Elérkezett a pillanat: jön az utóbbi évek legkiélezettebb klasszikusa

Nem kell olyan sokat visszautazni az időben, csak 2022 márciusáig, amikor a Barcelona a legutóbbi klasszikuson 4–0-ra verte meg a Real Madridot a Santiago Bernabéu Stadionban. Igaz, annak a mérkőzésnek már nem volt különösebb tétje, mivel a fővárosiak előnye a bajnokságban szinte már behozhatatlan volt, közben pedig még fontos, hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzések vártak Carlo Ancelotti játékosaira. De egy el Clásico mindig egy el Clásico, a futballtörténelem egyik legnagyobb rivalizálása, így minden összecsapásnak a presztízse hatalmas, függetlenül attól, hogy éppen mekkora tétje van a mérkőzésnek.

Jelen esetben viszont nem kell attól tartanunk, hogy valamelyik csapatnak ne bírna olyan jelentőséggel a találkozó, mivel megegyező pontszámmal vezetik közösen a tabellát, fej-fej mellett haladnak minden tekintetben, ami csak tovább növeli a vasárnap délutáni mérkőzés tétjét.

Minimális Real-előny, ami semmit nem jelent

Ha gyorsan rátekintünk a két csapat egymás elleni mérlegére, azt láthatjuk, hogy a Real Madrid az élvonalban eddig 76 alkalommal győzte le a katalánokat, míg a Barcelona 73-szor könyvelhetett el győzelmet a klasszikuson, 35 döntetlen mellett. Fontos megjegyezni, hogy az előbb említett kiütéses Barcelona-siker előtt a Real Madrid sorozatban öt klasszikuson aratott győzelmet, lényegében évekig uralva a rivalizálást. A nyáron azonban több poszton is rendkívül erősödött a katalán csapat, elég csak megemlíteni Robert Lewandowski nevét, aki Barcelonába érkezése óta is megtartotta jó szokását, és futószalagon szállítja a gólokat.

A lengyel világsztáron kívül még a védelmet is több játékossal erősítették meg, de ennek meglett a hátulütője is, és kifejezetten nehéz anyagi helyzetben van már egy ideje a klub. Erre még az is rátett egy lapáttal, hogy a hétközi Bajnokok Ligája-fordulóban a Barcelona hazai pályán csak döntetlent játszott az Internazionale csapatával, így már a csoportkörből való továbbjutáshoz is kisebb csoda kéne. Amennyiben viszont újra az Európa-ligában találja magát a katalán együttes, úgy súlyos eurómillióktól esik el, amivel a klub elnöksége finoman szólva sem számolt, mikor meghatározták a 2022/23-as költségvetést.

Egy szónak is száz a vége, az utóbbi évek legerősebb Barcáját láthatjuk, de a teljesítménykényszer még a szokásosnál is jobban terheli Xavi futballistáit, mivel rövid időn belül kell sikereket aratniuk ahhoz, hogy a klub gazdasági viszonylatban is a saját lábán maradhasson.

Madridi oldalon közel sem beszélhetünk ilyen problémákról, a bajnoki címvédő csapat Cristiano Ronaldo távozása utáni legeredményesebb időszakát éli. Májusban a klub története 14. BEK/BL-serlegét hódította el, Karim Benzemát gyakorlatilag már most az Aranylabda nyertesének nevezhetjük, és azt sem szabad elfelejteni, hogy

az idei szezonban még veretlen a csapat, és mindössze kétszer végzett döntetlenre.

Problémák azonban Carlo Ancelotti csapatánál is akadnak: leginkább amiatt fájhat a feje az olasz mesternek, hogy a világ egyik legjobb kapusaként számon tartott Thibaut Courtois kénytelen lesz kihagyni a klasszikust, mivel nem épült fel sérüléséből. Karim Benzema már gyógyult állapotban van combizomhúzódása után, de még nem sikerült a francia csatárnak visszanyernie sérülése előtti formáját.

Mi lehet a döntő faktor?

Amiben az idei szezonban eddig a Barcelona magasan jobb volt riválisánál, az a védekezés, hiszen a katalánok a bajnokságban mindössze egy gólt kaptak eddig, míg a Madrid hálóját nyolc forduló alatt hétszer vették be az ellenfelek. Ennek ismeretében meglepően gyengén muzsikált a barcelonai védelem az Internazionale elleni BL-meccsen, aminek az eredménye az lett, hogy háromszor is betalált az olasz csapat a Camp Nouban.

Madridi oldalon Courtois hiánya döntő faktor lehet, mivel már a korábbiakban is többször előfordult – a BL-döntőben is –, hogy a belga kapus kiváló teljesítményének köszönhetően nyert mérkőzéseket a Real. Vasárnap délután Courtois helyett Andrij Lunin védheti a madridi kaput, ami pályafutása eddigi legnagyobb megmérettetésének ígérkezik.

Régóta nem láttunk olyan klasszikust, ahol kettő világklasszis csatár nézne farkasszemet egymással, de most Karim Benzema és Robert Lewandowski személyében ez újra megtörténik. A lengyel támadó élete első Classicójára készül, és eddig kiváló szezont fut: fölényesen vezeti a góllövőlistát a bajnokságban kilenc góljával, míg a Bajnokok Ligájában is többször megzörgette az ellenfelek hálóit. Francia ellenfele sérülésből tért vissza nemrég, így csúcsformája egyelőre távol áll tőle, de mindannyian tudjuk, hogy Benzema az a csatár, aki bármikor meghúzhatja a váratlant, főleg, ha fontos tétmérkőzésről van szó. A két középcsatár mellett kulcsfontosságú szerep várhat Vínicius Júniorra, míg barcelonai oldalon a Pedri, Gavi, Frenkie de Jong fémjelezte fiatal és kreatív középpályás sorra.

A fogadóirodák szorzói alapján a mérkőzés favoritja hazai pályán a Real Madrid, de Benzemáék sikerével is már tétünk több mint kétszeresét kapnánk vissza, míg a Barcelona győzelmére nagyjából háromszoros szorzón fogadhatunk. Egy dolog biztos, az utóbbi évek legjobban várt és gyaníthatóan legmagasabb színvonalú klasszikusa következik magyar idő szerint 16.15-ös kezdéssel, a Santiago Bernabéu Stadion gyepén.

Spanyol bajnokság, 9. forduló

Real Madrid–FC Barcelona 16.15 (TV: Spíler2)

