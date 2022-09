Neuer vagy én?! – a Bayern kapusa választás elé állítaná a klubvezetést

Néhány éve a legnagyobb német kapustehetségek közé sorolták, nem véletlen, hogy a Bayern München is lecsapott rá, mint a lassan, de biztosan kiöregedő Manuel Neuer örökösére. Csakhogy Neuer nemhogy kiöregedni nem akar, a 37. életévében járva újra meg újra csúcsteljesítményt nyújt, ezzel pedig nehéz helyzetbe hozza Alexander Nübelt és a ma már 26 esztendős kapusnak anno fűt-fát megígérő klubvezetőket is.

Alex Nübel a második szezonját tapossa Monacóban, a Bayern München 2021 nyarán két évre adta őt kölcsön a francia bajnokságban szereplő klubnak, hogy játéklehetőséget biztosítson számára, Manuel Neuer mellett ugyanis nem túl sok lehetőség jutott a fiatal titánnak. Eddigi egyetlen közös idényükben, a 2020–2021-es kiírásban konkrétan négy tétmeccs, egy bajnoki, két Bajnokok Ligája- és egy Német Kupa-találkozó.

Fabrizio Romano átigazolási szakíró szúrta ki, hogy a 26 esztendős játékos a minap szót ejtett dilemmájáról, és úgy fest, egyáltalán nem akar visszatérni anyaklubjához, a Bayern Münchenhez. Legalábbis akkor nem, ha Neuer továbbra is ott van…

„Ha Neuer még mindig a Bayernnél van, márpedig 2024-ig érvényes a szerződése, akkor nincs értelme visszamennem. Igen, szerződésem van a csapattal, de azt gondolom, semmi, de semmi értelme annak, hogy Manuel és én is ott legyünk” – állította nyilatkozatával lényegében választás elé a bajor klub vezetőit.

Az utánpótlás-válogatott kapust szívesen marasztalnák a hercegségiek, és Angliából is érdeklődnek iránta.



„Nem akarok még egy olyan idényt, amikor nem kapok rendszeres játéklehetőséget. Nem hiszem, hogy megoldás lenne, hogy majd a kupában és a BL-ben védek én, a bajnokságban pedig Manuel. Arra van szükségem, hogy hétről hétre, akár szerda–szombat ritmusban futballozhassak. Őszinte leszek, egész más sorsot képzelek most magam elé, mint tettem két éve. Jövő nyáron lejár a monacói szerződésem, és hiszem, hogy Münchenben megtaláljuk a lehető legjobb megoldást a folytatásra. De azt kizártnak tartom, hogy még egy-két évig működjön az, ami az első bayernes szezonomban volt” – idézte az Abendzeitung a nyilatkozat további részét.





Nübelt 2020 nyarán ingyen szerezte meg a Bayern, miután a kapustehetség szerződése lejárt a Schalkénál.

Ha most tovább is adnak rajta, busás haszonnal tehetik majd meg. Ugyanakkor a klub sportigazgatója, Hasan Salihamidzic már jelezte, továbbra is hosszú távon terveznek Nübellel, akit meg akarnak tartani. Ebből inkább egy újabb kölcsönadásra lehet következtetni…

Vagy – 2024-ig szóló szerződés ide-oda – mégis Neuer nézhet új csapat után?