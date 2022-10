Az Inter védelme megfojtotta a Barcelonát, meglepetés győzelem a San Siróban

Internazionale–FC Barcelona

Egészen biztos, hogy előzetesen ezt a mérkőzést egyik csapat sem vette félvállról, mivel akár a továbbjutásról is dönthet a találkozó. A Bajnokok Ligája C csoportjában az egy győzelem-egy vereség mérleggel rendelkező Inter és a Barca mellet az eddig nulla pontos Plzen, illetve a 6 ponttal rendelkező a Bayern München állt a fordulót megelőzően. Reálisan nézve a Plzent biztos kiesőnek bélyegezhejtük a csoportból, viszont a három nagyágyúból csak ketten juthatnak tovább a BL-nyolcaddöntőbe.

Az Inter és a Barca eddig tízszer ütközött meg az európai porondon, az milánóiak csupán egyszer tudtak győzni. Ráadásul az Inter nincs jó formában, a Serie A-ban a 9. helyen áll a csapat, míg a Barcelona 833 nap után ismét a La Liga élére állt, miután a hétvégén a rivális Real Madrid ikszelt az Osasunával. Legutóbb 2019-ben csapott össze a két együttes, akkor 2–1-es Barca-siker született a San Siróban – az akkori katalán kezdőcsapatból ma már egy játékos sincs a klubnál.

A mérkőzés az indonéz stadionkatasztrófa áldozataira való emlékezéssel indult, majd a vendégek kezdhették meg a játékot, az első pár percben beszorultak a hazaiak a saját kapujuk elé, a Barca egy szögletet is rúghatott, de a beadás veszélytelen volt a kapura. Nagyjából az első alkalommal, amikor az Inter néhány játékosa átjutott a vendégek térfelére – egy érdekes kontrából, ahol egy félpályán való véleményes helyzetre nem fújt a játékvezető –, majd a 16-osról kipattanó labdát körülbelül 30 méterről Hakan Calhanoglu bombázta a felső léc irányába, a látványos lövést azonban Ter Stegen hárította, a szögletből pedig nem tudott előnyt kovácsolni az Inter.

Az első 15 percben a szívbajos nézőknek sem kellett elkapcsolni a meccsről, mivel mindössze egy kaput eltaláló lövést ért el mindkét csapat, ezek pedig nem adták fel a leckét sem André Onanának, sem Ter Stegennek. Ugyanakkor ennyi idő alatt komoly Barcelona-fölény mutatkozott, 75 százalékos labdabirtoklással rendelkeztek ekkor a vendégek, a labda pedig ritkán hagyta el az Inter térfelét.

Aztán a 20. percben a milánóiak ki tudtak törni a térfélről, Henrih Mhitarjan pálya bal szélén remek támadást vezetett, melyet jó ütemben adott a kapu elé, Pedrinek kellett felszabadítani.

A szöglet nem ért sokat, ám az utána induló Barca-támadást lefülelte az Inter, majd Eric García a tizenhatoson belül ért kézzel a labdához, felhördült a stadion.

Ezt először nem fújta be a játékvezető, a Barca Ousmane Dembélé kontrájából helyzetet alakított ki, mely egy milánói védőről pattant le. Ezt egy videózás követte, mely alapján García valóban kézzel ért a labdához, de mindazt megelőzte egy centiken múló leshelyzet, így nem jutottak büntetőhöz a hazaiak. Közben azért Nicolo Barella reklamálásért egy sárga lapot begyűjtött.

A 29. percben Joaquin Correa a félpályánál szerzett labdát, végig is vitte a lesgyanús félpályás akciót, átverte Ter Stegent, gólt szerzett, majd a partjelző emelte a zászlót, hogy beintse a lest. Harminc perc elteltével továbbra sem született gól a találkozón. Az első félidő rendes játékidejének végéig nem változott a forgatókönyv, a Barca nem nagyon engedte ki az Intert a saját térfeléről, a milánói védelem viszont állta a sarat. Veszélyes akciót nem tudott összehozni a Barca, jól zárt a hazai védelem. Rendszerint Dembélén keresztül próbált beadásokat megjátszani a gránátvörös-kék együttes, de ezekre felkészült a védelem.

Az első félidőben három perc hosszabbítást ítélt a játékvezető, mely úgy tűnt, eseménytelenül telik el. Aztán a 45+2. percben az Inter eljutott a vendégek kapujáig, ahol Lautaro Martínez vaktában bombázott a kapu irányába, ám ez elakadt egy vendég védőben.

A kipattanót viszont Calhanoglu kaparintotta meg, aki a labdaátvételt követően laposan a jobb alsó sarokba lőtt, Ter Stegen nem tudott időben vetődni, valósággal felrobbant a san siro stadion. (1–0)

Az első félidőt mi sem tükrözi jobban, hogy az UEFA statisztikái szerint a Barcelona 38 támadást vezetett, míg az Internazionale csak kilencet – mégis az utóbbi együttes volt előnyben.

