Mint arról beszámoltunk, a Manchester United vasárnap este, az Everton vendégeként nyert 2–1-re az angol bajnokságban. Ronaldo 1–1-es állásnál, a 29. percben csereként lépett pályára, és a 44. percben volt eredményes.



A portugált kilenc góllal lemaradva követi a Paris Saint-Germain argentin játékosa, a hétvégén sérülés miatt pihenő Lionel Messi, és 691 találattal zárta karrierjét a brazil Romário. Az IFFHS megelőlegezi, hogy Messi is hamarosan eléri a hétszázas határt.





Ronaldo a hétszáz gólt 943 klubmérkőzésen szerezte, első alkalommal szinte napra pontosan húsz esztendővel ezelőtt, 2002. október 7-én a lisszaboni Sporting játékosaként volt eredményes a Moreirense elleni portugál bajnokin. A Sporting Lisboa színeiben ötször talált be, a Unitedben karrierje első manchesteri időszakában 118 gólt jegyzett, a mostani második etapjában eddig 26-ot szerzett, a Real Madridban 450, a Juventusban pedig 101 gólig jutott. Csak a bajnoki meccseken elért találatait tekintve 498-nál tart, így ebben a kategóriában is hamarosan elérkezhet az újabb mérföldkőhöz – írta az IFFHS.



Ronaldo közösségi oldalán vasárnapi góljával kapcsolatban kiemelte, hogy az egy „újabb lépés a helyes irányba”, és találatát a United-szurkolóknak ajánlotta.

700 CLUB GOALS *



THE ONE AND ONLY CRISTIANO RONALDO * pic.twitter.com/B2ipbUhsZN