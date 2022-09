„Fontos megemlíteni az előttünk álló mérkőzésről szólva, hogy a korábbi rendbontások és diszkriminatív viselkedés miatt az Eb-győztes elleni összecsapást is az UEFA felfüggesztett büntetésének terhe alatt játssza a válogatott. Gyűlöletnek és rasszizmusnak semmi helye a válogatott mérkőzésein! Ahhoz, hogy a nézők a jövőben is a helyszínen szurkolhassanak a csapatnak, önfegyelemre és az ellenfél tiszteletére is szükség van. Nem szabad okot szolgáltatni további szankciókhoz, különösen rasszista vagy kirekesztő megnyilvánulásokkal” – olvasható az MLSZ hivatalos honlapján a szurkolókhoz intézett felhívás.

Az UEFA még múlt nyáron mindhárom magyar Európa-bajnoki mérkőzés (Portugália, Franciaország, Németország) után vizsgálatot indított, aminek nem sokkal később százezer eurós pénzbírság és kettő plusz egy felfüggesztett zárt kapus mérkőzésrendezés lett a következménye. Novemberben a büntetést egy plusz egy találkozóra mérsékelték, a zárt kapus meccset pedig idén júniusban, Anglia ellen töltötte le a válogatott. Igaz, a találkozóra végül gyerekeket beengedtek.

Az olaszok elleni meccs előtt már 18 óra 15 perctől programok várják a szurkolókat a stadion melletti parkban. Az MLSZ a kiemelt érdeklődésre tekintettel arra kéri a drukkereket, hogy tömegközlekedéssel érkezzenek a helyszínre, ahol már 17 óra 45 perckor kinyitják a Puskás Aréna kapuit.

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

6. FORDULÓ (hétfő)

20.45: Magyarország–Olaszország

20.45: Anglia–Németország

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Magyarország 10 pont

2. Olaszország 8 pont

3. Németország 6 pont

4. Anglia 2 pont

