Megtáltosodott az Újpest, kiütötte az előző idény ezüstérmesét

Egyértelműen az Újpest kezdte jobban és lendületesebben a találkozót, a technikai hibák azonban eleinte megakadályozták a nagyobb helyzetek kialakulását – írta tudósításában a Magyar Távirati Iroda. – A játékrész derekán a vendégeknek is volt néhány ígéretes akciójuk, de a lövések rendre elkerülték a kaput.

Bő félóra elteltével a lila-fehérek jutottak vezetéshez egy öngóllal: a felszabadítani akaró Vranjanin találta el nagyon szerencsétlenül a labdát. A fővárosiak lendületbe jöttek – Csoboth volt különösen elemében – és kifejezetten veszélyesen futballoztak a szünet előtti percekben, így Gouré duplájával jószerivel el is döntötték a három pont sorsát az első félidőben.



A folytatásban a Kisvárdán a hármas csere sem segített, ugyanúgy a nagy kedvvel futballozó Újpest akarata érvényesült, ráadásul az 59. percben Kovacic utolsó emberként szabálytalankodott, így kiállította őt a játékvezető.

A hazaiaknak tíz perc sem kellett, hogy emberelőnyben is betaláljanak, 4-0 után pedig mindkét csapat gyakorlatilag már csak a lefújást várta. Nem sokkal a vége előtt a szintén utolsó emberként szabálytalankodó Ötvöst is leküldte a pályáról a bíró, így a vendégek kilenc emberrel fejezték be a mérkőzést.

A legutóbb ezüstérmes hazai csapat sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el az élvonalban – összegzett az MTI.

Újpest FC–Kisvárda 4–0 ( Vranjanin 31. – öngól, Gouré 36., 45+1., Simon K. 68. )