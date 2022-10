Meglepetés a javából: újonc csapattól kapott ki a Fradi az NBI-ben

Nem meglepő jelenség a futballban, ha kisebb csapatok a vártnál is jobban felszívják magukat egy-egy olyan meccsre, ahol nagynevű ellenféllel néznek szembe. Ez az állítás jelen esetben csak részben igaz, mivel az újonc Kecskemét már a korábbiakban is bravúrt bravúrra halmozott, és derekasan megállta a helyét az élvonalban is.

Erre a teljesítményre sikerült most egy újabb lapáttal rátenniük a kecskeméti futballistáknak, mivel a Széktói Stadionban 2–0-ra, hatalmas meglepetésre legyőzték a Ferencváros csapatát. Az idei szezonban eddig 100 százalékos teljesítményt nyújtó Fradi első ízben szenvedett vereséget a 2022/23-as idényben.

A találkozót a zöld-fehér bajnokcsapat kissé tartalékos felállásban kezdte, nem is csoda, mivel csütörtökön Szerbiába utazik Sztanyiszlav Csercseszov csapata, és a Crvena zvezda ellen lép pályára az Európa-ligában. Így az alapkezdőcsapatból többek között Adama Traore és Kistoffer Zachariassen is a kispadon kezdte a mérkőzést.

Már az első félidőben kétgólos hátrányba került a Fradi

Egy komolyabb FTC-helyzettől eltekintve eseménytelenül telt el az első negyedóra. A folyamatos, gyors játék kialakulását hátráltatta, hogy a pálya talaja felázott, emiatt mély volt, a passzoknál a labda gyakran lelassult. A várakozásnak megfelelően a Ferencváros játszott mezőnyfölényben, de a Kecskemét is eljutott ellenfele kapujáig, és akkor veszélyesebb is volt. Még nem telt el fél óra, amikor vezetést szerzett a hazai csapat: egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Nagy Krisztián ugrott ki a labdával, és a kifutó Dubusz fölött higgadtan a kapuba emelt. Pár perccel később Knoester a 16-oson belül belekapaszkodott Tóthba, aki elesett, Karakó tizenegyest ítélt, Nagy pedig megduplázta góljainak számát.

Az utolsó perceket leszámítva tompán futballozott az első félidőben az FTC, nem helyezett nyomást a hazai csapatra, amely szervezetten védekezve és hatékony ellenakciókat vezetve került kétgólos előnybe.

A fordulás után valamivel dinamikusabbá vált a Ferencváros, de nem tudta gyakran zavarba hozni a házigazdát, amely továbbra is koncentráltan, kevés hibával és önfeláldozón futballozott, és ha kellett, bravúrt mutatott be a kapus Varga Bence. A fővárosiak dolgát nehezítette, hogy a pálya talaja egyre rosszabbá vált. A kecskemétiek végül megérdemelten gyűjtötték be a három pontot az Európa-liga-mérkőzésre készülő, esélyesebb ellenfelükkel szemben.

Így a kilencedik forduló után az újonc Kecskemét a tabella második helyén áll, míg az FTC úgyis maradt az első pozícióban, hogy két meccsel kevesebbet játszott.

MTI/Index