Perceken múlhatott, hogy a Leipzig sztárja nem költözött Londonba

A lap beszámolója szerint Chritopher Nkunku, az RB Leipzig támadója az átigazolási időszak utolsó óráiban Frankfurtba utazott, ahol a Chelsea képviselőivel és egészségügyi csapatával találkozott, hogy átessen a klubváltásoknál kötelező vizsgálatokon. Állítólag a londoni focicsapat vezetése ragaszkodott ahhoz, hogy a találkozó semleges helyszínen történjen, így pedig lehetőleg teljes titokban maradjon.

A Bild megjegyzi, bár a transzferből végül nyáron nem lett semmi, csaknem elképzelhetetlen, hogy jövő ilyenkor ne a londoniaknál futballozzon már a francia játékos.

Mindez magyarázatot adna arra is, a Chelsea miért engedte vissza olyan könnyen – és olcsón: két éve még 53 millió euróért vették, most 20-ért adták vissza – a lipcseiekhez Timo Wernert. A németek azt valószínűsítik, az üzlet részeként előszerződés is született Nkunku játékjogára.

A nyolcszoros francia válogatott tizenegy tétmeccsen hat gólnál jár az idényben, míg az előző szezont 52 tétmeccsen 35 góllal és 20 gólpasszal zárta.