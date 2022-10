Német sajtóhírek szerint az amerikai futball világából érkezhet új megmentő a Hertha Berlinhez. A fővárosi klub egyelőre csak szenved a német Bundesligában, kilenc forduló után mindössze egy győzelemmel a 14. helyen áll a tabellán. A kék-fehér együttes az előző évadban is éppen csak elkerülte a kiesést, és az elmúlt hónapokat sem a nyugodt környezet és a szakmai fejlődés jellemezte leginkább Berlinben. Sokkal inkább a belharcok.

A Bild beszámolója szerint a klubot 2019 óta patronáló nagybefektető, Lars Windhorst elzárta a pénzcsapokat, megszüntette együttműködését a klubvezetéssel, és nyomott áron is megszabadulna részvényeitől. A lap úgy tudja, van is vevőjelölt: a német fociért hosszú évek óta rajongó Robert Kraft személyében. Az amerikai multimilliárdos többek között a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő New England Patriots és az észak-amerikai labdarúgóligában versengő (MLS) New England Revolution többségi tulajdonosa is. Utóbbit 1996-ban ő maga alapította.

Kraft ugyan már 81 éves, de üzleti sikerei jól mutatják, tudja, mi a dörgés, és napjaink világához is jól adaptálódik, főleg ha profittal kecsegtet az alkalmazkodás: 2017-ben például a Boston Uprusing nevű e-sportklub létrehozásában is főszerepet vállalt.

A becslések szerint mintegy 8,3 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező vállalkozó a Bundesligában többségi tulajdonos nem lehet, a német ligaszabályzat kimondja, hogy a klubokban – néhány olyan történelmi kivételtől eltekintve, mint a Bayer Leverkusené vagy a TSG Hoffenheimé – egyetlen befektető sem szerezhet többséget.

Ettől viszont még igen nagy befolyása lehet a kék-fehérek jövőjére.

Kraft egyelőre nem reagált a Bild értesüléseire, de a lap felidézte, hogy az üzletember többször mesélt már arról, mennyire kedveli a német labdarúgást.

A Herthának több magyar vonatkozása is akad még: a csapat edzői stábjában dolgozik július óta Bódog Tamás, a Honvéd és a Kisvárda korábbi vezetőedzője, játékoskeretének tagja pedig a német utánpótlás-válogatott Dárdai Márton, a 61-szeres magyar válogatott középpályás, Dárdai Pál középső fia.

A berlini klubnál zajló toxikus folyamatokról, az elmúlt két-három év elhibázott játékospolitikájáról és belharcairól nyáron írtunk részletesen – ha felidézné, itt olvashatja el a sztorit.

A Hertha még az össznemzeti bajnokság megalakulása előtt, 1930-ban és 1931-ben nyert regionális bajnoki címet. A Bundesliga-korszakban a legnagyobb sikere egy ezüst még az 1974–1975-ös kiírásból.

Az egyesület igazi mamut a német élvonalban: júliusban volt 130 éve, hogy megalapították.

(Borítókép: Vajon Kraft esetleges érkezésével csak egy újabb sötét időszak veszi kezdetét a klub történetében, vagy valóban fényes napok várnak a Hertha Berlinre a közeljövőben? Fotó: Martin Rose / Getty Images)