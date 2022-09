Még az első kalap ellenére is kerülhet halálcsoportba a magyar válogatott

A keddi meccsekkel véget ért a Nemzetek Ligája 2022–2023-as kiírásának csoportköre, ezzel pedig azt is tudjuk, hányadik helyen végzett a magyar csapat.

A kérdés a zárás előtt az volt, hogy a hetedik vagy a nyolcadik pozíció lesz-e a mieinké, a spanyolok hajrában kicsikart győzelme miatt végül ez utóbbi jött össze.

Ez is elég volt persze ahhoz, hogy az Eb-selejtezők előtt az első kalapba kerüljön a magyar csapat, ehhez ugyanis az első 10-ben kellett zárni – pontosabban 11-ben, mivelhogy az épp tizedik németek rendezőként automatikusan résztvevők 2024-ben.

Nem jött ez viszont össze a világbajnoki címvédő franciáknak, akik épp a 12. helyen zártak, valamint a csoportunkban utolsóként záró angoloknak sem, ezzel a transfermarkt.de-n a keretek összértéke alapján negyedik és az első helyen álló csapatok a második kalapba kerültek – így akár mi is játszhatunk velük.

Rajtuk kívül innen érkezhet még Ausztria, Csehország, Wales, Izrael, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Skócia vagy Finnország.

Akkor sincs minden veszve

Azt is tudjuk, hogy a harmadik kalapban is lesznek igazán veszélyes ellenfelek, innen Ukrajna, Izland, Norvégia, Szlovénia, Írország, Albánia, Montenegró, Románia, Svédország vagy Örményország is érkezhet.

Az fix, hogy a Nemzetek Ligája A divíziójának négy győztese, Horvátország, Olaszország, Spanyolország és Hollandia ötcsapatos csoportba kerül az Eb-selejtezőkön, a további első kalaposak közül három öt-, három hatcsapatosba jut.

A 2024-es Európa-bajnokságra kijutáshoz a csoportok első két helyén kell zárni, ezzel 20 gárda (plusz a rendező Németország) biztosíthatja helyét a kontinensviadalon.

Hozzájuk csatlakozik még három együttes a pótselejtezőkről, ami a Nemzetek Ligájában elért helyezésektől függ majd.

Ha a magyar csapat nem tud az első két hely valamelyikén zárni a selejtezőkön, akkor sincs minden veszve, hiszen a pótselejtezőben csak akkor nem vehet részt, ha a holland, horvát, spanyol, olasz, dán, portugál és belga hetes fogatból legalább négyen nem zárnak az első két hely valamelyikén a saját csoportjukban, amire azért vajmi kevés az esély.

Természetesen a legjobb az lenne, ha Marco Rossi együttese már a csoportkörben fixálná helyét a 2024-es Eb-re, de a legutóbbi két kiírás után az esetleges pótselejtező sem lenne számunkra rossz előjel, hiszen mindkét kontinensviadalra így jutottunk ki.

A mieink kaphatnak akár egy francia, norvég, török, szlovák csoportot is, de akár összejöhet egy Finnország, Örményország, Feröer-szigetek, Málta, San Marino-féle is.

Az Eb-selejtezőcsoportok sorsolását október 9-én délben, Frankfurtban tartják.

Az Európa-bajnoki selejtezősorozat sorsolásának kalapbeosztása

1. kalap

Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Olaszország, Dánia, Portugália, Belgium, Magyarország, Svájc, Lengyelország

2. kalap

Franciaország, Ausztria, Csehország, Anglia, Wales, Izrael, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Skócia, Finnország

3. kalap

Ukrajna, Izland, Norvégia, Szlovénia, Írország, Albánia, Montenegró, Románia, Svédország, Örményország

4. kalap

Grúzia, Görögország, Törökország, Kazahsztán, Luxemburg, Azerbajdzsán, Koszovó, Bulgária, Feröer-szigetek, Észak-Macedónia

5. kalap

Szlovákia, Észak-Írország, Ciprus, Fehéroroszország, Litvánia, Gibraltár, Észtország, Lettország, Moldova, Málta

6. kalap

Andorra, San Marino, Liechtenstein

(Borítókép: James Baylis – AMA/Getty Images)