Remek diadal, hajszálnyira a kupatavasztól a Ferencváros

Jó húszezer néző előtt a Ferencváros labdarúgócsapata szikrázóan kemény és magas színvonalú mérkőzésen 2–1-re legyőzte a Crvena zvezdát. Ezzel nemcsak visszavágott a múlt csütörtöki belgrádi 4–1-es vereségért, hanem három pont előnnyel vezeti a H csoportot az Európa-ligában, és szinte biztos, hogy tavasszal is játszani fog Európában. Csak az a kérdés, hogy itt, vagy a Konferencia-ligában.

Sűrű, mondhatni tajtékos napok várnak mostanság a Ferencváros labdarúgócsapatára. Az elkövetkező negyven napban tizenhárom tétmérkőzést vívnak Dibuszék, beleszámítva a bajnoki, Magyar Kupa- és Európa-liga-meccseket. Az háromnaponkénti pályára lépést jelent, és ez még úgy is embert próbáló kihívás, hogy a Fradinak két csapatra való minőségi futballistája van. Persze a csütörtöki, Crvena zvezda elleni összecsapás előtt azt már tudtuk, hogy a sérült Civicre, Laidounira és Wingóra nem számíthat Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző, akik közül a tunéziai válogatott középpályás hiánya tűnt kiváltképp fájónak. Civic és Wingo távollétében a balhátvéd posztján szóhoz jutott a közönségkedvencnek számító Pászka Lóránd, Vécsei Bálint is melegített, úgyhogy teljesen szokatlan módon nem kevesebb, mint négy magyar játékos kapott helyet a kezdő tizenegyben.

FTC: Dibusz – Botka, Knoester, S. Mmaee, Pászka – Vécsei, Zachariassen, Besic – Traoré, R. Mmaee, Gojak.

Crvena zvezda: Borjan – Gobeljics, Erakovics, Dragovics, Rodics – Sz. Mitrovics, Sanogo, Kanga, Ivanics – Pesics, Katai.

A Ferencvároshoz hasonlóan – amely a Debrecent verte 2–0-ra az NB I-ben – a hétvégén a zvezda is győzött a szerb Szuperligában, és 12 meccsből 10 győzelemmel és két döntetlennel, 32 pontjával három pont előnnyel vezet a Topolya előtt, amely pedig két mérkőzéssel többet játszott. Vagyis mindkét együttes kiemelkedik hazája mezőnyéből, nehéz eldönteni, hogy melyik jobban.

Milos Milojevics, a belgrádiak mestere nem változtatott egy hete 4–1-es győzelmet arató csapatán, ami érthető is, a jelek szerint az angol mondás – ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani – Szerbiában is érvényes.

A Fradi számára egyszerű volt a képlet: amennyiben győz, 9 pontja lesz, és hajszálnyira kerül ahhoz, hogy minimum a harmadik helyen végezzen a H csoportban, azaz mindenképpen játsszon még tavasszal, csak az a kérdés, hogy az Európa-ligában vagy az UEFA Konferencia-ligában.

Ennyit a jövőről, miközben a jelen is tartogatott izgalmakat, már a mérkőzés kezdete előtt is, ugyanis a Fradi-sasnál összecsaptak a magyar és a szerb fanatikusok. Került némi könnygáz is a levegőbe, de aztán a rendőrök lehűtötték a kedélyeket.

A Groupama Aréna dugig megtelt, leszámítva mintegy kétszáz széket a zvezda-szektorban, mivel Belgrádból csak körülbelül ezer szurkoló érkezett.

Maximum erő, zéró félelem.

Ezt a gigantikus molinót feszítette ki a Fradi B-közép, szóval, a hangulat tényleg félelmetes volt az arénában. A mintegy ezer szerb szurkoló is rázendített, szóval, a körítéssel nem volt baj. A két kapitány, vagyis a két kapus, Dibusz és Borjan választott, a házigazda kezdte a játékot.

Aztán már a 2. percben majdnem gólt szerzett a zvezda, Kanga szöglete után Pesics üresbe pörgette a labdát, mindenki elhűlve várta, mi lesz, de senki sem érkezett a kapu torkában. Válaszul Gojak veszélyeztetett kétszer is, de csak bedobásig jutott a Fradi.

