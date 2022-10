Az Everton legyőzésével 49 éve nem látott idényrajtot hozott össze a Tottenham

A Tottenham idénye eddig is jól alakult, most pedig már ott tart Antonio Conte csapata, hogy öt évtizedes rekordokat ostromol. Az Everton elleni sikerrel konkrétan 23 pontnál jár, ilyen eredményes rajtot pedig az 1963–1964-es idény óta nem hozott össze (az akkori ponttermés napjaink hárompontos rendszerére konvertálva 24-nek felelne meg).

23 - Tottenham (W7 D2 L1) have won 23 points from their 10 Premier League games this season, their highest points tally at this stage of a top-flight campaign since 1963-64 (24 pts – considering 3 pts for a win). Competitive. pic.twitter.com/NL7oS0yby5