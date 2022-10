Mbappé reagált a klubváltásáról szóló hírekre

Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain világbajnok futballistája tagadta azt a múlt heti sajtóhírt, miszerint a klubnak jelezte távozási szándékát a januári átigazolási időszakban – számolt be a Magyar Távirati Iroda a futballista vasárnapi nyilatkozatára hivatkozva.

„Nagyon boldog vagyok, soha nem kértem olyat, hogy januárban távozhassak” – utalt a PSG-re Mbappé vasárnap, a Marseille ellen 1­­–0-ra megnyert hazai bajnoki találkozót követően. Kiemelte: a távozásáról szóló újabb hír múlt héten, a Benfica elleni hazai Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés (1–1) napján jelent meg a sajtóban, ami őt is ugyanúgy meglepte, mint bárki mást. Hozzátette: a meccsen már a hír napvilágra kerülését követően kellett játszania, ami pluszterhet jelentett számára.



Múlt kedden a Marca című spanyol sportnapilap számolt be elsőként arról, hogy a 23 éves támadó kapcsolata megtört a párizsi klubbal, így csapatot szeretne váltani. A Marca szerint erre már az egyesület is hajlana, ugyanakkor kikötötte, hogy a lehetséges vevők között nem lehet ott a Real Madrid. Az alaphírt Luis Campos párizsi sportigazgató rögtön cáfolta a sajtónak.





Mbappé már tavaly nyáron is az átigazolási pletykák egyik főszereplője volt, a vele kapcsolatos távozási hírek aztán nagyjából fél évvel ezelőtt felerősödtek, hiszen korábbi szerződése június 30-ig volt érvényes a párizsiakkal. Többször már tényként kezelték Madridba igazolását, végül azonban a támadó májusban mégis megállapodott a PSG-vel a folytatásról, és 2025 nyaráig hosszabbított.



A fővárosi klub Mbappét 2017-ben 180 millió euróért, minden idők második legnagyobb átigazolási összegéért szerezte meg az AS Monacótól. A futballista a PSG színeiben 231 tétmérkőzésen 183 gólt szerzett és 89 gólpasszt adott, a most zajló idényben 14 tétmérkőzésen 12 találatnál jár.

(Borítókép: Kylian Mbappé 2022. október 11-én Párizsban, Franciaországban. Fotó: David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images)