Gyorsan lepergett az első negyedóra, komolyabb helyzet nélkül. A belgrádiak szemérmetlenül húzták az időt, estek, keltek, Sanogo minden látható ok nélkül fetrengett, de ráfázott, mert miközben az oldalvonal mellett ápolták, Zachariassen megszerezte a vezetést a Fradinak. Első lövését Borjan még kiütötte, de éppen a norvég elé, aki másodjára közelről már bevágta. 1–0 a 22. percben.

Aztán kiderült, hogy Sanogo mégiscsak megsérült, mert lecserélték.

A szerbek kijöttek sündisznóállásukból. A 28. percben Knoester sárgát kapott Pesics felborításáért. A félidő hátralévő részében eseménytelen mezőnyjáték folyt, a magyar bajnok simán őrizte előnyét. Miközben Trabzonban a törökök megszerezték a vezetést a Monaco ellen!

Harminc másodperc sem telt el az újrakezdés után, amikor egy bombagóllal látszólag kiegyenlített a zvezda, de aztán röpke VAR-ozás után érvénytelenítették a gólt, mert Pesics a lövés előtt szó szerint lekezelte a labdát. Az 51. percben Ryan Mmaee remek szóló után lőtt, a labda felperdült egy védő lábán, majd a jobb kapufáról vágódott vissza a mezőnybe.

Az 55. percben Gareth Bale egykori nagy futására emlékeztető góllal kiegyenlített a szerb bajnok. Sztefan Mitrovics elképesztő nagy rohanással a bal oldalvonal mellett utolérte a labdát, bekanyarodott, majd lehetetlen szögből a bal sarokba lőtt, a labda a kapufáról vágódott be. 1–1. És közben a Trabzon már 2–0-ra ment a Monaco ellen, azaz a nemzetközi helyzet igencsak fokozódott.

A 60. percben Zachariassen, a Fradi legjobbja megküldte a labdát a bal pipára, de Borjan védett. Ekkor még. A szögletből azonban Samy Mmaee 10 méterről bombafejest küldött a bal felső sarokba, mindez a 61. percben történt. 2–1. Most már kiváló volt a meccs, hullámzott a játék, a szerbek mozgósították erőtartalékaikat. Trabzonban a törökök is, mert már 3–0-ra elhúztak a Monaco ellen.

A 66. percben cserélt Csercseszov, Gojak helyére behozta Tokmacot.

A 68. percben a zvezda kapusa fejbe rúgta a labdával Traorét, majdnem gól lett belőle... Nyomott a szerb csapat, de helyzet nélkül. Zachariassen elcsípett egy átadást, de remek passzát Ryan Mmaee eltotojázta. Válaszul két helyzete is volt a zvezdának, de mindkettőt megúszta a Fradi. A 74. percben Mitrovics 15 méteres bombája alig ment fölé. Trabzonban padlóra került a Monaco, már 4–0 volt az állás.

Besicet Esiti váltotta. Elkeseredetten rohamozott a szerb bajnok, de egyre fogytak a másodpercek, és érett a Fradi-siker, ami szinte azt jelentette, hogy 2004 után újra megéri a tavaszt egy magyar csapat az európai sorozatok valamelyikében.

Tokmac kétszer is majdnem gólt szerzett a fellazuló szerb védelem mellett, a második esetben Borjan kapus a saját térfele közepéig kifutva csukafejessel szerelt taccsra! Öt percet hosszabbított a lengyel bíró!

És bár eszeveszetten nyomott a szerb csapat, már nem változott az eredmény. A 95. percben a tizenhatos vonaláról szabadrúgáshoz jutott a zvezda, de Kanga jobb alsó sarokra tartó lövését Dibusz hatalmas bravúrral szögletre ütötte, amire már nem maradt idő, mert Stefanski lefújta a meccset!

Európa-liga, csoportkör, 4. forduló:

Ferencváros–Crvena zvezda 2–1

Groupama Aréna, 20 000 néző. V.: Stefanski (lengyel).

Gólok: Zachariassen (22.), S. Mmaee (61.), ill. Sz. Mitrovics (55.)

A csoport másik meccsén: Trabzonspor–Monaco 4–0

A H csoport állása

1. Ferencváros 4 3 - 1 7-7 9 pont

2. Trabzonspor 4 2 - 2 9-7 6

3. Monaco 4 2 - 2 4-6 6

4. Crvena zvezda 4 1 - 3 6-6 3