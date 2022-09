Magyar gála a Nemzetek Ligája történetének legnagyobb meglepetése

Marco Rossi együttesének angliai fellépése végzett az első helyen, a mieink Wolverhamptonban négy góllal győzték le az Európa-bajnoki döntős riválist.

Érdekesség, hogy a top 10-be még egyszer felfért a magyar csapat, a németek múlt pénteki, lipcsei legyőzése a kilencedik helyre volt jó.

A két óriási bravúrnak köszönhetően a válogatott végül gond nélkül bent maradt az elitligában, és az első kalapból várja az Eb-selejtezők sorsolását.

- The top-SIX biggest shocks in #UEFANationsLeague history happened this year.#NationsLeague pic.twitter.com/t0Bd564wat