Ha szerdán nem nyer a Barcelona, akkor lemondhat a BL-rájátszásról

Az FC Barcelona győzelmi kényszerrel lép pályára szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája C csoportjában: a katalán együttes a negyedik fordulóban az Internazionalét látja vendégül.

A gránátvörös-kékek a Viktoria Plzen kiütésével (5–1) kezdték a sorozatot, ezt követően azonban előbb a Bayern Münchentől (0–2), majd múlt héten Milánóban az Intertől is kikaptak (0–1). Mivel a hibátlanul csoportelső bajoroknak Plzenben az eddig pont nélkül és 1–12-es gólkülönbséggel álló Viktoria vendégeként a papírforma alapján jó esélyük lesz a három pont begyűjtésére, a Barcelona győzelmi kényszerrel lép pályára a Camp Nouban.

Ám ha szerdán hazai pályán vereséget szenved a Barcelona, és közben a bayern pontot szerez a plzen ellen, akkor a barcának elúszik a BL-rájátszás.

Xavi együttese a döntetlennel nem tudna javítani szorult helyzetén, veresége – és a Bayern pontszerzése – esetén viszont biztosan nem juthatna a legjobb 16 közé, ez a forgatókönyv a német és az olasz együttes számára érne biztos nyolcaddöntős helyet.

Az A csoportban kilenc pontjával éllovas Napolinak ennek eléréséhez egy döntetlen is elég lenne hazai pályán az Ajax ellen. Az olaszok mellett szól, hogy eddig ők szerezték a csoportkörben a legtöbb gólt (13), a múlt héten pedig 6–1-re győztek Amszterdamban. A kvartett másik mérkőzésén az elmúlt szezonban döntős Liverpool Glasgow-ba látogat a pont és rúgott gól nélkül sereghajtó Rangershez.

A B jelű négyest az előzetes várakozásokhoz képest meglepetésre hibátlan teljesítménnyel vezető Club Brugge is kvalifikálhatja magát a legjobb 16 közé, ehhez legalább egy ponttal kellene gazdagodnia az Atlético Madrid vendégeként, miközben a Bayer Leverkusen – FC Porto-meccs nem zárul döntetlennel. A belga együttes győzelemmel mindenképpen nyolcaddöntős. A Brugge a jó védekezésére is építhet a spanyol fővárosban: a Bayern München mellett csupán a belga csapat büszkélkedhet azzal, hogy három találkozó után is kapott gól nélkül áll a csoportkörben.

A kiegyenlített D csoportban a továbbjutás ebben a fordulóban még nem dőlhet el, az éllovas Sporting Lisbon az Olympique Marseille-t, míg a Tottenham Hotspur az Európa-ligában címvédő Eintracht Frankfurtot fogadja.

Az M4 Sport szerdán a Barcelona–Internazionale-találkozót közvetíti élőben.

MTI