A nyáron Paksról igazolt csatárt a 76. percben cserélték be, majd a 84. percben 11-esből állította be a végeredményt az Incshon vendégeként 3–0-ra megnyert találkozón – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Ádám hatodik gólját szerezte a klubjában, amely ötpontos előnnyel vezeti a bajnokságot – emelte ki az MTI.