Alakul az évtized futballbotránya: Mbappé már a szerződése felbontásán dolgozik

Mindössze öt hónappal ezelőtt zárult le az utóbbi évek egyik legnagyobb futballdrámája, mikor végérvényesen eldőlt Kylian Mbappé jövője, és aláírta négy évre szóló szerződéshosszabbítását a Paris Saint-Germainnel. A héten azonban kitört a botrány, és a hírek szerint a francia világsztár már télen elhagyná a klubot, aminek érdekében személyesen is hajlandó tenni.

Annak ellenére, hogy sajtóinformációk szerint Kylian Mbappé új szerződése a francia 10-szeres bajnokcsapattal heti szinten akár egymillió eurós fizetést is biztosít számára, a világbajnok támadó távozni szeretne a francia fővárosból, és szerződése felbontásán dolgozik. Az események a hét elején indultak be újra, mikor több sportmédium arról számolt be, hogy rendkívül megromlott a viszony Mbappé és a PSG vezetősége között, aminek eredményeképpen a világ legértékesebb játékosa már januárban eligazolna a csapattól.

Azóta már az is kiderült, hogy mi eredményezte ezt a helyzetet. A spanyol médiumok közül az egyik leghitelesebb, a Marca arról számolt be, hogy a PSG a szerződéshosszabbításban tett ígéretei nagy részét nem váltotta valóra, ez csupán egy eszköz volt arra, hogy maradásra bírják a világsztárt a nyáron. Ezenkívül az is tovább fokozza a botrányt, hogy szerdán a Mediapart oknyomozó online újság nyilvánosságra hozta, hogy

A PSG AZ UTÓBBI IDŐBEN HAMIS TWITTER-FIÓKOK SOKASÁGÁT HOZTa LÉTRE A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN AZZAL A CÉLLAL, HOGY LEJÁRATÓKAMPÁNYT INDÍTSON TÖBBEK KÖZÖTT MBAPPÉVAL SZEMBEN IS.

Ez viszont jogilag szerződésszegésnek minősül a Paris Saint-Germain részéről, éppen emiatt már arról számol be a Marca, hogy Kylian Mbappé ügyvédeivel együtt a szerződés felbontásának lehetőségeit vizsgálja.

A spanyol lap beszámolójában továbbá az olvasható, hogy az általuk megkérdezett ügyvéd szerint ez jogilag abszolút támadható, és amennyiben peres eljárás lesz az ügyből, a végső döntést majd a munkaügyi bíróság, valamint a Francia Labdarúgóliga jogi bizottsága mondhatja ki.

Az viszont vitathatatlan, hogy ez egy újabb lehetőséget kínál Mbappé számára, hogy távozhasson csapatától, ahol a hírek szerint nemcsak a vezetőséggel, hanem csapattársaival sem ápol már jó viszonyt.