A második játékrész sem hozott változást a játék képében: Veszélyes helyzetet összehozni képtelen, ám labdát folyamatosan birtokló Barca, és remekül működő védelemmel-, és kiugratásokra épülő támadásokkal operáló hazai csapat jellemezte a pályán történteket. Az első komoly helyzet a 61. percben érkezett a vendégek részéről, amikor Dembélé a bal szélről megpróbálta Onana és a kapufa között ellőni a labdát, ám a hazai kapus valahogy a kapufára imádkozta azt.

Aztán a 67. percben Dembélé oldalt váltott, és jobbról adta középre a labdát, amire Onana bátran kiment a kapujából, csakhogy a labdát az érkező Pedrihez ütötte, aki gond nélkül lőtt a kapuba. Nem örülhettek sokáig a Barcelona-szurkolók, mert videózás következett, amelyből kiderült, hogy Ansu Fati kezén át jutott Pedrihez a játékszer, így a találatot érvénytelenítette a játékvezető.

A 76. percben szöglethez jutott a Barcelona, ám előtte még cseréltek a csapatok. Ezalatt Gavi és Martínez balhézni kezdtek, az összeszólalkozást egy-egy sárga lappal díjazta a bíró. Ezt követően mindkét vezetőedző cserékkel igyekezett életben tartani saját csapatát, a hazaiak a biztos győzelemért, a vendégek a döntetlen reményében kapcsoltak magasabb fokozatra. Több szögletet is rúghatott ekkor a Barcelona, de az Inter védelme továbbra is stabil volt.

A sok apró sérülés és csere, illetve a hazaiak időhúzása miatt nyolc perc ráadást ígért a játékvezető – ez adhatott némi további reményt a Barcelonának. Az pedig pláne, hogy a 90. percben a VAR-szobában egy potenciális büntetőt vizsgáltak, ám a videózást követően sem rúghatott büntető a Barca.

Pedig a lassításokon egyértelműnek tűnt, hogy Denzel Dumfries kézzel ért a labdához.

Hiába nyomott nagyon erősen a Barca az utolsó percekben, a mérkőzést 1–0-ra nyerte az Internazionale.

A többi meccsen

A keddi nap másik pikáns találkozója az Ajax–Napoli volt az A csoportban. A Napoli eddig hibátlanul teljesített, míg az Ajax megverte a Rangerst, de a Liverpooltól egy 89. percben bekapott góllal kapott ki az előző fordulóban. A kedd esti találkozón a vezetést már a 9. percben megszerezte az Ajax, ám még az első félidő végéig három góllal válaszolt a Napoli. A második játékrészben sem változott a játék képe, ráadásul egy idő után emberhátrányba kerültek a hazaiak, végül a Napoli 6–1-re verte az Ajaxot. Az A csoport másik találkozóján érvényesült a papírforma, a Liverpool hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Rangerst.

Az eddigi két forduló talán legnagyobb meglepetése a B csoportban szereplő Brugge, amely a Leverkusen és az FC Porto csapatát is legyőzte, ezúttal pedig hazai pályán készülhetett arra, hogy közelebb kerüljön a továbbjutáshoz. A házifeladatot pedig kedden este is elvégezte a belga gárda, hazai pályán 2–0-s győzelmet aratott az Atlético Madrid felett. Ugyanebben a csoportban az FC Porto 2–0-ra verte a gyenge formában játszó Leverkusent.

A C csoport másik találkozóján kiütéses győzelmet aratott a Bayern München, a bajor együttes 5–0-ra verte a Plzent. A C csoportban tehát továbbra is százszázalékos a Bayern, és nyeretlenek a csehek.

A D csoport keddi első találkozóján megszakadtak a szériák. A Sporting a Marseille vendégeként begyűjtötte első vereségét, a francia csapat pedig az első győzelmét az idei BL-szezonban, ugyanis 4–1-re verte a portugálokat, akik a 22. perctől emberhátrányban játszottak. A mérkőzés egyébként zárt kapuk mögött zajlott – a Marseille ultrái ugyanis kitettek magukért a korábbi találkozón, már ha a stadionbontást és az ellenfél szurkolóinak római gyertyával lövését annak lehet nevezni. A D csoport másik mérkőzésén, a Frankfurt–Tottenham találkozón nem született gól, 0–0-t játszottak a felek.

⏰ TUESDAY'S RESULTS ⏰



👊 Big wins for Bayern and Napoli! #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2022

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2022–2023-as szezonját? AC Milan

Barcelona

Bayern München

Chelsea

Liverpool

Manchester City

PSG

Real Madrid

más

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ A csoport:

Ajax–Napoli 1–6

Liverpool–Glasgow Rangers 2–0 B csoport:

FC Porto–Leverkusen 2–0

Club Brugge–Atlético Madrid 2–0 C csoport:

FC Barcelona–Internazionale 0–1

Bayern München–Plzen 5–0 D csoport:

Marseille–Sporting 4–1

Frankfurt–Tottenham 0–0

(Borítókép: Hakan Calhanoglu gólöröme. Fotó: Mattia Ozbot / Getty Images)