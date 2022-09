Berúgtuk az ajtót az elitben, két év múlva veletek ugyanitt!

Óriási esélyek az Eb-selejtezőn, legalább a pótselejtező fixnek látszik

A nyár első napján vezettük fel a sorozatot, beharangozónkban pedig arról értekeztünk, hogy remek kilátásokkal, teher nélkül játszhatunk az A ligában három, világszinten is elit gárdával szemben.

Abban megegyezett olvasóinkkal a véleményünk, hogy nem nullázva esünk ki, de nem véletlen, hogy a szavazáson fölényesen az az opció nyert, hogy lesz ugyan pontunk, ezzel együtt is a negyedikek leszünk (866), ezt pedig a nullapontos búcsú (311) követte. Volt egy kis bizakodás, hogy a hosszú idény után valamelyik kellően fáradt együttest beelőzzük (238), és valójában pont a második helyet tippelték legkevesebben (94), mert még a csodás csoportgyőzelemre is több reményvoks (180) érkezett.

Ehhez képest valósággal berúgtuk az ajtót az elitben, hiszen Szoboszlai Dominik büntetőjével 1–0-ra legyőztük az angolokat, és bár az olaszok vendégeként 2–1-re kikaptunk, a németek elleni 1–1 és az angliai 4–0-s siker után az élről vártuk az őszi folytatást. Méghozzá azzal a tudattal, hogy a 81 lehetséges opcióból csak egy olyan van, ami kiesést hozhat.

Nem hozott, mivel Németországban is győztük, így pedig már a csoportelsőség volt a tét hétfő este az olaszok ellen. Az első fél órában a vendégek nagy fölényben játszva megszerezték a vezetést, ezt követően viszont abszolút pariban voltunk, és leginkább Gianluigi Donnarummának volt köszönhető, hogy az olaszok nem kaptak gólt – és végül 2–0-ra nyertek.

A szenzációs bravúr így összejött, az újabb csoda viszont nem, a magyar csapat a 2. lett a csoportjában, és a portugál–spanyol találkozó függvényében a 7. vagy a 8. helyen zár a Nemzetek Ligájában (ha Cristiano Ronaldóék nem kapnak ki, akkor hetedikek leszünk, ha a spanyolok legalább héttel nyernek, akkor szintén, amúgy a nyolcadikak).

Ez azt jelenti, hogy a magyar csapat az első 10-ben zárva az első kalapba kerül az Eb-selejtezők sorsolásánál, így biztosan elkerüli a topcsapatok jó részét, és ha az első kettő között végzünk, automatikusan kijuthatunk a 2024-es kontinensviadalra.

Ha ez nem jön végül össze, a pótselejtező biztosnak látszik, ez ugyanis csak akkor nem lenne meg, ha a holland, horvát, olasz, portugál, dán, belga (és talán spanyol) fogatból legalább négyen nem kerülnének be csoportjuk legjobb két csapata közé…

Mi vár ránk a folytatásban?

Az Eb-selejtezőkön túl a Nemzetek Ligáját illetően is örömteli a szereplésünk, hiszen ezzel a teljesítménnyel kiharcoltuk, hogy a következő kiírásban is az elitben szerepelhessünk.

Itt rajtunk kívül Belgium, Bosznia-Hercegovina, Dánia, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Lengyelország Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország helye fix, a 16 gárdából 13 tehát már ismert.

A keddi eredmények függvényében dől el, hogy a cseh–svájci duó közül melyik marad bent, előbbinek St. Gallenben győznie kellene, hogy megelőzze riválisát. A feljutásért két párharc van még, Ukrajna „hazai pályán”, valójában Lengyelországban fogadja a két ponttal előtte álló Skóciát, Norvégia pedig azzal a tudattal lép pályára Oslóban, ha nem kap ki Szerbiától, akkor feljut.

Ahogyan a Nemzetek Ligája második (ezt megelőző) kiírásánál is történt, egy világbajnokságot előz meg a következő, 2024–2025-ös évadja is, és ahogyan a 2020–2021-esnél, ezúttal is valószínűleg lesz előnye, bár ezt egyelőre nem fixálták.

Az említett kiírásnál a rendszer az volt, hogy a 10 európai selejtezőcsoport győztese jutott ki egyenes ágon Katarba, a 10 csoportmásodik mellett pedig a Nemzetek Ligája két legjobb csoportgyőztese került a 12 csapatos pótselejtezőbe (sajnálatos módon a mieink végül pont a harmadik legjobb csoportgyőztesek lettek a rangsorban, így éppen lemaradtunk).

A 2026-os tornára már 48 csapat jut majd ki, ebből 16 az európai szövetségből.

Bár a következő Nemzetek Ligája-kiírásnak sem mi leszünk az esélyesei, sőt a legvalószínűbb forgatókönyv szerint annak is örülni kell, ha harcban tudunk lenni három bombaerős csapattal a bennmaradásért, a magyar válogatott már sokszor bebizonyította, hogy bármelyik gárdával felveszi a harcot, és mindig öröm látni, amikor a világ elitjével vagyunk pariban.

NEMZETEK LIGÁJA

A LIGA, 3. CSOPORT

6. FORDULÓ (hétfő)

Magyarország–Olaszország 0–2 (Raspadori 27., Dimarco 52.)

Anglia–Németország 3–3 (L. Shaw 72., Mount 75., Kane 83., ill. Gündogan 52. – 11-esből, Havertz 67., 87.)

A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

1. Olaszország 11 pont

2. Magyarország 10

3. Németország 7

4. Anglia 3

(Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt)