Szombaton Ausztriába, azon belül is Innsbruckba utazik Gulácsi Péter, az RB Leipzig magyar válogatott kapusa, ahol másnap megműtik a sérült térdét. A 32 éves játékosnak a Bajnokok Ligája hétközi fordulójában, a Celtic ellen 3–1-re megnyert mérkőzésen szakadt el a térdszalagja.

A hírt a lipcsei klub hivatalos Twitter-csatornája jelentette be. Az előzetes információk szerint Gulácsi jobb térdében az elülső keresztszalag szakadt el, az ilyen sérülések általában hat-kilenc hónapos felépülési idővel járnak együtt, azaz könnyen lehet, hogy a 2022–2023-as idényben már nem láthatjuk a pályán az 51-szeres magyar válogatottat.

A Leipzig közleménye szerint a műtét után néhány napot még biztosan Ausztriában tölt a kapus, aki csak jövő hétvégén tér majd vissza Németországba, hogy megkezdje a rehabilitációját.

Update Péter #Gulácsi:



Unser Kapitän wird am Samstag nach Innsbruck reisen und dort am Sonntag am Knie operiert.



Anschließend wird er noch ein paar Tage in Innsbruck bleiben und kehrt dann voraussichtlich Ende der Woche zurück nach Leipzig.#ComeBackStronger pic.twitter.com/s2kHZPSPJv