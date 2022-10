Brutális kiütés lett a vége a manchesteri rangadónak

A Premier League kilencedik fordulójában, a manchesteri derbin hatalmas verést mért a Manchester City városi riválisára, a Manchester Unitedra, miután Pep Guardiola csapata 6–3-ra legyőzte a „vörös ördögöket”. A találkozón Erling Haaland és Phil Foden is mesterhármasig jutott.

A 188. tétmeccset rendezték vasárnap délután a két manchesteri gigász, a Manchester City és a Manchester United között. Az angol labdarúgás egyik legnagyobb rivalizálásának örökmérlege az előző évek erőviszonyai ellenére is még bőven a „vörös ördögök” számára kedvez. A United szemszögéből 77 győzelem mellett 57 döntetlen és 57 vereség a mutatójuk.

A vasárnapi manchesteri derbit mindkét csapat kiváló formában várhatta, mivel a legutóbbi öt mérkőzést tekintve a United az angol élvonal legjobb formában lévő csapata volt, míg a Pep Guardiola által irányított City a tabella második helyéről várhatta az összecsapást. A manchesteri kékek sikere esetén egy pontra megközelíthette a listavezető Arsenalt.

ÉRDEKESSÉG, HOGY AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN MINTHA TÖBBSZÖR IS HÁTRÁNY LETT VOLNA A HAZAI PÁLYA, MINT ELŐNY.

Az Old Traffordon 2011 októberétől kezdve 11 bajnokiból hetet nyert meg a City két-két döntetlen és vereség mellett, de 2016 márciusa óta az Etihad sem volt mindig bevehetetlen erőd, négyszer nyert vendégként a United egy döntetlen és két vereség mellett.

Legutóbb mondjuk alaposan büntetett a City, Kevin De Bruyne már az ötödik percben betalált, és bár erre még jött Jadon Sancho révén válasz, a belga karmester a második találata után Rijad Mahreznek adott gólpasszt, majd a végén az algériai szélső is duplázni tudott (4–1).

Az előző összecsapással egyébként pocsék széria vette kezdetét, hiszen a United egymás után hét idegenbeli bajnokit bukott el, 2–21-es gólkülönbséggel.

Villámrajtot vett a City, brutális kiütés lett a vége

Az előzetes várakozásokkal kicsit ellentétben meglepő módon egyértelmű City-dominanciával kezdődött a mérkőzés, olyannyira, hogy már a harmadik percben tűzijáték alakult ki David de Gea kapuja előtt. Előbb Erling Haaland próbálkozott egy fejessel, aminek az útjába Scott McTominay állt, de a kipattanót Kevin De Bruyne tűzte kapura, és itt már szükség volt De Gea hatalmas bravúrjára is.

Három perccel később már nem volt ekkora szerencséje a Unitednek, és a Bernardo Silva beadására remek ütemben érkező Phil Foden ballal, kapáslövésből vette be a vörös ördögök kapuját, 1–0! Nem telt el sok idő, szűk tíz perccel később újra veszélybe került a vendégek kapuja: ekkor llkay Gündogan veszélyeztetett ígéretes szabadrúgásból, de a német válogatott lövése a kapufán csattant.

Egyszerűen mintha bennragadt volna az öltözőben Erik ten Hag csapata, a mérkőzés első felében képtelen volt még a labdát is megtartani, momentuma sem volt a Unitednek ezekben a percekben. A kapufa után három perccel egy újabb City-ziccer következett, de az első gólt szerző Foden most tíz méterről nem talált kaput.

Nem úgy, mint Haaland, aki a 34. percben De Bruyne szögletére érkezett kiváló ütemben, és tökéletes fejesével folytatta a gólgyártást, már két találat volt a City előnye!

És ahogy mondani szokták, ez nem volt még mindig semmi! Négy perccel később újabb City-gól sokkolta a vörös ördögöket, mikor Jack Grealish az égvilágon senkitől nem zavartatva hozta fel a labdát a középpályán, majd De Bruyne mértani pontosságú beadására érkezett Haaland, aki rögtön meg is szerezte második gólját a mérkőzésen. Ez már kiütés volt a javából!

Amikor pedig már azt gondolták a United-játékosok, hogy legalább az első félidőben nem kapnak több gólt, akkor érkezett egy újabb hazai villámgyors kontra, aminek végén ezúttal Haaland volt a kiszolgáló fél, aki zseniálisan tálalt Foden elé, és a fiatal angol támadó kíméletlenül rúgta be a negyedik City-gólt.

A félidőben 4–0 állt az eredményjelzőn, és a United-szurkolók egy része már útnak is indult hazafelé.

A félidő és a negyedórás pihenő után egy kicsit visszafogottabb játékkal rukkolt elő Pep Guardiola csapata, amit rögtön ki is használt a United, és az új igazolás, Antony révén gyorsan megszerezte a szépítő találatot az 56. percben (4–1). Alig telt el ezután néhány perc, mikor Haaland úgy gondolta, ha már lúd, akkor legyen kövér, és Sergio Gomez passzára kiválóan érkezve megszerezte harmadik gólját. Ezzel Haaland lett a Premier League történetének első játékosa, aki sorozatban három hazai bajnoki mérkőzésen mesterhármast szerzett.

Phil Foden megirigyelte norvég csapattársa tripláját, így ő sem tétlenkedett sokáig, éppen Haaland passzából ugrott ki, és vágta be kegyetlenül, ballal De Gea kapujába a Manchester City hatodik gólját. A találkozó végéhez közeledve már látványosan leengedett a hazai csapat, ennek eredménye lett, hogy a csereként beálló Anthony Martial előbb egy kipattanóból fejjel talált be, majd tizenegyesből is bevette Ederson kapuját, de ez mindössze annyira volt elég, hogy három találatra csökkentse a különbséget.

A végeredmény 6–3 lett a Manchester City javára. Győzelmével a manchesteri kékek egy pontra megközelítették a listavezető Arsenalt, míg a United a tabella hatodik helyéről várhatja a folytatást, 12 ponttal a neve mellett.

Premier League, 9. forduló

Manchester City–Manchester United 6–3

