfő esti, már hetek óta telt házasnak ígérkező mérkőzés több szempontból is különleges lesz. Egyrészt utoljára ölti magára a címeres mezt a magyarok csapatkapitánya, Szalai Ádám, aki 86. válogatottságával megelőzi Puskás Ferencet, az Aranycsapat legendás kapitányát és utolérheti az örökrangsor hetedik helyén Grosics Gyulát, az Aranycsapat kapusát. Másrészt az összecsapásnak pikantériát ad, hogy Rossi ezúttal saját hazája ellen vezeti a magyar csapatot, ráadásul a kollégája a túloldalon, Mancini egyúttal a barátja is, akivel 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben.



A két csapat júniusi meccsét az olaszok nyerték 2­–1-re Cesenában, ahol a magyarok az egész sorozat legrosszabb teljesítményét nyújtották, így mindenképpen javítani szeretnének. Önbizalomban biztosan nem lesz hiány a németországi egygólos sikert követően, ráadásul a pénteki találkozó megmutatta, hogy a nemzeti együttes tudta pótolni két hiányzóját, az egyaránt sérült Nagy Zsoltot és Sallai Rolandot.

A mieink a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására kerültek a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba jutottak. Bár az ellenfelek ismeretében a sorsolás után még minimálisnak tűnt az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelentette, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba szállt Rossi együttese, mivel az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.



Ami viszont a remek A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban. A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, a csoportgyőzelem pedig önmagában garancia lenne a pótselejtezőre.

A másik előnye annak, hogy a magyarok már nem végezhetnek másodiknál rosszabb helyen, hogy így az Eb-selejtező két hét múlva esedékes sorsolásán a legerősebb kalapból húzzák majd, ennek köszönhetően pedig gyengébb csoportellenfeleket kaphat.

A csoport másik hétfői meccsén a tavaly Eb-ezüstérmes, de a Nemzetek Ligája élvonalától sereghajtóként már biztosan búcsúzó Anglia egyik legnagyobb riválisát, a német csapatot fogadja a Wembley Stadionban. A találkozónak ugyanakkor a presztízsen kívül nem lesz tétje.

A magyar–olasznak annál több.

Talán örök életemre emlékezetessé válik. Az egyik ok, hogy bejuthatunk a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe. Nem is tudom, hány évtized után lehet ilyen, hogy egy UEFA-sorozat végjátékába jut Magyarország. A másik ok, hogy egy nagyszerű játékost búcsúztatunk majd. A harmadik pedig a meccs várható hangulata. Biztos vagyok benne, hogy a már most meglévő óriási lelkesedés a tetőfokára hág, ha jól alakul a mérkőzés, és olyan miliő lesz a stadionban, amit már csak önmagáért is szenzációs lenne megélni

– fogalmazott a 90 perc kapcsán Marco Rossi.

A kérdés már csak az, melyik válogatott reményeit siratták előre vasárnap este az égiek…

Ha Szalai Ádámék nyerni tudnának, az a párharc történetének 10. magyar sikere lenne.

A találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik.

(Index/MTI)

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

6. FORDULÓ (hétfő)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Magyarország 10 pont

2. Olaszország 8 pont

3. Németország 6 pont

4. Anglia 2 pont

